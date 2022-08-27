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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Осер
1:0
Конец матча
Страсбург
0'
25' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
1:0
29' Гол
Перрен Гаэтан
90'+5

Ход матча

25'
 
Беллегард Жан-Рикнер
29'
Перрен Гаэтан
(Синайоко Лассин)
1:0
64'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Ле Маршан Максим
64'
 
Диарра Хабиб
Дукуре Исмаэль
70'
М'Чангама Юссуф
Перрен Гаэтан
 
70'
Дюжимон Реми
Отре Матиас
 
72'
 
Диалло Хабиб
Беллегард Жан-Рикнер
77'
 
Аолу Жан-Эде
Делен Тома
77'
Равелсон Райан
Эн Готье
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Осер 38.2% (42)
X 39.1% (43)
Страсбург 22.7% (25)
0
выиграет Осер
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
20
Коэфф
Александр
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
10
Перрен
Гаэтан
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
29
Отре
Матиас
17
Синайоко
Лассин
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
23
Ле
Маршан
Максим
24
Джику
Александр
3
Делен
Тома
11
Льенар
Димитри
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Осер
4-1-4-1
Страсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Осер
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л2
0:2
Л2
2:1
КЛ
2:0
К
1:0
К
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарбонье Гаэтан 1 0.25
Жанвье Жульян 1 0.25
Да Кошта Нуну 1 0.25
Перрен Гаэтан 1 0.25
Отре Матиас 1 (1) 0.25
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамейро Кевин 1 0.25
Джику Александр 1 0.25
Диалло Хабиб 1 0.25
Томассон Адриен 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Ньянг М'Байе 0 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2
Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0
Страсбург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3
Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 17 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
5. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Ренн Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
9. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Осер вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осер: 42%, Страсбург: 58%.
  • 95'
    Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Прчич Саньин выиграл воздушное противоборство у Туре Бирама.
  • 94'
    Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Томассон Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Осер начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      М'Чангама Юссуф из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Осер: 43%, Страсбург: 57%.
    • 89'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Равелсон Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Осер начинает контратаку
    • 88'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Осер 38.2% (42)
    X 39.1% (43)
    Страсбург 22.7% (25)
    0
    выиграет Осер
    так
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Осер 1:0 Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Осер 1:0 Страсбург

    Исход игры
    Осер
    38.2% (42)
    Ничья
    39.1% (43)
    Страсбург
    22.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (36)
    1:2 Страсбург
    17.3% (19)
    1:0 Осер
    17.3% (19)
    2:1 Осер
    12.7% (14)
    2:0 Осер
    4.5% (5)
    0:1 Страсбург
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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