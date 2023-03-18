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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 31570 Главный судья: Солсбери Майкл
Вулверхэмптон
2:4
Конец матча
Лидс
0'
0:1
6' Гол
Харрисон Джек
24' Желтая карточка
Эйлинг Люк
37' Желтая карточка
Доусон Крэйг
45' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
45' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
0:2
49' Гол
Эйлинг Люк
53' Желтая карточка
Семеду Нелсон
0:3
62' Гол
Кристенсен Расмус
1:3
65' Гол
Хонни Кастро
2:3
73' Гол
Кунья Матеус
75' Желтая карточка
Рока Марк
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Хонни Кастро
84' Красная карточка
Хонни Кастро
87' Желтая карточка
Гомес Жоао
2:4
90' Гол
Морено Родриго
90' Красная карточка
Луис Матеус
90' Желтая карточка
Мелье Иллан
90'+13

Ход матча

6'
0:1
Харрисон Джек
(Ньонто Вильфред)
24'
 
Эйлинг Люк
37'
Доусон Крэйг
 
45'
 
Фирпо Жуниор
45'
 
Маккенни Уэстон
46'
Сарабия Пабло
Нету Педру
 
46'
Коллинз Натан
Доусон Крэйг
 
49'
0:2
Эйлинг Люк
(Рока Марк)
53'
Семеду Нелсон
 
57'
Траоре Адама
Поденсе Даниэл
 
57'
Кунья Матеус
Семеду Нелсон
 
61'
 
Кристенсен Расмус
Ньонто Вильфред
62'
0:3
Кристенсен Расмус
65'
Хонни Кастро
1:3
67'
 
Морено Родриго
Бэмфорд Патрик
73'
Кунья Матеус
2:3
75'
 
Рока Марк
76'
Моутинью Жоау
Невеш Рубен
 
81'
 
Саммервилл Крисенсио
Ааронсон Бренден
81'
 
Стрёйк Паскаль
Фирпо Жуниор
82'
Хонни Кастро
 
84'
Хонни Кастро
 
87'
Гомес Жоао
 
90'
2:4
Морено Родриго
(Саммервилл Крисенсио)
90'
Луис Матеус
 
90'
 
Мелье Иллан

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Вулверхэмптон 75.4% (95)
X 19% (24)
Лидс 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
19
Хонни
Кастро
8
Невеш
Рубен
5
Лемина
Марио
35
Гомес
Жоао
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
39
Вебер
Максимилиан
3
Фирпо
Жуниор
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
29
Ньонто
Вильфред
9
Бэмфорд
Патрик
Вулверхэмптон
4-3-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лидс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

КЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
4:1
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.63

Среднее время на гол

81
55

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.41

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 5 0.18
Невеш Рубен 5 (2) 0.18
Траоре Адама 2 0.07
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Хи-Чан Хван 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Доусон Крэйг 1 0.04
Хонни Кастро 1 0.04
Гомес Жоао 1 0.04
Кунья Матеус 1 0.04
Аит-Нури Раян 1 0.04
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.41
Саммервилл Крисенсио 4 0.15
Харрисон Джек 3 0.11
Ньонто Вильфред 2 0.07
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Рока Марк 1 0.04
Гринвуд Сэм 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Эйлинг Люк 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Купер Лиам 1 0.04
Фирпо Жуниор 1 0.04
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 8 1
Невеш Рубен 9 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коста Диего 2 1
Лемина Марио 2 1
Коллинз Натан 2 1
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Сарабия Пабло 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Гомес Жоао 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 5 0
Рока Марк 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
11
Вулверхэмптон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Лидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

6
15
Вулверхэмптон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Лидс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

11
26

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
18%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
5
25%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
8
31%
61-75
5
25%
6
23%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
5
28%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Забито

21
35
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 9
4
19%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
3
14%
5
14%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
3
14%
9
26%
76-90

Пропущено

42
44
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
6
14%
5
11%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
3
7%
6
14%
31-45
9
21%
7
16%
46-60
9
21%
11
25%
61-75
9
21%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0
Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Лидс

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
17
10
5
23
1.5
12
15
1
27
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 27 21 3 3 62 - 25 66
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 4 4 67 - 25 61
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Ливерпуль
 Заявка 26 12 6 8 47 - 29 42
7.
Брайтон
 Заявка 25 12 6 7 46 - 31 42
8.
Брентфорд
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
9.
Фулхэм
 Заявка 27 11 6 10 38 - 37 39
10.
Челси
 Заявка 27 10 8 9 29 - 28 38
11.
Астон Вилла
 Заявка 27 11 5 11 35 - 39 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 6 9 12 21 - 34 27
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 7 6 15 22 - 41 27
14.
Лидс
 Заявка 27 6 8 13 35 - 44 26
15.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 8 13 22 - 49 26
17.
Лестер
 Заявка 27 7 4 16 38 - 47 25
18.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
19.
Борнмут
 Заявка 27 6 6 15 25 - 54 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 11 1 1 43 - 13 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 16 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 13 7 2 4 22 - 11 23
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 13 6 4 3 16 - 10 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
13.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
14.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
15.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 5 5 12 - 18 17
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
18.
Борнмут
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Фулхэм
 Заявка 13 5 2 6 17 - 17 17
8.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
9.
Астон Вилла
 Заявка 13 4 3 6 12 - 20 15
10.
Брентфорд
 Заявка 13 3 6 4 15 - 20 15
11.
Лестер
 Заявка 14 4 1 9 22 - 30 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 13 3 3 7 13 - 20 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
16.
Лидс
 Заявка 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 16 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 8
Вулверхэмптон Невеш Рубен 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 101'
    УДАЛЕНИЕ! - Луис Матеус II удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 100'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лидс будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    98'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 97'
    Саммервилл Крисенсио сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Родриго из команды Лидс.
  • 97'
    Саммервилл Крисенсио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Фол, нарушение
    96'
    Сарабия Пабло задерживает мяч рукой
  • 95'
    Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Вулверхэмптон 75.4% (95)
    X 19% (24)
    Лидс 5.6% (7)
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