Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Осер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Удар от ворот произведет Осер

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Делен Тома пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

34' Коэфф Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Команда Осер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Перрен Гаэтан забивает с левой ноги!

29' Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Осер

28' Оооо... вот это был удар! Гамейро Кевин должен был забить с этой позиции.

28' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Прчич Саньин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Беллегард Жан-Рикнер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Льенар Димитри из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Беллегард Жан-Рикнер пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

16' Отре Матиас пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

16' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

14' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Льенар Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.

12' Ажорк Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Осер

9' Льенар Димитри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Льенар Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Paul Joly ошибается в защите.

8' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Джику Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Страсбург начинает с центра поля