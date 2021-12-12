Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
38' Желтая карточкаЖюльен Стефан
49' Желтая карточкаАжорк Людовик
0:1
62' ГолБамба Дьенг Амаду
68' Желтая карточкаГендузи Маттео
71' Желтая карточкаНьямси Жерзино
0:2
82' ГолЧалета-Цар Дуе
Ход матча
38'
49'
62'
68'
71'
79'
82'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Страсбург
Марсель
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|9 (2)
|0.5
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.44
|Томассон Адриен
|6
|0.33
|Гамейро Кевин
|4 (1)
|0.22
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.06
|Льенар Димитри
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Ле Маршан Максим
|1
|0.06
|Прчич Саньин
|1
|0.06
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|4
|0.24
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.24
|Гендузи Маттео
|3
|0.18
|Жерсон Сантос
|3
|0.18
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Арит Амин
|1
|0.06
|Милик Аркадиуш
|1
|0.06
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.06
|Камара Бубакар
|1
|0.06
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
3
27%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Пропущено
14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
0
0%
1-15
7
22%
6
23%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
8
25%
6
23%
61-75
7
22%
4
15%
76-90
Пропущено
26
13
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
4
15%
3
23%
1-15
7
27%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1
Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3
Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0
Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 16
|31
|4.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|30
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|28 - 40
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 38
|15
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 30
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Марсель
Исход игры
Страсбург
15.3% (20)
Ничья
37.4% (49)
Марсель
47.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (61)
Меньше
51.97% (66)
Обе команды забьют
Да
81.89% (104)
Нет
18.11% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (44)
1:2 Марсель
31.3% (41)
2:1 Страсбург
8.4% (11)
0:1 Марсель
7.6% (10)
1:0 Страсбург
5.3% (7)
0:2 Марсель
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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