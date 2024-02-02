Тур: 15. Стадион: HBF Park.
4:2
Конец матча
0'
0:1
21' Гол в свои воротаСусняр Александар
1:1
45' ПенальтиАмини Мустафа
48' Желтая карточкаЦолаковски Стефан
1:2
60' ГолАрслан Толгай-Али
63' Желтая карточкаАмини Мустафа
2:2
68' Гол в свои воротаГеллоуэй Скотт
3:2
70' ГолТаггарт Адам
80' Желтая карточкаКарлуччо Джеррод
84' Желтая карточкаЛеки Мэттью
4:2
90' ГолJoel Anasmo
90'+10
Ход матча
21'
45'
1:1
60'
63'
68'
2:2
70'
3:2
80'
82'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
22
Гуд
Кёртис
11
Нател
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
13 Cameron Cook
-
24 Joel Anasmo
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
-
18 Холл ДжорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Перт Глори
Мельбурн Сити
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
43 матча
41.9%
27.9%
30.2%
18 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.6%
51.2%
23.2%
11 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
44.2%
27.9%
27.9%
19 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
71
58
Голов в среднем за матч
1.65
1.35
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|9
|0.6
|Цолаковски Стефан
|5
|0.33
|David Williams III
|3
|0.2
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.13
|Сусняр Александар
|2
|0.13
|Божанич Оливер
|1
|0.07
|Хелифи Салим
|1
|0.07
|Иванович Люк
|1
|0.07
|Биверс Марк
|1
|0.07
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.07
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.07
|Joel Anasmo
|1
|0.07
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Daniel Bennie
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.47
|Арслан Толгай-Али
|5 (1)
|0.33
|Антонис Терри
|3 (1)
|0.2
|Нател Лео
|2
|0.13
|Угаркович Стивен
|2
|0.13
|Маццео Бенджамин
|2
|0.13
|Яколиш Марин
|1
|0.07
|Гуд Кёртис
|1
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.07
|Леки Мэттью
|1
|0.07
|Лопане Алессандро
|1
|0.07
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Амини Мустафа
|3
|0
|Alen Stajcic
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Карлуччо Джеррод
|2
|0
|Giordano Colli
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
4
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мельбурн Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
7
17
Перт Глори
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Мельбурн Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Забито
14
18
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
6
43%
5
28%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Забито
31
28
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
6%
5
18%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
7
23%
7
25%
46-60
6
19%
5
18%
61-75
10
32%
7
25%
76-90
Пропущено
31
24
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
8
26%
2
8%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
6
19%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2
Результаты матчей
Перт Глори
Мельбурн Сити
Точный счет
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
114
87
312
312
114
114
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|9 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5