Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Элланд Роуд
История личных встреч
Лидс
Бёрнли
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.44
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.11
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.11
|Эйлинг Люк
|1
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.06
|Робертс Тайлер
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Льоренте Диего
|1
|0.06
|Джелхардт Джо
|1
|0.06
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.31
|Вуд Крис
|3
|0.19
|Ми Бен
|2
|0.13
|Лоутон Мэттью
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Выдра Матей
|1
|0.06
|Леннон Аарон
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Льоренте Диего
|4
|0
|Робертс Тайлер
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Даллас Стюарт
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Меслье Иллан
|2
|0
|Джелхардт Джо
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
21
8
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
8
38%
0
0%
46-60
5
24%
1
13%
61-75
2
10%
3
38%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
5%
3
20%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Пропущено
35
24
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
9%
4
17%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
4
11%
7
29%
29%
31-45
11
31%
2
8%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
5
14%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|51 - 12
|50
|2.
|Челси
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|43 - 14
|42
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|17 - 18
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|15 - 24
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 8
|19
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс - Бёрнли
Исход игры
Лидс
73.3% (44)
Ничья
20% (12)
Бёрнли
6.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (25)
Меньше
56.14% (32)
Обе команды забьют
Да
61.4% (35)
Нет
38.6% (22)
Популярный счёт
2:1 Лидс
33.3% (20)
1:0 Лидс
28.3% (17)
1:1 Ничья
16.7% (10)
2:0 Лидс
6.7% (4)
1:2 Бёрнли
5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!