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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Александрия
1:0
Конец матча
Ворскла
0'
45' Желтая карточка
Мартынюк Александр
45' Желтая карточка
Ротань Руслан
52' Желтая карточка
Мякушко Сергей
67' Желтая карточка
Пердута Игорь
1:0
68' Гол
Ковалец Кирилл
72' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
72' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
88' Желтая карточка
Taras Galas
90' Красная карточка
Хрипчук Даниил
90'+5
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
55
Смирный
Евгений
8
Kyrylo
Sigeev
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
29
Бацула
Андрей
9
Корниенко
Виктор
38
Челядин
Артём
92
Сиссоко
Самбу
27
Крупский
Илья
11
Степанюк
Руслан
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
Александрия
Ворскла

История личных встреч

Александрия
Ворскла

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.36
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 4 0.2
Скорко Данил 3 0.15
Плакса Родион 2 0.1
Juan Alvina 1 0.05
Кравченко Антон 1 0.05
Джеовани 1 0.05
Ковалец Кирилл 1 0.05
Михайленко Николай 1 0.05
Кулаковский Артем 1 (1) 0.05
Калитвинцев Владислав 0 0
Беляев Александр 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 5 (2) 0.24
Юрченко Владлен 3 0.14
Мякушко Сергей 2 0.1
Скляр Александр 2 (2) 0.1
Родригес Фелипе II 2 0.1
Челядин Артём 2 0.1
Нестеренко Иван 2 0.1
Бацула Андрей 1 0.05
Корниенко Виктор 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 5 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Miguel II 2 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Калюжный Иван 1 0
Копына Юрий 1 0
Беляев Александр 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 7 0
Tiago Santana 6 0
Крупский Илья 4 1
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Хрипчук Даниил 1 1
Мякушко Сергей 2 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0

Результаты матчей

Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2
Александрия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

5
9
Александрия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Ворскла
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Пропущено

21
26
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
5
24%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
8
38%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1
Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1
Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2

Результаты матчей

Александрия
Ворскла

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
1:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Александрия
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
6
3
16
1.5
7
13
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
2.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
3.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Полесье
 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
11.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 19 3 6 10 11 - 25 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 19 1 7 11 9 - 29 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
14.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 10 0 3 7 4 - 18 3
17.
Cherkasy
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Ротань Руслан получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Мартынюк Александр получил желтую карточку от судьи
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