Тур: 28. Стадион: Молинью. Зрители: 31570 Главный судья: Солсбери Майкл
2:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолХаррисон Джек
24' Желтая карточкаЭйлинг Люк
37' Желтая карточкаДоусон Крэйг
45' Желтая карточкаФирпо Жуниор
45' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
0:2
49' ГолЭйлинг Люк
53' Желтая карточкаСемеду Нелсон
0:3
62' ГолКристенсен Расмус
1:3
65' ГолХонни Кастро
2:3
73' ГолКунья Матеус
75' Желтая карточкаРока Марк
82' Undefined phrase: football_event_Хонни Кастро
84' Красная карточкаХонни Кастро
87' Желтая карточкаГомес Жоао
2:4
90' ГолМорено Родриго
90' Красная карточкаЛуис Матеус
90' Желтая карточкаМелье Иллан
90'+13
Ход матча
6'
0:1
24'
37'
45'
45'
49'
0:2
53'
62'
65'
1:3
73'
2:3
75'
82'
84'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
19
Хонни
Кастро
35
Гомес
Жоао
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Грэй АрчиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лидс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.63
Среднее время на гол
81
55
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.41
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|5
|0.18
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.18
|Траоре Адама
|2
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Хи-Чан Хван
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Хонни Кастро
|1
|0.04
|Гомес Жоао
|1
|0.04
|Кунья Матеус
|1
|0.04
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.41
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.15
|Харрисон Джек
|3
|0.11
|Ньонто Вильфред
|2
|0.07
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Рока Марк
|1
|0.04
|Гринвуд Сэм
|1
|0.04
|Ааронсон Бренден
|1
|0.04
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Купер Лиам
|1
|0.04
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|8
|1
|Невеш Рубен
|9
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Лемина Марио
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Сарабия Пабло
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Гомес Жоао
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Морено Родриго
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
11
Вулверхэмптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Лидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
6
15
Вулверхэмптон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Лидс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
11
26
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
18%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
5
25%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
8
31%
61-75
5
25%
6
23%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
5
28%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
4
18%
3
17%
76-90
Забито
21
35
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
4
19%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
3
14%
5
14%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
3
14%
9
26%
76-90
Пропущено
42
44
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
3
7%
6
14%
31-45
9
21%
7
16%
46-60
9
21%
11
25%
61-75
9
21%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0
Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Лидс
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
311
67
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
212
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1710
523
1215
127
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|29 - 28
|38
|11.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 39
|38
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|13.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 41
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 44
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|17.
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|38 - 47
|25
|18.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|19.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|25 - 54
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|43 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 16
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 30
|13
|12.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|16 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|12 (2)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|9