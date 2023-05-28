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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
9' Желтая карточка
Барлоу Том
1:0
22' Гол
Моррис Джордан
27' Желтая карточка
Йервуд Дрю
45' Желтая карточка
Joao Paulo I
56' Желтая карточка
Cody Baker
75' Вторая желтая карточка
Joao Paulo I
83' Желтая карточка
Jackson Ragen
90' Желтая карточка
Ндам Хассан
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
33
Cody
Baker
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Peter
Stroud
23
Кассерес
Кристиан
74
Барлоу
Том
16
Йервуд
Дрю
12
Нилис
Дилан
13
Ванзейр
Данте
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
4:2
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
4:1
М
1:1
М
2:2
М
4:2
М
1:0
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
3:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Среднее время на гол

37
105

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.07
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.6
Эбер Араужо 2 0.13
Руидиас Рауль 2 0.13
Leo Chu 1 0.07
Лодейро Николас 1 (1) 0.07
Монтеро Фреди 1 0.07
Руснак Альберт 1 0.07
Ролдан Кристиан 1 0.07
Paul Rothrock 1 0.07
Атенсио Джошуа 1 0.07
Рольдан Александер 0 0
Варгас Обед 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 2 0.13
Бёрк Кори 2 0.13
Фернандес Омир 2 0.13
Лима Лукас II 1 0.07
Ванзейр Данте 1 0.07
Барлоу Том 1 0.07
Elias Manoel 1 0.07
Толкин Джон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Руснак Альберт 4 0
Рольдан Александер 4 0
Гомес Еймар 3 0
Jackson Ragen 3 0
Лодейро Николас 2 0
Толо Нуху 2 0
Leo Chu 2 0
Атенсио Джошуа 1 0
Cody Baker 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 6 0
Рейес Андрес 5 0
Данкан Кайл 5 0
Нилис Шон 4 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Фернандес Омир 2 0
Elias Manoel 2 0
Ндам Хассан 1 0
Йервуд Дрю 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Peter Stroud 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
7
Сиэтл Саундерс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
2
13
3
12
2.5
2
13
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 15 8 2 5 21 - 13 26
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 14 6 5 3 17 - 14 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 14 5 4 5 18 - 19 19
6.
Миннесота Юнайтед
 14 5 4 5 13 - 15 19
7.
Хьюстон Динамо
 13 5 3 5 13 - 12 18
8.
Ванкувер Уайткэпс
 14 4 5 5 19 - 17 17
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Остин
 14 4 4 6 14 - 20 16
11.
Реал Солт-Лейк
 14 4 4 6 14 - 23 16
12.
Колорадо Рэпидс
 15 2 6 7 12 - 22 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 14 2 3 9 10 - 24 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 14 10 3 1 22 - 14 33
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Филадельфия Юнион
 14 7 3 4 23 - 15 24
5.
Атланта Юнайтед
 15 6 5 4 29 - 25 23
6.
Шарлотт
 15 6 3 6 20 - 25 21
7.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
8.
Ди Си Юнайтед
 15 5 4 6 20 - 18 19
9.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Клёб де Фут Монреаль
 14 6 0 8 13 - 22 18
11.
Нью-Йорк Сити
 14 4 4 6 16 - 19 16
12.
Чикаго Файр
 14 3 7 4 21 - 24 16
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 15 3 7 5 10 - 13 16
14.
Торонто
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Интер Майами
 14 5 0 9 14 - 18 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 13 - 4 16
5.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
6.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
7.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
8.
Нью-Йорк Сити
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Торонто
 8 3 4 1 10 - 8 13
10.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
3.
Шарлотт
 7 3 1 3 10 - 13 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
5.
Цинциннати
 6 2 3 1 7 - 9 9
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Чикаго Файр
 6 1 1 4 8 - 13 4
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 0 4 4 3 - 8 4
12.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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