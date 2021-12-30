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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
Прогнозы 62
Лидс 72.6% (45)
X 21% (13)
Бёрнли 6.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Бёрнли
2.20
3.64
3.55
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лидс
Бёрнли

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
КЛ
2:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.44
Бэмфорд Патрик 2 0.11
Морено Родриго 2 (1) 0.11
Эйлинг Люк 1 0.06
Клих Матеуш 1 0.06
Робертс Тайлер 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Льоренте Диего 1 0.06
Джелхардт Джо 1 0.06
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.31
Вуд Крис 3 0.19
Ми Бен 2 0.13
Лоутон Мэттью 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Выдра Матей 1 0.06
Леннон Аарон 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Даллас Стюарт 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Меслье Иллан 2 0
Джелхардт Джо 2 0
Кох Робин 1 0
Драме Коди 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

21
8
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
8
38%
0
0%
46-60
5
24%
1
13%
61-75
2
10%
3
38%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
5%
3
20%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

35
24
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
9%
4
17%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
4
11%
7
29%
29%
31-45
11
31%
2
8%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
5
14%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
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  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Лидс 72.6% (45)
    X 21% (13)
    Бёрнли 6.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Бёрнли
    2.20
    3.64
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Бёрнли онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Бёрнли

    Исход игры
    Лидс
    73.3% (44)
    Ничья
    20% (12)
    Бёрнли
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (25)
    Меньше
    56.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (35)
    Нет
    38.6% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    33.3% (20)
    1:0 Лидс
    28.3% (17)
    1:1 Ничья
    16.7% (10)
    2:0 Лидс
    6.7% (4)
    1:2 Бёрнли
    5% (3)
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    Лидс
    Бёрнли

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