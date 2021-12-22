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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:3
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
3' Гол
Педро Родригес
1:1
30' Гол
Форте Франческо
45' Желтая карточка
Фелипе Луис
1:2
48' Гол
Ачерби Франческо
54' Желтая карточка
Педро Родригес
56' Желтая карточка
Чрнигой Домен
64' Желтая карточка
Башич Тома
74' Желтая карточка
Ампаду Этан
86' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
90' Красная карточка
Тессманн Таннер
1:3
90' Гол
Альберто Луис
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Педро Родригес
(Марушич Адам)
30'
Форте Франческо
(Араму Маттиа)
1:1
45'
 
Фелипе Луис
48'
1:2
Ачерби Франческо
(Катальди Данило)
54'
 
Педро Родригес
55'
Бузио Джанлука
Вакка Антонио
 
55'
Окереке Давид
Кийине Софиан
 
56'
Чрнигой Домен
 
64'
 
Башич Тома
67'
Тессманн Таннер
Чрнигой Домен
 
67'
 
Лукас Лейва
Катальди Данило
74'
Ампаду Этан
 
74'
Сигурдссон Арнор
Ампаду Этан
 
74'
 
Лаццари Мануэль
Раду Стефан
74'
 
Альберто Луис
Башич Тома
74'
Йонсен Деннис
Форте Франческо
 
80'
 
Андерсон Андре
Андерсон Фелипе
86'
Кальдара Маттиа
 
90'
Тессманн Таннер
 
90'
1:3
Альберто Луис
(Милинкович-Савич Сергей)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 145
Венеция 2.8% (4)
X 11% (16)
Лацио 86.2% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
22
Эбюэхи
Тайронн
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
23
Кийине
Софиан
9
Форте
Франческо
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
Венеция
4-3-2-1
Лацио
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.26
Окереке Давид 4 0.21
Анри Тома 3 0.16
Чеккарони Пьетро 2 0.11
Бузио Джанлука 1 0.05
Чрнигой Домен 1 0.05
Форте Франческо 1 0.05
Кальдара Маттиа 1 0.05
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 13 (3) 0.68
Педро Родригес 7 0.37
Милинкович-Савич Сергей 5 0.26
Альберто Луис 3 0.16
Андерсон Фелипе 3 0.16
Ачерби Франческо 3 0.16
Дзакканьи Маттиа 2 0.11
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Лаццари Мануэль 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 7 1
Кальдара Маттиа 5 0
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Кийине Софиан 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Модоло Марко 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 6 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Марушич Адам 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Педро Родригес 2 0
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Башич Тома 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
23%
4
29%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
5
31%
5
24%
76-90

Забито

7
25
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
14%
6
24%
31-45
1
14%
4
16%
46-60
2
29%
5
20%
61-75
2
29%
6
24%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Забито

20
39
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
4
20%
7
18%
1-15
3
15%
3
8%
16-30
2
10%
9
23%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
4
20%
6
15%
61-75
3
15%
8
21%
76-90

Пропущено

32
34
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
5
16%
6
18%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
5
16%
6
18%
31-45
3
9%
1
3%
46-60
9
28%
7
21%
61-75
8
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4
Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3
Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 49 - 15 46
2. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 35 - 13 40
3. Милан 0:0 Заявка 19 12 4 3 36 - 20 40
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Рома Заявка 19 10 2 7 31 - 21 32
7. Фиорентина Заявка 19 10 2 7 34 - 25 32
8. Лацио Заявка 19 9 4 6 39 - 34 31
9. Эмполи 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 30 28
10. Болонья Заявка 19 8 3 8 27 - 31 27
11. Торино Заявка 19 7 4 8 23 - 19 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 30 - 31 24
13. Верона Заявка 19 6 6 7 34 - 32 24
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 19 5 5 9 27 - 35 20
16. Венеция Заявка 19 4 5 10 18 - 34 17
17. Специя 0:0 Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 2 0 25 - 6 23
2. Наполи 0:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 6 20
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
4. Рома Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
5. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Верона Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
9. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Эмполи 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
14. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
4. Наполи 0:0 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Фиорентина Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
8. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
10. Болонья Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
11. Лацио Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Специя 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 27 5
18. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Венеция 2.8% (4)
X 11% (16)
Лацио 86.2% (125)
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Где смотреть матч Венеция 1:3 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Венеция 1:3 Лацио

Исход игры
Венеция
2.8% (4)
Ничья
11% (16)
Лацио
86.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
70.07% (96)
Меньше
29.93% (41)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.5% (79)
0:2 Лацио
9.7% (14)
0:1 Лацио
9.7% (14)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:3 Лацио
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Венеция
1.4% (2)
0:3 Лацио
1.4% (2)
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