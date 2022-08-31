Стадион: Боллар-Делелис
0'
1:0
24' ГолСотока Флориан
2:0
28' ГолСаид Уэсли
2:1
41' ГолМоффи Теремас
2:2
50' ГолМоффи Теремас
3:2
57' ГолАбдул-Самед Салис
58' Желтая карточкаУттара Данго
60' Желтая карточкаАбергель Лоран
63' Желтая карточкаГради Жонатан
63' Желтая карточкаМоффи Теремас
65' Undefined phrase: football_event_Икома Луис
4:2
77' ГолСотока Флориан
5:2
86' ГолИкома Луис
90'+5
Ход матча
24'
1:0
28'
2:0
41'
2:1
44'
50'
2:2
57'
3:2
58'
60'
63'
63'
65'
77'
4:2
86'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
30
Самба
Брис
19
Кабо
Джимми
13
Пореба
Лукаш
20
Кошта
Давид
22
Саид
Уэсли
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
37
Ле
Бри
Тео
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
11 Икома ЛуисНападающий
-
34 Yaya Fofana
-
31 Remy Lascary
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Беллон ПолЗащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Меите БамоПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Regis Le Bris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Лорьян
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|5
|1
|Икома Луис
|3
|0.6
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.4
|Саид Уэсли
|2
|0.4
|Мачадо Дейвер
|1
|0.2
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.2
|Кошта Давид
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4 (1)
|1
|Лорьенте Арман
|1
|0.25
|Коне Ибраима
|1 (1)
|0.25
|Уттара Данго
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2
Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс 5:2 Лорьян
Исход игры
Ланс
85.3% (99)
Ничья
13.8% (16)
Лорьян
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Ланс
38.8% (45)
1:0 Ланс
28.4% (33)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:0 Ланс
11.2% (13)
3:1 Ланс
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:2 Ланс
1.7% (2)
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