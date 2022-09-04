да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.17
|Баяла Сириль
|1
|0.17
|Эль-Идрисси Мунем
|1
|0.17
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4 (1)
|0.8
|Уттара Данго
|1
|0.2
|Лорьенте Арман
|1
|0.2
|Коне Ибраима
|1 (1)
|0.2
|Понсо Жульен
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|2
|2
|Гонсалес Омар II
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Баяла Сириль
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Маршетти Венсан
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
|Коне Ибраима
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|14.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0