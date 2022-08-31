Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Ланс

83' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали

82' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Ланс

81' Уттара Данго не смог попасть в створ ударом издали

80' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Какута Гаэль

78' Давид Коста сделал ключевой пас для гола!

77' Г О О О О Л - Сотока Флориан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

77' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Ланс

68' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ланс отменен из-за положения "вне игры".

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Моффи Теремас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

63' Гради Жонатан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

63' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Абергель Лоран получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Уттара Данго получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Отличный командный гол!

57' Г О О О О Л - Абдул-Самед Салис забивает с левой ноги!

57' Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Абдул-Самед Салис получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Абдул-Самед Салис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Лорьян

51' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Команда Лорьян сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О Л - Моффи Теремас левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

50' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Ланс

48' Калюлю Гедеон из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля