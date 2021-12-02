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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
 
Позже

Стадион:
Валенсия

История личных встреч

Сельта
Валенсия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.4
Мина Сантьяго 5 0.33
Браис Мендес 2 0.13
Серви Франко 1 0.07
Нолито Агудо 1 0.07
Денис Суарес 1 0.07
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 5 (4) 0.33
Дуро Уго 4 0.27
Гуэдеш Гонсалу 3 0.2
Гайя Хосе 2 0.13
Васс Даниэль 1 0.07
Габриэль Паулиста 1 0.07
Макси Гомес 1 0.07
Андре Маркос 1 0.07
Альдерете Омар 1 0.07
Гильямон Уго 1 0.07
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 6 0
Браис Мендес 6 0
Аспас Яго 5 0
Солари Аугусто 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Мина Сантьяго 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Домингес Карлос 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 9 0
Гильямон Уго 5 1
Макси Гомес 4 1
Фулкье Димитри 5 0
Дьякаби Муктар 5 0
Васс Даниэль 4 0
Гайя Хосе 4 0
Солер Карлос 3 0
Вальехо Ману 3 0
Джейсон 2 0
Муса Юнус 2 0
Лато Тони 1 0
Кошта Элдер 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Коба Куандреди 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
5
38%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

16
21
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
6
38%
2
10%
61-75
3
19%
7
33%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
5
23%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 3 1 35 - 15 36
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
4. Севилья Заявка 14 8 4 2 24 - 11 28
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
9. Осасуна Заявка 15 5 5 5 15 - 19 20
10. Атлетик Б Заявка 15 4 8 3 13 - 11 20
11. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Эльче Заявка 15 2 6 7 12 - 21 12
18. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
7. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
8. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
4. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Севилья Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 8 1 6 1 4 - 4 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Сельта 22.9% (11)
    X 41.7% (20)
    Валенсия 35.4% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Валенсия
    2.18
    3.60
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сельта - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Сельта - Валенсия

    Исход игры
    Сельта
    22.9% (11)
    Ничья
    41.7% (20)
    Валенсия
    35.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (16)
    1:2 Валенсия
    29.2% (14)
    2:1 Сельта
    14.6% (7)
    1:0 Сельта
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
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