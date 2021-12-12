Второй тайм

94' Марсель заслуженно побеждает в отличном матче

94' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Пайе Димитри из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

93' Перес Луан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Марсель

89' Гуйе Пап предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Назначен штрафной. Пострадал Дион Сахи, его свалил Гуйе Пап

87' Удар от ворот произведет Марсель

85' Назначен штрафной. Пострадал Дион Сахи, его свалил Гуйе Пап

84' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Команда Марсель забила решающий гол в последние минуты игры!

81' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Жерсон Сантос

79' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Дион Сахи

78' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хорошую попытку сделал Ажорк Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Судья сигнализирует, что Луис Энрике из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Люка Перрен

72' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Ньямси Жерзино получил желтую карточку от судьи

69' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

69' Беллегард Жан-Рикнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

68' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Юндер Дженгиз

65' Диалло Хабиб из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

62' Луис Энрике сделал результативную передачу.

62' Г О О О О Л - Ахмаду Бамба Дьенг точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

62' Луис Энрике из команды Марсель делает отличный кросс...

62' Опасность! Пайе Димитри из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

62' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

61' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Гуйе Пап из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Хорошую попытку сделал Диалло Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Отличные скиллы показывает Диалло Хабиб , обводя своих соперников

57' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ронжье Валентин из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Луис Энрике из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

54' Плохо сыграл Селс Матц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Диалло Хабиб из команды Страсбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

52' Опасность! Пайе Димитри из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Ажорк Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Плохо сыграл Камара Бубакар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Ахмаду Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...