Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Клеман Видаль нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Мангани Тома пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

45' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Шанс! Клеман Видаль из команды Аяччо пробил головой, но мимо

44' Мангани Тома из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

41' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Нури Рияд получил желтую карточку от судьи

38' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Лорьян

37' Матч возобновлен

35' Коне Ибраима получил желтую карточку от судьи

35' Леруа Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Аяччо

33' Клеман Видаль наказан за толчок Моффи Теремас

32' Спадануда Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Юссуф Мохамед из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Ле Гофф Венсан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Лорьян

27' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Удар от ворот произведет Аяччо

22' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

21' Удар от ворот произведет Аяччо

20' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Ляци Казим из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

12' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Уттара Данго пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

11' Удар от ворот произведет Лорьян

9' Удар от ворот произведет Лорьян

9' Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ботье Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Лорьян

6' Мангани Тома не смог попасть в створ ударом издали

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля