Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Альберто Пиччи
История личных встреч
Специя
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.21
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.17
|Бастони Симоне
|3
|0.13
|Нзола М'Бала
|2
|0.08
|Манай Рей
|2 (1)
|0.08
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|Сала Джакопо
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Стрелец Давид
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.74
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.17
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.13
|Соттил Рикардо
|3
|0.13
|Гонсалес Николас
|2
|0.09
|Сапонара Риккардо
|2
|0.09
|Торрейра Лукас
|2
|0.09
|Мале Юссеф
|2
|0.09
|Кальехон Хосе
|1
|0.04
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.04
|Одриосола Альваро
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Миленкович Никола
|1
|0.04
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|1
|Николау Димитрис
|5
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Манай Рей
|4
|0
|Кивиор Якуб
|4
|0
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Миленкович Никола
|5
|1
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Торрейра Лукас
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
4
36%
5
42%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
15
18
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Забито
14
31
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
7
50%
2
6%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
4
29%
6
19%
76-90
Пропущено
30
13
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
20%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
30%
3
23%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
6
20%
3
23%
61-75
3
10%
2
15%
76-90
Забито
25
43
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
7
28%
2
5%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
2
8%
11
26%
31-45
5
20%
10
23%
46-60
3
12%
7
16%
61-75
7
28%
8
19%
76-90
Пропущено
45
31
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
6
13%
1
3%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
10
22%
6
19%
31-45
7
16%
7
23%
46-60
11
24%
5
16%
61-75
8
18%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1
Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0
Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 16
|52
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|49 - 39
|39
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 40
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 23
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|20 - 42
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|20.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя - Фиорентина
Исход игры
Специя
6% (3)
Ничья
24% (12)
Фиорентина
70% (35)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
78% (39)
Нет
22% (11)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
48% (24)
1:1 Ничья
20% (10)
0:1 Фиорентина
16% (8)
2:2 Ничья
4% (2)
0:2 Фиорентина
4% (2)
2:1 Специя
4% (2)
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