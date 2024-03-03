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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Александрия
0:0
Конец матча
Заря
0'
17' Желтая карточка
Логинов Сергей
63' Желтая карточка
Джордан
68' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
72' Вторая желтая карточка
Джордан
89' Желтая карточка
Miguel II
89' Желтая карточка
Герреро Эдуардо
90'+5
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
91
Михайленко
Николай
25
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
20
Чурко
Вячеслав
19
Бугай
Владислав
39
Герреро
Эдуардо
Александрия
Заря

История личных встреч

Александрия
Заря

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

9.7%
54.8%
35.5%
3 победы 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.6
0.94

Среднее время на гол

150
96

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.1
0.87

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

82
103

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 3 0.17
Скорко Данил 3 0.17
Плакса Родион 2 0.11
Juan Alvina 1 0.06
Кравченко Антон 1 0.06
Джеовани 1 0.06
Кулаковский Артем 1 (1) 0.06
Kyrylo Sigeev 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 5 0.31
Батагов Арсений 2 0.13
Антюх Денис 2 (2) 0.13
Нагнойный Денис 1 0.06
Волошин Викентий 1 0.06
Джордан 1 0.06
Русин Назарий 1 0.06
Алефиренко Даниил 1 0.06
Яцык Александр 1 0.06
Jakov Basic 1 0.06
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 5 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Скорко Данил 4 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Miguel II 2 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 5 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Заря
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
7
Александрия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
1
Александрия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Заря
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
6
32%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
40%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3
Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0
Заря
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0
Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1

Результаты матчей

Александрия
Заря

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
1:0
5 раз 28%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Александрия
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
6
2
16
1.5
4
12
1
17
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 19 11 5 3 28 - 17 38
2.
Кривбасс
 1:2 19 11 4 4 35 - 19 37
3.
Шахтёр Донецк
 2:1 17 10 5 2 28 - 14 35
4.
Динамо Киев
 16 11 1 4 38 - 20 34
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
12.
Заря
 16 3 7 6 16 - 19 16
13.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 18 2 6 10 16 - 30 12
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Шахтёр Донецк
 2:1 9 6 1 2 14 - 7 19
3.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Кривбасс
 1:2 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 1:2 10 6 2 2 19 - 7 20
3.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
4.
Рух Львов
 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 2:1 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
16.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Логинов Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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