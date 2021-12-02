Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Сельта
Валенсия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.4
|Мина Сантьяго
|5
|0.33
|Браис Мендес
|2
|0.13
|Серви Франко
|1
|0.07
|Нолито Агудо
|1
|0.07
|Денис Суарес
|1
|0.07
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|5 (4)
|0.33
|Дуро Уго
|4
|0.27
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.2
|Гайя Хосе
|2
|0.13
|Васс Даниэль
|1
|0.07
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|Макси Гомес
|1
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.07
|Альдерете Омар
|1
|0.07
|Гильямон Уго
|1
|0.07
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Аспас Яго
|5
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Мина Сантьяго
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|9
|0
|Гильямон Уго
|5
|1
|Макси Гомес
|4
|1
|Фулкье Димитри
|5
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Васс Даниэль
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Кошта Элдер
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
5
38%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
16
21
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
6
38%
2
10%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
5
23%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 15
|36
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 11
|28
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 19
|20
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|13 - 11
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 21
|12
|18.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
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Прогнозы на матч Сельта - Валенсия
Исход игры
Сельта
22.9% (11)
Ничья
41.7% (20)
Валенсия
35.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (16)
1:2 Валенсия
29.2% (14)
2:1 Сельта
14.6% (7)
1:0 Сельта
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
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