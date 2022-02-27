Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Матч возобновлен

97' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

97' Рами Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Судье надоело, что Бьянкон Жулиан тянет время и он наказал его горчичником

95' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Салиба Вильям из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Каборе Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Луис Энрике из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Н'Гессан Куаме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Тардьё Флориан из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Колашинац Сеад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Гессан Куаме получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Н'Гессан Куаме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

87' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Судье надоело, что Пау Лопес тянет время и он наказал его горчичником

83' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Труа выполняет удар от ворот.

80' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

76' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Труа выполняет удар от ворот.

73' Юндер Дженгиз из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Камара Бубакар из команды Марсель

67' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Галлон Готье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Жерсон Сантос из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Марсель выполняет удар от ворот.

61' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Марсель

58' Сальмье Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

58' Бальде Мама из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Марсель выполняет удар от ворот.

57' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

56' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Пайе Димитри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Удар от ворот произведет Марсель

54' О, нет. Из многообещающей позиции Бальде Мама из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

54' Отличные скиллы показывает Бальде Мама , обводя своих соперников

54' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Рами Адиль из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

48' Гендузи Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Тардьё Флориан из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.