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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:2
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
38' Желтая карточка
Жюльен Стефан
49' Желтая карточка
Ажорк Людовик
0:1
62' Гол
Бамба Дьенг Амаду
68' Желтая карточка
Гендузи Маттео
71' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
0:2
82' Гол
Чалета-Цар Дуе
90'+4

Ход матча

38'
Жюльен Стефан
 
49'
Ажорк Людовик
 
62'
0:1
Бамба Дьенг Амаду
(Энрике Луис III)
65'
 
Гендузи Маттео
Лирола Поль
66'
 
Юндер Дженгиз
Бамба Дьенг Амаду
68'
 
Гендузи Маттео
71'
Ньямси Жерзино
 
71'
Гамейро Кевин
Сиссоко Ибраима
 
79'
Льенар Димитри
Каси Антони
 
79'
Сахи Дион
Перрен Люка
 
80'
 
Жерсон Сантос
Энрике Луис
82'
0:2
Чалета-Цар Дуе
(Пайе Димитри)
86'
 
Балерди Леонардо
Ронжье Валентин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Страсбург 15.3% (20)
X 37.4% (49)
Марсель 47.3% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
25
Ажорк
Людовик
20
Диалло
Хабиб
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
11
Энрике
Луис
III
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
21
Ронжье
Валентин
12
Бамба
Дьенг
Амаду
Страсбург
5-3-2
Марсель
4-1-4-1

История личных встреч

Страсбург
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 9 (2) 0.5
Диалло Хабиб 8 (1) 0.44
Томассон Адриен 6 0.33
Гамейро Кевин 4 (1) 0.22
Сиссоко Ибраима 1 0.06
Льенар Димитри 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Ле Маршан Максим 1 0.06
Прчич Саньин 1 0.06
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.35
Юндер Дженгиз 4 0.24
Бамба Дьенг Амаду 4 0.24
Гендузи Маттео 3 0.18
Жерсон Сантос 3 0.18
Лирола Поль 1 0.06
Арит Амин 1 0.06
Милик Аркадиуш 1 0.06
Чалета-Цар Дуе 1 0.06
Камара Бубакар 1 0.06
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Перрен Люка 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 4 0
Гуйе Пап 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
0
0%
1-15
7
22%
6
23%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
8
25%
6
23%
61-75
7
22%
4
15%
76-90

Пропущено

26
13
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
4
15%
3
23%
1-15
7
27%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1
Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3
Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0
Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3. Ренн Заявка 18 9 4 5 33 - 16 31
4. Ницца Заявка 18 9 4 5 28 - 16 30
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 18 6 7 5 25 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 18 3 8 7 28 - 40 17
17. Труа Заявка 18 4 4 10 17 - 27 16
18. Метц Заявка 18 3 6 9 22 - 38 15
19. Лорьян Заявка 18 3 6 9 14 - 30 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
3. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Страсбург 15.3% (20)
X 37.4% (49)
Марсель 47.3% (62)
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Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Марсель

Исход игры
Страсбург
15.3% (20)
Ничья
37.4% (49)
Марсель
47.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (61)
Меньше
51.97% (66)
Обе команды забьют
Да
81.89% (104)
Нет
18.11% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (44)
1:2 Марсель
31.3% (41)
2:1 Страсбург
8.4% (11)
0:1 Марсель
7.6% (10)
1:0 Страсбург
5.3% (7)
0:2 Марсель
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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