В ещё одной быстрой контратаке "Арсенала" Мелье выскочил за пределы штрафной площади, недалеко отбил мяч, после чего издали по пустым воротам пробивал Мартинелли, но в рамку успел вернуться Эйлинг, который отбил мяч на угловой.

Подача углового у "Арсенала" на ближнюю штангу не получилась особо опасной. "Лебеди" выбили мяч в поле, после чего попытались организовать контратаку, но не вышло.

В одном из единоборств повреждение получил Эдегор, но вроде бы ничего серьёзного с ним не приключилось, так что парень сможет продолжить встречу.

В середине поля Кох не сумел добраться до мяча, в итоге по инерции наступив на ногу Мартинелли, что, разумеется, наказывается жёлтой карточкой.

Первый тайм окончен! "Арсенал" пока что с минимальным счётом переигрывает дома "Лидс".

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛИДСА"! Жезус с левого края вошёл в штрафную площадку, финтами обыграл одного защитника, а Эйлинг достал бразильца в нечистом подкате.

Видеоассистенты главного арбитра подтвердили правильность назначения пенальти в ворота гостей, так что решение не будет изменено.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Габриэль Жезус!!! Хотел с точки пробить Эдегор, но Жезус забрал у него мяч, после чего пробил по центру ворот. Мелье решил угадать, поэтому улетел в правый от себя угол.

Весело поют теперь уже успокоившиеся болельщики "Арсенала" на трибунах. Их команда выполнила план минимум на первый тайм, так что теперь играть может быть уже проще.

Левым флангом новую атаку развивал "Арсенал", но увлеклись подопечные Микеля Артеты перепасовками, не заметив, как Мартинелли оказался в офсайдной ловушке.

Саммервилл сумел отобрать мяч на левом краю чужой площади, но его передача назад и в центр под удар партнёру по команде не прошла.

В быстрой ответной атаке лондонцев Мартинелли и Жезус наносили удары с левого края штрафной площади, но оба они были блокированы защищающимися ребятами.

Активный Саммерсвилл продолжает стараться вести за собой весь "Лидс" в атаку, но один в поле не воин, а должной поддержки нападающий пока что не получает.

Половина тайма уже позади, а команды до сих пор порадовали нас лишь парой полумоментов. Хотелось бы больше зрелищ видеть.

Мартинелли с левого фланга решил резать угол, но когда надумал выполнить прострел вдоль ворот - было уже поздно. Удар от ворот теперь выполнит Мелье.

Парти нарушил правила в середине поля. Соперник ещё не успел набрать скорость, поэтому для нарушителя обошлось без жёлтой карточки.

Микель Артета видит, что никаких сдвигов в креативной игре у его команды не наметилось, поэтому уже сейчас отправил на разогрев Саку. Вполне возможно, что Букайо войдёт в игру уже сразу после перерыва.

Не лучшим образом идёт сегодня игра у Зинченко, который явно переживает по этому поводу, что можно прочитать у него на лице.

Приуныли немного болельщики на трибунах. Некоторые группы стараются свистом подстёгивать футболистов на активные действия, но это пока что ни к какому эффекту не приводит.

Рока в жёстком но чистом подкате сумел выбить мяч из-под ног Жезуса, так что игровой снаряд отправился в штрафную площадь гостей на Мелье.

Сами гости сейчас также не могут совершить даже подхода к своим владениям. Вся борьба сосредоточилась в центральной зоне.

Саммерсвилл с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Рока, после чего пробивал по воротам с 13 метров, но слабовато получилось, так что Рамсдейл успел сложиться и намертво поймал мяч.

Саммервилл в быстрой атаке сыграл на Харрисона на левый край штрафной площади. Последний на силу пробивал в ближний угол ворот, но Рамсдейл не дрогнул.

23' Саммервилл в чужой штрафной площади подкараулил отскок от партнёра по команде и с линии вратарской площади пробивал пяткой, но не застал врасплох Рамсдейла. Расстраиваться не стоит, так как Крисенсио был в очевидном офсайде.

22' Фирпо на левом фланге получил пас пяткой от Саммервилла, после чего пытался выполнить обостряющий пас на Ааронсона, но он был блокирован соперником.

21' Заброс из глубины поля в штрафную площадь гостей следовал в направлении Жезуса, но уверенно на выход пошёл Мелье, который завладел мячом.

20' Микель Артета у кромки поля старается излучать спокойствие и уверенность, но его команда по игре пока что никак не подтверждает статус фаворита. А "Манчестер Сити" свой матч в этом туре уже выиграл.

19' Габриэль в одном из единоборств получил повреждение пальца. Морщится он от боли, но вроде бы ничего критичного, так как парень не намерен обращаться за медицинской помощью.

18' Зинченко на левом фланге обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, после чего выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но там на месте были защитники "лебедей".

17' Мартинелли в прессинге попытался заставить ошибиться Мелье, но вратарь "Лидса" просто выбил мяч в борьбу на чужую половину поля.

16' Немного отсидевшись на своей половине поля, игроки "Лидса" снова начали работать в высоко командном прессинге за центральной линией, мешая "канонирам" спокойно начинать свои атаки.

15' Ааронсон после обрезки Зинченко набирал скорость в контратаке по правому флангу, но его в чистом подкате сумел остановить Мартинелли, выбив мяч за боковую линию.

14' Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали гости. Со стандарта подача последовала в штрафную площадку в направлении Коха, но тот до игрового снаряда не дотянулся.

13' Джака с левого фланга сумел точно навесить на голову Жезусу, который практически с линии вратарской площади пробивал головой, но мяч полетел над воротами.

12' Букайо Сака сегодня сидит на скамейке запасных, так как подустал за два матча за сборную Англии. Но практически нет сомнений, что он выйдет на поле по ходу второго тайма.

11' Болельщики на трибунах активно поддерживают своих любимцев, встречая звонкими аплодисментами каждое удачное действие подопечных Микеля Артеты.

10' Постепенно стартовый сумбур на поле стихает. "Лидс" сейчас всей командой занял оборону на одной трети поля. Пройти её "пушкарям" будет непросто.

9' Зинченко с левого фланга выполнял правой ногой навес к линии вратарской площади, но не понял такого замысла Мартинелли, так что мяч без борьбы достался Мелье.

8' "Арсенал" пока что большинство своих атак старается развивать через правый край, но в этой зоне пока что защитники гостей действуют весьма чётко.

7' Харрисон разгонял быструю контратаку "Лидса" по центральной оси, но немного передержал у себя мяч, так что его пас на правый край штрафной площади на Саммерсвилла был перехвачен.

6' Хозяева поля стараются оказывать давление на соперников высоким коллективным прессингом, но команда Хави Грасии уверенно выходит из-под него через короткий и средний пас.

5' Хороший темп обе команды взяли с первых минут встречи, решив не тратить время на разведку. "Лебеди" дают понять, что они ни коим образом не боятся лидера чемпионата.

4' Джака получил повреждение, так что придётся вызывать на поле медицинскую бригаду, чтобы медики заморозили футболисту повреждённое место.

3' "Канониры" тут же ответили своей атакой, которую ударом с линии штрафной площади завершал Мартинелли, но под мяч сумел подставиться один из центральных защитников "Лидса".

2' Первую атаку провели гости правым флангом, и с края штрафной площади плотный удар наносил Саммерсвилл, но Рамсдейл сумел парировать мяч в сторону.