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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ланс
5:2
Конец матча
Лорьян
0'
1:0
24' Гол
Сотока Флориан
2:0
28' Гол
Саид Уэсли
2:1
41' Гол
Моффи Теремас
2:2
50' Гол
Моффи Теремас
3:2
57' Гол
Абдул-Самед Салис
58' Желтая карточка
Уттара Данго
60' Желтая карточка
Абергель Лоран
63' Желтая карточка
Гради Жонатан
63' Желтая карточка
Моффи Теремас
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Икома Луис
4:2
77' Гол
Сотока Флориан
5:2
86' Гол
Икома Луис
90'+5

Ход матча

24'
Сотока Флориан
(Кошта Давид)
1:0
28'
Саид Уэсли
(Кошта Давид)
2:0
41'
2:1
Моффи Теремас
(Уттара Данго)
44'
Икома Луис
Саид Уэсли
 
50'
2:2
Моффи Теремас
(Уттара Данго)
57'
Абдул-Самед Салис
(Кабо Джимми)
3:2
58'
 
Уттара Данго
59'
 
Йонгва Дарлин
Диарра Стефан
60'
 
Абергель Лоран
63'
Гради Жонатан
 
63'
 
Моффи Теремас
65'
Икома Луис
 
71'
 
Понсо Жульен
Ле Бри Тео
77'
Сотока Флориан
(Мачадо Дейвер)
4:2
78'
Франковски Пшемыслав
Кабо Джимми
 
79'
Какута Гаэль
Кошта Давид
 
83'
 
Инносент Бонке
Абергель Лоран
84'
 
Коне Ибраима
Уттара Данго
86'
Икома Луис
(Пореба Лукаш)
5:2
87'
Вух Кристофер
Пореба Лукаш
 
87'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Ланс 85.3% (99)
X 13.8% (16)
Лорьян 0.9% (1)
0
выиграет Ланс, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
19
Кабо
Джимми
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
13
Пореба
Лукаш
7
Сотока
Флориан
20
Кошта
Давид
22
Саид
Уэсли
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
11
Уттара
Данго
37
Ле
Бри
Тео
7
Диарра
Стефан
13
Моффи
Теремас
Ланс
3-4-2-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лорьян

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 5 1
Икома Луис 3 0.6
Фофана Секо 2 (1) 0.4
Саид Уэсли 2 0.4
Мачадо Дейвер 1 0.2
Абдул-Самед Салис 1 0.2
Кошта Давид 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 1
Лорьенте Арман 1 0.25
Коне Ибраима 1 (1) 0.25
Уттара Данго 0 0
Понсо Жульен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Гради Жонатан 1 0
Сотока Флориан 1 0
Кошта Давид 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0
Абергель Лоран 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Уттара Данго 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2
Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лорьян: 43%.
  • 95'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 93'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 92'
    Ле Фе Энцо пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
  • 92'
    Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Лорьян: 40%.
  • 89'
    Абдул-Самед Салис ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    88'
    Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 88'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Лорьян: 34%.
    • 47'
      Моффи Теремас из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      47'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 46'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • Угловой
      46'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Лорьян: 35%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Калюлю Гедеон нарушает правила. Мачадо Дейвер пострадал
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Саид Уэсли получил травму и заменен. Икома Луис выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      42'
      Саид Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Ле Фе Энцо сделал ключевой пас для гола!
    • 41'
      Уттара Данго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Моффи Теремас из команды Лорьян забил фантастический гол левой пяткой!
    • 41'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Лорьян: 34%.
    • 40'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 40'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ланс контролирует мяч.
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 38'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Саид Уэсли из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Абергель Лоран.
    • 37'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Пореба Лукаш из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Лапорт Жульен пострадал.
    • 36'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 36'
      Пореба Лукаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Ланс контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Лорьян: 34%.
    • 34'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Моффи Теремас наказан за толчок Мачадо Дейвер
    • 32'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 31'
      Ле Бри Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 31'
      Диарра Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 31'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Лорьян: 34%.
    • 30'
      Ланс контролирует мяч.
    • 29'
      Саид Уэсли сделал ключевой пас для гола!
    • 28'
      Давид Коста сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!
    • 28'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Ланс контролирует мяч.
    • 27'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      26'
      Пореба Лукаш нарушает правила. Диарра Стефан пострадал
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 68%, Лорьян: 32%.
    • 25'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 25'
      Саид Уэсли сделал ключевой пас для гола!
    • 24'
      Давид Коста сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс легко посылает мяч в пустые ворота правой! Сотока Флориан легко с этим справился!
    • 24'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Саид Уэсли из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Пореба Лукаш из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Моффи Теремас нарушает правила. Дансо Кевин пострадал
    • 21'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Пореба Лукаш должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      Пореба Лукаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Лорьян: 35%.
    • 20'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      19'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян в офсайде
    • 19'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 19'
      Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лорьян начинает контратаку
    • 18'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Сотока Флориан нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 17'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Кабо Джимми нарушает правила. Ле Гофф Венсан пострадал
    • 16'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 72%, Лорьян: 28%.
    • 14'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Лорьян начинает контратаку
    • 13'
      Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом
    • 13'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 13'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 12'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 11'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Ланс контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 11'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 71%, Лорьян: 29%.
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 9'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лорьян начинает контратаку
    • 9'
      Моффи Теремас из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 7'
      Абдул-Самед Салис не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      7'
      Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 68%, Лорьян: 32%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 5'
      Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • Офсайд
      3'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян в офсайде
    • 3'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Диарра Стефан
    • 2'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 2'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ланс 85.3% (99)
    X 13.8% (16)
    Лорьян 0.9% (1)
    0
    выиграет Ланс, со счетом 3:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Ланс 5:2 Лорьян

    Исход игры
    Ланс
    85.3% (99)
    Ничья
    13.8% (16)
    Лорьян
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    38.8% (45)
    1:0 Ланс
    28.4% (33)
    1:1 Ничья
    12.1% (14)
    2:0 Ланс
    11.2% (13)
    3:1 Ланс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Ланс
    1.7% (2)
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