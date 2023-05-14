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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
37' Желтая карточка
Паркс Китон
67' Желтая карточка
Рейес Андрес
72' Желтая карточка
Нилис Шон
1:0
76' Гол
Фернандес Омир
81' Желтая карточка
Толкин Джон
88' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
90'+10
1
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
23
Кассерес
Кристиан
17
Харпер
Кэмерон
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
1
Барраса
Луис
13
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
6
Сэндс
Джеймс
24
Грей
Тэйвон
10
Родригес
Сантьяго
55
Паркс
Китон
22
Kevin
O`Toole
11
Перейра
Габриэл
20
Ледесма
Ричард
43
Talles
Magno
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.7

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.79
1.04

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

50
86

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 2 0.17
Рейес Андрес 1 0.08
Лима Лукас II 1 0.08
Ванзейр Данте 1 0.08
Бёрк Кори 1 0.08
Барлоу Том 1 0.08
Elias Manoel 1 0.08
Толкин Джон 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.33
Перейра Габриэл 3 0.25
Talles Magno 3 0.25
Хавьер Тиаго 1 0.08
Шано Максим 1 0.08
Паркс Китон 1 0.08
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 5 0
Данкан Кайл 5 0
Кассерес Кристиан 5 0
Нилис Шон 4 0
Бёрк Кори 3 0
Толкин Джон 3 0
Фернандес Омир 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Elias Manoel 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Шано Максим 2 0
Куфре Бриан 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
80%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
5
50%
2
14%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
4
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 10 6 3 1 19 - 8 21
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 1:0 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Портленд Тимберс
 1:0 12 4 3 5 16 - 18 15
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 11 3 5 3 14 - 10 14
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 12 2 7 3 10 - 13 13
10.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:2 11 3 2 6 10 - 19 11
12.
Остин
 0:1 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
6.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
7.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 2:0 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
7.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Остин
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Лос-Анджелес
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Даллас
 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:1 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
7.
Филадельфия Юнион
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Весь список
  • 68'
    Барлоу Том уходит с поля. Бёрк Кори выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Йервуд Дрю уходит с поля. Викелман Кармона выходит вместо него
  • 63'
    Кэмерон Харпер уходит с поля. Peter Stroud выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Паркс Китон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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