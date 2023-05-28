Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБарлоу Том
1:0
22' ГолМоррис Джордан
27' Желтая карточкаЙервуд Дрю
45' Желтая карточкаJoao Paulo I
56' Желтая карточкаCody Baker
75' Вторая желтая карточкаJoao Paulo I
83' Желтая карточкаJackson Ragen
90' Желтая карточкаНдам Хассан
90'+6
Ход матча
9'
22'
1:0
27'
45'
56'
64'
75'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Cody
Baker
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
16
Йервуд
Дрю
12
Нилис
Дилан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
33 Cody BakerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Elias Manoel
-
Главный тренер: Troy Lesesne
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Среднее время на гол
37
105
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.07
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.6
|Эбер Араужо
|2
|0.13
|Руидиас Рауль
|2
|0.13
|Leo Chu
|1
|0.07
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.07
|Монтеро Фреди
|1
|0.07
|Руснак Альберт
|1
|0.07
|Ролдан Кристиан
|1
|0.07
|Paul Rothrock
|1
|0.07
|Атенсио Джошуа
|1
|0.07
|Рольдан Александер
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|2
|0.13
|Бёрк Кори
|2
|0.13
|Фернандес Омир
|2
|0.13
|Лима Лукас II
|1
|0.07
|Ванзейр Данте
|1
|0.07
|Барлоу Том
|1
|0.07
|Elias Manoel
|1
|0.07
|Толкин Джон
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Руснак Альберт
|4
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Jackson Ragen
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Cody Baker
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Рейес Андрес
|5
|0
|Данкан Кайл
|5
|0
|Нилис Шон
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Йервуд Дрю
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
7
Сиэтл Саундерс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
57%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
25
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
510
213
312
213
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5