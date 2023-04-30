Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:0
Конец матча
0'
1:0
46' ГолСапонг Чарльз
54' Желтая карточкаПаркс Китон
65' Желтая карточкаЛарьи Ричи
72' Желтая карточкаХеджес Мэтт
80' Желтая карточкаДжонсон Шон
90'+4
Ход матча
46'
1:0
54'
65'
72'
80'
22
Ларьи
Ричи
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Торонто
Нью-Йорк Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.73
2.09
Среднее время на гол
52
43
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.77
1.64
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.3
|Ларьи Ричи
|2
|0.2
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.2
|Осорио Джонатан
|1
|0.1
|Брэдли Майкл
|1
|0.1
|Сервания Брандон
|1
|0.1
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.1
|Сапонг Чарльз
|1
|0.1
|Deandre Kerr
|1
|0.1
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|3
|0.3
|Talles Magno
|3
|0.3
|Перейра Габриэл
|2
|0.2
|Хавьер Тиаго
|1
|0.1
|Шано Максим
|1
|0.1
|Паркс Китон
|1
|0.1
|Иленчич Митя
|0
|0
|Куфре Бриан
|0
|0
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
9
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1
Результаты матчей
Торонто
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|19.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|21.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|22.
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|23.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|25.
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|27.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|17.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|21.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|28.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3