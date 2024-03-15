Тур: 21. Стадион: Ника.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМартынюк Александр
45' Желтая карточкаРотань Руслан
52' Желтая карточкаМякушко Сергей
67' Желтая карточкаПердута Игорь
1:0
68' ГолКовалец Кирилл
72' Желтая карточкаСиссоко Самбу
72' Желтая карточкаКовалец Кирилл
88' Желтая карточкаTaras Galas
90' Красная карточкаХрипчук Даниил
90'+5
Ход матча
45'
52'
67'
68'
1:0
72'
72'
79'
88'
90'
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 De
-
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
57 Taras Galas
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Александрия
Ворскла
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.36
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|4
|0.2
|Скорко Данил
|3
|0.15
|Плакса Родион
|2
|0.1
|Juan Alvina
|1
|0.05
|Кравченко Антон
|1
|0.05
|Джеовани
|1
|0.05
|Ковалец Кирилл
|1
|0.05
|Михайленко Николай
|1
|0.05
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.05
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|Беляев Александр
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.24
|Юрченко Владлен
|3
|0.14
|Мякушко Сергей
|2
|0.1
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.1
|Родригес Фелипе II
|2
|0.1
|Челядин Артём
|2
|0.1
|Нестеренко Иван
|2
|0.1
|Бацула Андрей
|1
|0.05
|Корниенко Виктор
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|5
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Miguel II
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|7
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Хрипчук Даниил
|1
|1
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Александрия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
5
9
Александрия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Ворскла
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
21
26
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
14%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
5
24%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
8
38%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1
Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1
Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2
Результаты матчей
Александрия
Ворскла
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
1:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Александрия
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
37
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
146
316
713
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|2.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|11.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6