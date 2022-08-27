Стадион: Аббе-Дешам
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
26
Жоли
Поль
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Страсбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.25
|Жанвье Жульян
|1
|0.25
|Да Кошта Нуну
|1
|0.25
|Перрен Гаэтан
|1
|0.25
|Отре Матиас
|1 (1)
|0.25
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гамейро Кевин
|1
|0.25
|Джику Александр
|1
|0.25
|Диалло Хабиб
|1
|0.25
|Томассон Адриен
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Джику Александр
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2
Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0
Страсбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|17 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|5.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Осер 1:0 Страсбург
Исход игры
Осер
38.2% (42)
Ничья
39.1% (43)
Страсбург
22.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (36)
1:2 Страсбург
17.3% (19)
1:0 Осер
17.3% (19)
2:1 Осер
12.7% (14)
2:0 Осер
4.5% (5)
0:1 Страсбург
4.5% (5)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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