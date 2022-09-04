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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Аяччо
0:1
Конец матча
Лорьян
0'
35' Желтая карточка
Коне Ибраима
38' Желтая карточка
Нури Рияд
47' Желтая карточка
Гонсалес Омар
0:1
51' Гол
Уттара Данго
68' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
90' Желтая карточка
Юссуф Мохамед
90'+6

Ход матча

35'
 
Коне Ибраима
38'
Нури Рияд
 
47'
Гонсалес Омар
 
51'
0:1
Уттара Данго
(Ле Фе Энцо)
58'
Тузгар Йоанн
Ботье Жан
 
58'
Баяла Сириль
Нури Рияд
 
63'
 
Диарра Стефан
Коне Ибраима
68'
Эль-Идрисси Мунем
 
70'
Маршетти Венсан
Ляци Казим
 
70'
Муссити-Око Бевик
Эль-Идрисси Мунем
 
71'
 
Инносент Бонке
Ле Бри Тео
79'
Киминьяни Янис
Диалло Исмаэль
 
83'
 
Дукуре Сирине
Уттара Данго
83'
 
Йонгва Дарлин
Моффи Теремас
90'
Юссуф Мохамед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 117
Аяччо 26.5% (31)
X 41.9% (49)
Лорьян 31.6% (37)
-1
выиграет Лорьян, со счетом 2:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
3
Диалло
Исмаэль
5
Нури
Рияд
23
Мангани
Тома
10
Ляци
Казим
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
18
Ботье
Жан
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
37
Ле
Бри
Тео
9
Коне
Ибраима
13
Моффи
Теремас
Аяччо
4-4-2
Лорьян
4-4-2

История личных встреч

Аяччо
Лорьян

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
1:0
КЛ
0:1
Л2
0:0
Л2
3:2
Л2
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
1:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.17
Баяла Сириль 1 0.17
Эль-Идрисси Мунем 1 0.17
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.8
Уттара Данго 1 0.2
Лорьенте Арман 1 0.2
Коне Ибраима 1 (1) 0.2
Понсо Жульен 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 2 2
Гонсалес Омар II 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Мангани Тома 2 0
Баяла Сириль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Маршетти Венсан 1 0
Майембо Фернан 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0
Абергель Лоран 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Коне Ибраима 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Уттара Данго 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0
Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1 Дижон - Аяччо 0:3 Аяччо - По 2:1 Нанси - Аяччо 0:2 Аяччо - Ним 1:0 Кевийи - Аяччо 0:0
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1
Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
14. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
7. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
12. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Баяла Сириль пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      90'
      Йонгва Дарлин задерживает мяч рукой
    • 90'
      Контроль мяча: Аяччо: 57%, Лорьян: 43%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 89'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Мангани Тома навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Диарра Стефан успешно блокирует удар.
    • 88'
      Спадануда Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Клеман Видаль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Аяччо 26.5% (31)
    X 41.9% (49)
    Лорьян 31.6% (37)
    -1
    выиграет Лорьян, со счетом 2:3
    да
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    Прогнозы на матч Аяччо 0:1 Лорьян

    Исход игры
    Аяччо
    26.5% (31)
    Ничья
    41.9% (49)
    Лорьян
    31.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (41)
    1:2 Лорьян
    13.7% (16)
    1:0 Аяччо
    13.7% (16)
    2:1 Аяччо
    10.3% (12)
    0:1 Лорьян
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    6.8% (8)
    0:2 Лорьян
    3.4% (4)
    2:0 Аяччо
    2.6% (3)
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