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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Днепр-1
 
Прерван
Рух Львов
1
Волынец
Евгений
42
Пасич
Евгений
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
27
Очеретько
Олег
20
Горбунов
Сергей
Олегович
7
Филиппов
Александр
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
19
Yevgeniy
Pastukh
15
Denys
Pidgurskyi
10
Притула
Остап
9
Квасница
Илья
7
Климчук
Юрий
22
Плюман
Анже-Фредди
Днепр-1
Рух Львов

История личных встреч

Днепр-1
Рух Львов

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПД
3:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.6

Среднее время на гол

51
150

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.22
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

40
67

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 7 0.37
Гуцуляк Алексей 5 0.26
Пихалёнок Александр 4 (2) 0.21
Леднeв Богдан 4 0.21
Адамюк Владимир 1 0.05
Мирошниченко Денис 1 0.05
Танчик Владимир 1 0.05
Сарапий Эдуард 1 0.05
Бабенко Руслан 1 0.05
Когут Игорь 1 0.05
Бланко Доминго 1 (1) 0.05
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.26
Климчук Юрий 5 (2) 0.26
Рунич Василий 4 0.21
Yevgeniy Pastukh 3 0.16
Слюбик Богдан 2 0.11
Де Паула Таллес 1 (1) 0.05
Плюман Анже-Фредди 1 0.05
Карабин Ярослав 1 0.05
Сыч Алексей 1 0.05
Denys Teslyuk 1 0.05
Denys Pidgurskyi 1 (1) 0.05
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Пихалёнок Александр 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рунич Василий 5 0
Дидик Роман 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Vitaliy Roman 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
2
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
10
Днепр-1
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Рух Львов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
25%
2
17%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

28
26
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
14%
4
15%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
8
29%
2
8%
46-60
2
7%
8
31%
61-75
4
14%
7
27%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
7
33%
16-30
5
29%
29%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0
Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2
Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2

Результаты матчей

Днепр-1
Рух Львов

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
6
13
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 19 11 5 3 28 - 18 38
2.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
3.
Динамо Киев
 17 11 2 4 39 - 21 35
4.
Шахтёр Донецк
 17 10 5 2 31 - 15 35
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 19 7 9 3 28 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Заря
 17 4 7 6 18 - 19 19
12.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
13.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 17 - 8 19
3.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
14.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
4.
Рух Львов
 9 5 2 2 16 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
8.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
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Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 5'
    Г О О О О Л - Сарапий Эдуард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Днепр-1
Ничья
Рух Львов
5.20
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3.95
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5.30
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Днепр-1
Рух Львов
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