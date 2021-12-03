Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Евроборг
0:1
14' ГолMees de Wit
29' Желтая карточкаКастанер Жервейн
20
Сверко
Марин
27
Нгонж
Сириль
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
11
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
45 Chardi Landu
-
40 Joey Kesting
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Гронинген
ПЕК Зволле
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
20 матчей
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.47
|Ларсен Йорген
|4
|0.27
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.07
|Де Леув Михаэль
|1
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.07
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|3
|0.2
|Редан Дайшон
|2
|0.13
|Саймак Мустафа
|1
|0.07
|Хюйбертс Дин
|1
|0.07
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.07
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Ван Ден Белт Томас
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|5
|0
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
3
75%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
19
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
5
26%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
9%
1
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
4
50%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
20
25
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
6
24%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
6
30%
4
16%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
3
15%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|3.
|ПСВ
|14
|10
|1
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Витесс
|14
|7
|2
|5
|14 - 21
|23
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|АЗ Алкмаар
|14
|6
|2
|6
|25 - 20
|20
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|10.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|11.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|0:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|14.
|Хераклес
|14
|4
|2
|8
|15 - 20
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|1:0
|15
|2
|2
|11
|8 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|4.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|1
|1
|16 - 8
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|0:1
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|1:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|ПЕК Зволле
|1:0
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1