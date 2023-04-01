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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Арсенал
1:0
Первый тайм: 45'
Лидс
0'
1:0
35' Пенальти
Жезус Габриэл

Ход матча

35'
Жезус Габриэл
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 148
Арсенал 97.3% (144)
X 2% (3)
Лидс 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Лидс
11.30
9.00
9.80
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1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Троссар
Леандро
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
25
Кристенсен
Расмус
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
23
Синистерра
Луис
7
Ааронсон
Бренден
10
Саммервилл
Крисенсио
Арсенал
4-3-3
Лидс
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Лидс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
КЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
2

Среднее время на гол

49
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 13 0.45
Сака Букайо 12 (2) 0.41
Эдегор Мартин 10 0.34
Жезус Габриэл 6 (1) 0.21
Джака Гранит 4 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.14
Нелсон Райс 3 0.1
Парти Томас 3 0.1
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Салиба Вильям 2 0.07
Уайт Бен 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.39
Саммервилл Крисенсио 4 0.14
Харрисон Джек 3 0.11
Ньонто Вильфред 2 0.07
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Рока Марк 1 0.04
Гринвуд Сэм 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Эйлинг Люк 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Купер Лиам 1 0.04
Фирпо Жуниор 1 0.04
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 5 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Уайт Бен 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 5 0
Рока Марк 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Арсенал
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

2
11
Арсенал
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Лидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

24
15
Арсенал
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лидс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

39
17
13 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
5%
5
29%
29%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
6
15%
2
12%
31-45
10
26%
3
18%
46-60
9
23%
1
6%
61-75
7
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
5
31%
8
31%
61-75
1
6%
6
23%
76-90

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
1
4%
4
22%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

64
35
27 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 9
6
9%
6
17%
1-15
11
17%
4
11%
16-30
10
16%
5
14%
31-45
16
25%
5
14%
46-60
13
20%
6
17%
61-75
8
13%
9
26%
76-90

Пропущено

28
44
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 22
3
11%
5
11%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
5
18%
7
16%
46-60
9
32%
11
25%
61-75
4
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2
Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0
Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2

Результаты матчей

Арсенал
Лидс

Точный счет

3:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
11
3
1.5
6
7
9
5
2.5
2
11
4
10
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
6
8
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
17
10
19
9
1.5
12
15
14
14
2.5
4
23
6
22
3.5
2
25
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 29 23 3 3 67 - 26 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 26 12 7 7 48 - 33 43
7.
Брентфорд
 2:2 Заявка 28 10 13 5 45 - 36 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Фулхэм
 1:0 Заявка 28 12 6 10 39 - 37 42
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 28 7 8 13 23 - 49 29
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 29 6 10 13 22 - 38 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 29 7 6 16 22 - 42 27
15.
Лестер
 0:0 Заявка 28 7 5 16 38 - 47 26
16.
Лидс
 0:1 Заявка 28 6 8 14 35 - 45 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 28 6 6 16 25 - 55 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 39 - 17 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 2:2 Заявка 14 7 3 4 24 - 13 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 17 23
11.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
12.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 4 6 5 12 - 18 18
15.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
16.
Лидс
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
19.
Лестер
 0:0 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
6.
Брайтон
 2:2 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Брентфорд
 2:2 Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 2 9 22 - 30 14
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
15.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 23 10
16.
Лидс
 0:1 Заявка 15 2 3 10 17 - 27 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Арсенал" пока что с минимальным счётом переигрывает дома "Лидс".
  • Травма, повреждение
    45'
    Теперь уже медицинская помощь потребовалась Мартинелли.
  • Желтая карточка
    45'
    В середине поля Кох не сумел добраться до мяча, в итоге по инерции наступив на ногу Мартинелли, что, разумеется, наказывается жёлтой карточкой.
  • Травма, повреждение
    45'
    В одном из единоборств повреждение получил Эдегор, но вроде бы ничего серьёзного с ним не приключилось, так что парень сможет продолжить встречу.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • Угловой
    44'
    Подача углового у "Арсенала" на ближнюю штангу не получилась особо опасной. "Лебеди" выбили мяч в поле, после чего попытались организовать контратаку, но не вышло.
  • Опасный момент
    43'
    В ещё одной быстрой контратаке "Арсенала" Мелье выскочил за пределы штрафной площади, недалеко отбил мяч, после чего издали по пустым воротам пробивал Мартинелли, но в рамку успел вернуться Эйлинг, который отбил мяч на угловой.
  • 42'
    Активный Саммерсвилл продолжает стараться вести за собой весь "Лидс" в атаку, но один в поле не воин, а должной поддержки нападающий пока что не получает.
  • 41'
    В быстрой ответной атаке лондонцев Мартинелли и Жезус наносили удары с левого края штрафной площади, но оба они были блокированы защищающимися ребятами.
  • 40'
    Саммервилл сумел отобрать мяч на левом краю чужой площади, но его передача назад и в центр под удар партнёру по команде не прошла.
  • Офсайд
    39'
    Левым флангом новую атаку развивал "Арсенал", но увлеклись подопечные Микеля Артеты перепасовками, не заметив, как Мартинелли оказался в офсайдной ловушке.
  • 38'
    Весело поют теперь уже успокоившиеся болельщики "Арсенала" на трибунах. Их команда выполнила план минимум на первый тайм, так что теперь играть может быть уже проще.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Габриэль Жезус!!!
    Хотел с точки пробить Эдегор, но Жезус забрал у него мяч, после чего пробил по центру ворот. Мелье решил угадать, поэтому улетел в правый от себя угол.
  • Видеоповтор
    35'
    Видеоассистенты главного арбитра подтвердили правильность назначения пенальти в ворота гостей, так что решение не будет изменено.
  • Пенальти!
    34'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛИДСА"! Жезус с левого края вошёл в штрафную площадку, финтами обыграл одного защитника, а Эйлинг достал бразильца в нечистом подкате.
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    • Опасный момент
      33'
      Саммервилл в быстрой атаке сыграл на Харрисона на левый край штрафной площади. Последний на силу пробивал в ближний угол ворот, но Рамсдейл не дрогнул.
    • 32'
      Саммерсвилл с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Рока, после чего пробивал по воротам с 13 метров, но слабовато получилось, так что Рамсдейл успел сложиться и намертво поймал мяч.
    • 31'
      Сами гости сейчас также не могут совершить даже подхода к своим владениям. Вся борьба сосредоточилась в центральной зоне.
    • 30'
      Рока в жёстком но чистом подкате сумел выбить мяч из-под ног Жезуса, так что игровой снаряд отправился в штрафную площадь гостей на Мелье.
    • 29'
      Приуныли немного болельщики на трибунах. Некоторые группы стараются свистом подстёгивать футболистов на активные действия, но это пока что ни к какому эффекту не приводит.
    • 28'
      Не лучшим образом идёт сегодня игра у Зинченко, который явно переживает по этому поводу, что можно прочитать у него на лице.
    • 27'
      Микель Артета видит, что никаких сдвигов в креативной игре у его команды не наметилось, поэтому уже сейчас отправил на разогрев Саку. Вполне возможно, что Букайо войдёт в игру уже сразу после перерыва.
    • Фол, нарушение
      26'
      Парти нарушил правила в середине поля. Соперник ещё не успел набрать скорость, поэтому для нарушителя обошлось без жёлтой карточки.
    • 25'
      Мартинелли с левого фланга решил резать угол, но когда надумал выполнить прострел вдоль ворот - было уже поздно. Удар от ворот теперь выполнит Мелье.
    • 24'
      Половина тайма уже позади, а команды до сих пор порадовали нас лишь парой полумоментов. Хотелось бы больше зрелищ видеть.
    • Офсайд
      23'
      Саммервилл в чужой штрафной площади подкараулил отскок от партнёра по команде и с линии вратарской площади пробивал пяткой, но не застал врасплох Рамсдейла. Расстраиваться не стоит, так как Крисенсио был в очевидном офсайде.
    • 22'
      Фирпо на левом фланге получил пас пяткой от Саммервилла, после чего пытался выполнить обостряющий пас на Ааронсона, но он был блокирован соперником.
    • 21'
      Заброс из глубины поля в штрафную площадь гостей следовал в направлении Жезуса, но уверенно на выход пошёл Мелье, который завладел мячом.
    • 20'
      Микель Артета у кромки поля старается излучать спокойствие и уверенность, но его команда по игре пока что никак не подтверждает статус фаворита. А "Манчестер Сити" свой матч в этом туре уже выиграл.
    • Травма, повреждение
      19'
      Габриэль в одном из единоборств получил повреждение пальца. Морщится он от боли, но вроде бы ничего критичного, так как парень не намерен обращаться за медицинской помощью.
    • 18'
      Зинченко на левом фланге обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, после чего выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но там на месте были защитники "лебедей".
    • 17'
      Мартинелли в прессинге попытался заставить ошибиться Мелье, но вратарь "Лидса" просто выбил мяч в борьбу на чужую половину поля.
    • 16'
      Немного отсидевшись на своей половине поля, игроки "Лидса" снова начали работать в высоко командном прессинге за центральной линией, мешая "канонирам" спокойно начинать свои атаки.
    • 15'
      Ааронсон после обрезки Зинченко набирал скорость в контратаке по правому флангу, но его в чистом подкате сумел остановить Мартинелли, выбив мяч за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      14'
      Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали гости. Со стандарта подача последовала в штрафную площадку в направлении Коха, но тот до игрового снаряда не дотянулся.
    • Опасный момент
      13'
      Джака с левого фланга сумел точно навесить на голову Жезусу, который практически с линии вратарской площади пробивал головой, но мяч полетел над воротами.
    • 12'
      Букайо Сака сегодня сидит на скамейке запасных, так как подустал за два матча за сборную Англии. Но практически нет сомнений, что он выйдет на поле по ходу второго тайма.
    • 11'
      Болельщики на трибунах активно поддерживают своих любимцев, встречая звонкими аплодисментами каждое удачное действие подопечных Микеля Артеты.
    • 10'
      Постепенно стартовый сумбур на поле стихает. "Лидс" сейчас всей командой занял оборону на одной трети поля. Пройти её "пушкарям" будет непросто.
    • 9'
      Зинченко с левого фланга выполнял правой ногой навес к линии вратарской площади, но не понял такого замысла Мартинелли, так что мяч без борьбы достался Мелье.
    • 8'
      "Арсенал" пока что большинство своих атак старается развивать через правый край, но в этой зоне пока что защитники гостей действуют весьма чётко.
    • 7'
      Харрисон разгонял быструю контратаку "Лидса" по центральной оси, но немного передержал у себя мяч, так что его пас на правый край штрафной площади на Саммерсвилла был перехвачен.
    • 6'
      Хозяева поля стараются оказывать давление на соперников высоким коллективным прессингом, но команда Хави Грасии уверенно выходит из-под него через короткий и средний пас.
    • 5'
      Хороший темп обе команды взяли с первых минут встречи, решив не тратить время на разведку. "Лебеди" дают понять, что они ни коим образом не боятся лидера чемпионата.
    • Травма, повреждение
      4'
      Джака получил повреждение, так что придётся вызывать на поле медицинскую бригаду, чтобы медики заморозили футболисту повреждённое место.
    • 3'
      "Канониры" тут же ответили своей атакой, которую ударом с линии штрафной площади завершал Мартинелли, но под мяч сумел подставиться один из центральных защитников "Лидса".
    • Опасный момент
      2'
      Первую атаку провели гости правым флангом, и с края штрафной площади плотный удар наносил Саммерсвилл, но Рамсдейл сумел парировать мяч в сторону.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Лидс

    Исход игры
    Арсенал
    97.3% (144)
    Ничья
    2% (3)
    Лидс
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.23% (66)
    Меньше
    46.77% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    40.32% (50)
    Нет
    59.68% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    35.1% (52)
    3:1 Арсенал
    16.9% (25)
    2:1 Арсенал
    14.2% (21)
    3:0 Арсенал
    7.4% (11)
    1:0 Арсенал
    4.1% (6)
    4:0 Арсенал
    3.4% (5)
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    Лидс
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