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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
46' Гол
Сапонг Чарльз
54' Желтая карточка
Паркс Китон
65' Желтая карточка
Ларьи Ричи
72' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
80' Желтая карточка
Джонсон Шон
90'+4
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
2
Хеджес
Мэтт
17
Рустед
Сигурд
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
52
Alonso
Coello
Camarero
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
1
Барраса
Луис
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
10
Родригес
Сантьяго
20
Ледесма
Ричард
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Пеллегрини
Матиас
22
Kevin
O`Toole
43
Talles
Magno
Торонто
4-3-3
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Торонто
Нью-Йорк Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
5:4
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
0:1
ЧМ
1:3
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:3
М
2:1
М
4:0
М
2:2
М
0:5
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
4:4
М
0:2

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.73
2.09

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.77
1.64

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.3
Ларьи Ричи 2 0.2
Кэй Марк-Энтони 2 0.2
Осорио Джонатан 1 0.1
Брэдли Майкл 1 0.1
Сервания Брандон 1 0.1
Инсинье Лоренцо 1 0.1
Сапонг Чарльз 1 0.1
Deandre Kerr 1 0.1
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 3 0.3
Talles Magno 3 0.3
Перейра Габриэл 2 0.2
Хавьер Тиаго 1 0.1
Шано Максим 1 0.1
Паркс Китон 1 0.1
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0
Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Ларьи Ричи 3 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Родригес Сантьяго 3 0
Шано Максим 2 0
Куфре Бриан 2 0
Паркс Китон 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0

Результаты матчей

Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
9
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1

Результаты матчей

Торонто
Нью-Йорк Сити

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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