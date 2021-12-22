Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Луис Фелипе получил желтую карточку от судьи

45' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Педро Родригес из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Отличные скиллы показывает Педро Родригес , обводя своих соперников

42' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Венеция выполняет удар от ворот.

41' Марушич Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Венеция выполняет удар от ворот.

39' Педро Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Отличные скиллы показывает Дзакканьи Маттиа , обводя своих соперников

37' Лацио выполняет удар от ворот.

37' Маццокки Паскуале из команды Венеция не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

36' Ампаду Этан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

35' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Венеция будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лацио выполняет удар от ворот.

28' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Венеция пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Педро Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Ачерби Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Ачерби Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Форте Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Венеция выполняет удар от ворот.

21' Башич Тома не смог попасть в створ ударом издали

21' Кийине Софиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

14' Отличные скиллы показывает Дзакканьи Маттиа , обводя своих соперников

14' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн , обводя своих соперников

12' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

10' Лацио выполняет удар от ворот.

10' Форте Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

6' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фантастический гол, где все сам сделал Педро Родригес

3' Г О О О О Л - Педро Родригес забивает с левой ноги!

3' Отличные скиллы показывает Педро Родригес , обводя своих соперников

3' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сегодня прохладно для игры в футбол.

2' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля