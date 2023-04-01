Тур: 29. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Инглэнд Даррен
Ход матча
35'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
-
63 Грэй АрчиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Лидс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
2
Среднее время на гол
49
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|13
|0.45
|Сака Букайо
|12 (2)
|0.41
|Эдегор Мартин
|10
|0.34
|Жезус Габриэл
|6 (1)
|0.21
|Джака Гранит
|4
|0.14
|Нкетиа Эдди
|4
|0.14
|Нелсон Райс
|3
|0.1
|Парти Томас
|3
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Уайт Бен
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.39
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.14
|Харрисон Джек
|3
|0.11
|Ньонто Вильфред
|2
|0.07
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Рока Марк
|1
|0.04
|Гринвуд Сэм
|1
|0.04
|Ааронсон Бренден
|1
|0.04
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Купер Лиам
|1
|0.04
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|5
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Морено Родриго
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
2
11
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Лидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
24
15
Арсенал
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лидс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
26
26
Голы по времени матча
Забито
39
17
13 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
5%
5
29%
29%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
6
15%
2
12%
31-45
10
26%
3
18%
46-60
9
23%
1
6%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
8
31%
61-75
1
6%
6
23%
76-90
Забито
25
18
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
1
4%
4
22%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
64
35
27 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 9
6
9%
6
17%
1-15
11
17%
4
11%
16-30
10
16%
5
14%
31-45
16
25%
5
14%
46-60
13
20%
6
17%
61-75
8
13%
9
26%
76-90
Пропущено
28
44
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
3
11%
5
11%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
5
18%
7
16%
46-60
9
32%
11
25%
61-75
4
14%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2
Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0
Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2
Результаты матчей
Арсенал
Лидс
Точный счет
3:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
113
67
95
211
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
86
68
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
1710
199
1215
1414
423
622
225
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|29
|23
|3
|3
|67 - 26
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|2:2 Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 33
|43
|7.
|2:2 Заявка
|28
|10
|13
|5
|45 - 36
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|1:0 Заявка
|28
|12
|6
|10
|39 - 37
|42
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|1:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|23 - 49
|29
|13.
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|22 - 38
|28
|14.
|0:1 Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 42
|27
|15.
|0:0 Заявка
|28
|7
|5
|16
|38 - 47
|26
|16.
|0:1 Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 45
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|0:1 Заявка
|28
|6
|6
|16
|25 - 55
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|2:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|2:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 13
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 17
|23
|11.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|12.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 18
|18
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|17.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|18.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|19.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|6.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|2:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 30
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|15.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 23
|10
|16.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 27
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Лидс
Исход игры
Арсенал
97.3% (144)
Ничья
2% (3)
Лидс
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.23% (66)
Меньше
46.77% (58)
Обе команды забьют
Да
40.32% (50)
Нет
59.68% (74)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
35.1% (52)
3:1 Арсенал
16.9% (25)
2:1 Арсенал
14.2% (21)
3:0 Арсенал
7.4% (11)
1:0 Арсенал
4.1% (6)
4:0 Арсенал
3.4% (5)
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