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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
11' Желтая карточка
Ронжье Валентин
27' Желтая карточка
Бальде Мама
0:1
28' Пенальти
Пайе Димитри
36' Желтая карточка
Тардьё Флориан
36' Желтая карточка
Рами Адиль
49' Желтая карточка
Конте Абду
55' Желтая карточка
Пайе Димитри
85' Желтая карточка
Пау Лопес
1:1
90' Гол
Тузгар Йоанн
90' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
90'+8

Ход матча

11'
 
Ронжье Валентин
27'
Бальде Мама
 
28'
0:1
Пайе Димитри
36'
Тардьё Флориан
 
36'
Рами Адиль
 
49'
Конте Абду
 
55'
 
Пайе Димитри
57'
 
Лирола Поль
Ронжье Валентин
57'
 
Энрике Луис
Бамба Дьенг Амаду
58'
Мотиба Лебо
Угбо Ике
 
59'
Коне Юссуф
Конте Абду
 
77'
Тузгар Йоанн
Бальде Мама
 
77'
Бьянкон Жулиан
Палмер-Браун Эрик
 
78'
 
Милик Аркадиуш
Пайе Димитри
85'
 
Пау Лопес
86'
 
Гуйе Пап
Юндер Дженгиз
87'
 
Колашинац Сеад
Перес Луан
90'
Тузгар Йоанн
(Коне Юссуф)
1:1
90'
Шавалерин Ксавье
Н'Гессан Куаме
 
90'
Бьянкон Жулиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 117
Труа 0.9% (1)
X 6.8% (8)
Марсель 92.3% (108)
Все прогнозы
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
2
Палмер-Браун
Эрик
29
Каборе
Исса
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
12
Конте
Абду
5
Дингом
Тристан
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
12
Бамба
Дьенг
Амаду
10
Пайе
Димитри
Труа
3-4-1-2
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Труа
Марсель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.19
Бальде Мама 3 0.12
Рами Адиль 3 0.12
Тузгар Йоанн 3 0.12
Дингом Тристан 2 0.08
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Угбо Ике 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 9 (4) 0.35
Юндер Дженгиз 7 0.27
Милик Аркадиуш 5 0.19
Гендузи Маттео 4 0.15
Жерсон Сантос 4 0.15
Бамба Дьенг Амаду 4 0.15
Бакамбу Седрик 2 0.08
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 8 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Конте Абду 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гендузи Маттео 5 0
Камара Бубакар 5 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Пайе Димитри 3 0
Гуйе Пап 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Перес Луан 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
10 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
5
28%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
50%
76-90

Забито

12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
2
17%
5
23%
76-90

Пропущено

26
15
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
15%
6
40%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
1
7%
76-90

Забито

24
40
17 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
5
21%
1
3%
1-15
4
17%
10
25%
16-30
8
33%
8
20%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
2
8%
8
20%
61-75
4
17%
9
23%
76-90

Пропущено

40
23
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
6
15%
7
30%
1-15
7
18%
2
9%
16-30
4
10%
2
9%
31-45
10
25%
4
17%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
6
15%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1
Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2
Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
6. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Труа 0.9% (1)
X 6.8% (8)
Марсель 92.3% (108)
Все прогнозы
Где смотреть матч Труа 1:1 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Труа 1:1 Марсель

Исход игры
Труа
0.9% (1)
Ничья
6.8% (8)
Марсель
92.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43.6% (51)
0:1 Марсель
23.9% (28)
0:2 Марсель
12.8% (15)
1:3 Марсель
8.5% (10)
1:1 Ничья
5.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Марсель
1.7% (2)
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