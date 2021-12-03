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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
14' Гол
Mees de Wit
29' Желтая карточка
Кастанер Жервейн
37'
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Дуарте
Ларос
10
Ирандуст
Далехо
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
7
Суслов
Томаш
9
Ларсен
Йорген
1
Лампру
Костантинос
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
11
Аджич
Лука
Гронинген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-4-1-2

Ход матча

14'
0:1
Mees de Wit
(Ван Ден Белт Томас)
29'
 
Кастанер Жервейн

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
ПЕК Зволле

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМС
0:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
5:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.47
Ларсен Йорген 4 0.27
Суслов Томаш 1 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.07
Де Леув Михаэль 1 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.07
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.2
Редан Дайшон 2 0.13
Саймак Мустафа 1 0.07
Хюйбертс Дин 1 0.07
Ван Полен Брам 1 (1) 0.07
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 5 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Paulos Abraham 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Тедич Слободан 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
3
75%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
19
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
5
26%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
9%
1
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
4
50%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

20
25
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
6
24%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
6
30%
4
16%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
3. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
9. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
10. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
11. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 0:1 15 4 5 6 16 - 21 17
14. Хераклес 14 4 2 8 15 - 20 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 1:0 15 2 2 11 8 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
4. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 0:1 7 1 4 2 5 - 5 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 1:0 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 0:1 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. ПЕК Зволле 1:0 8 1 0 7 5 - 19 3
17. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
ПЕК Зволле
4.30
3.55
5.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 0:1 ПЕК Зволле онлайн


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