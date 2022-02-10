Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Специя
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.21
Гьяси Эммануэль 4 0.17
Бастони Симоне 3 0.13
Нзола М'Бала 2 0.08
Манай Рей 2 (1) 0.08
Коваленко Виктор 1 0.04
Агудело Кевин 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.74
Бираги Кристиано 4 (1) 0.17
Бонавентура Джакомо 3 0.13
Соттил Рикардо 3 0.13
Гонсалес Николас 2 0.09
Сапонара Риккардо 2 0.09
Торрейра Лукас 2 0.09
Мале Юссеф 2 0.09
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Амьен-Аду Кельвен 4 1
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Манай Рей 4 0
Кивиор Якуб 4 0
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Соттил Рикардо 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
4
36%
5
42%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

15
18
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Забито

14
31
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
7
50%
2
6%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
4
29%
6
19%
76-90

Пропущено

30
13
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
20%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
30%
3
23%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
6
20%
3
23%
61-75
3
10%
2
15%
76-90

Забито

25
43
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
7
28%
2
5%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
2
8%
11
26%
31-45
5
20%
10
23%
46-60
3
12%
7
16%
61-75
7
28%
8
19%
76-90

Пропущено

45
31
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
6
13%
1
3%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
10
22%
6
19%
31-45
7
16%
7
23%
46-60
11
24%
5
16%
61-75
8
18%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1
Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0
Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
7. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2022, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.

    Главный судья: Matteo Marchetti

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Специя 6% (3)
    X 24% (12)
    Фиорентина 70% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Фиорентина
    4.19
    3.85
    1.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Специя - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Специя - Фиорентина

    Исход игры
    Специя
    6% (3)
    Ничья
    24% (12)
    Фиорентина
    70% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    48% (24)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    0:1 Фиорентина
    16% (8)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    0:2 Фиорентина
    4% (2)
    2:1 Специя
    4% (2)
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    Специя
    Фиорентина

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