Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Лидс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Маккенни Уэстон получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

47' Фирпо Жуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ааронсон Бренден не смог попасть в створ ударом издали

45' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

44' Бэмфорд Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

41' Рока Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Харрисон Джек получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Харрисон Джек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Доусон Крэйг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Рока Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Рока Марк из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Ньонто Вильфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Игрок из команды Вулверхэмптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

33' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Лидс

32' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хонни Кастро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Лидс

28' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Лидс

27' Поденсе Даниэл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

27' Хименес Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Лидс

25' Нету Педру из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Эйлинг Люк получает желтую карточку за толчок соперника.

23' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

22' Рока Марк наказан за толчок Жоао Гомес

20' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Маккенни Уэстон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Лидс

15' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Бэмфорд Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Поденсе Даниэл . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Эйлинг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бэмфорд Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

9' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Г О О О О Л - Харрисон Джек забивает с левой ноги!

6' Ньонто Вильфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

2' Бэмфорд Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фирпо Жуниор из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Лидс начинает с центра поля