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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
3:1
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
15' Желтая карточка
Азамум Карим
28' Желтая карточка
Жиродон Джимми
0:1
45' Гол
Шавалерин Ксавье
1:1
48' Гол
Шакири Джердан
62' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
2:1
72' Гол
Эмерсон Палмиери
3:1
87' Гол
Пакета Лукас
90' Желтая карточка
Пакета Лукас
90'+4
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
2
Диоманде
Синали
3
Эмерсон
Палмиери
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
20
Слимани
Ислам
30
Галлон
Готье
15
Азамум
Карим
8
Жиродон
Джимми
21
Сандлер
Филипп
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
4
Бьянкон
Жулиан
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
11
Родригес
Жерсон
Лион
4-2-3-1
Труа
3-4-3

Ход матча

15'
 
Азамум Карим
28'
 
Жиродон Джимми
31'
 
Эль-Хаджам Уалид
Азамум Карим
45'
0:1
Шавалерин Ксавье
(Бальде Мама)
46'
Дюбуа Лео
Гюсто Мало
 
48'
Шакири Джердан
(Гимараэс Бруно)
1:1
58'
 
Тузгар Йоанн
Сандлер Филипп
62'
 
Бьянкон Жулиан
66'
Дембеле Мусса
Слимани Ислам
 
66'
Экамби Карл Токо
Ауа Уссем
 
72'
Эмерсон Палмиери
2:1
77'
 
Робертс Патрик
Рипар Рено
77'
 
Дингом Тристан
Каборе Исса
87'
Пакета Лукас
(Дембеле Мусса II)
3:1
88'
Шерки Райан
Шакири Джердан
 
90'
Пакета Лукас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 6 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 4 (1) 0.57
2. Пакета Лукас 4 0.57
3. Шакири Джердан 1 0.14
4. Слимани Ислам 1 0.14
5. Денайер Джейсон 1 0.14
6. Эмерсон Палмиери 1 0.14
7. Экамби Карл Токо 0 0
8. Ауа Уссем 0 0
9. Гимараэс Бруно 0 0
Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шавалерин Ксавье 2 0.29
2. Тузгар Йоанн 2 0.29
3. Эль-Хаджам Уалид 1 0.14
4. Родригес Жерсон 1 0.14
5. Дингом Тристан 0 0
6. Н'Гессан Куаме 0 0
7. Бальде Мама 0 0
8. Шамбос Дилан 0 0
9. Каборе Исса 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Корне Максвелл 1 1
3. Диоманде Синали 2 0
4. Боатенг Жером 1 0
5. Лопеш Антони 1 0
6. Слимани Ислам 1 0
7. Фильо Марсело 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Пакета Лукас 1 0
10. Гимараэс Бруно 1 0
11. Люкеба Кастелло 1 0
Труа
# Игрок      
1. Бьянкон Жулиан 3 0
2. Каборе Исса 1 1
3. Азамум Карим 2 0
4. Дингом Тристан 1 0
5. Шавалерин Ксавье 1 0
6. Коне Юссуф 1 0
7. Жиродон Джимми 1 0
8. Эль-Хаджам Уалид 1 0
9. Родригес Жерсон 1 0
10. Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)
 Труа 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион
Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион
Труа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Труа 1:1 Монпелье Метц 0:2 Труа Труа 1:2 Монако Страсбург 1:1 Труа
Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Труа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Лион 3:0 Труа Лига 1 Труа 0:5 Лион Лига 1 Лион 4:1 Труа Лига 1 Труа 0:1 Лион Лига 1
Лион 2:1 Труа Кубок лиги Труа 1:2 Лион Лига 1 Лион 4:1 Труа Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Марсель Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Анже Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Лорьян Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Ланс Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Лион Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 13 - 3 10
8. Нант Заявка 7 3 1 3 10 - 7 10
9. Страсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Монпелье Заявка 7 2 3 2 15 - 13 9
11. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 16 9
12. Ренн Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
13. Монако Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Лилль Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
15. Реймс Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 16 6
17. Труа Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Брест Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
19. Сент-Этьен Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Метц Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Лорьян Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Лион Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Анже Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Ренн Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Монпелье Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
9. Лилль Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
10. Нант Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Клермон Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Ланс Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Монако Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Ницца Заявка 3 1 2 0 7 - 2 4
15. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Реймс Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Труа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Бордо Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
8. Нант Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
11. Труа Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Страсбург Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Лорьян Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Монпелье Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17. Брест Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
2. Клермон Рашани Эльбасан 4 0 1
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 1
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 1
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 4 1
2. Метц Бронн Дилан 3 1
3. Реймс Гарсия Оскар 2 1
4. Монпелье Тулер Матеус 2 1
5. Лорьян Мендес Убулан 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Угловой
    93'
    Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 93'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Пакета Лукас сейчас получил желтую
  • 92'
    Лион контролирует мяч.
  • 91'
    Труа контролирует мяч.
  • 91'
    Дюбуа Лео из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Галлон Готье выбегает и ловит мяч
  • 91'
    Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Угловой
    90'
    Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 69%, Труа: 31%.
  • 90'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 90'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 88'
    Тактическая замена. Шакири Джердан уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
  • 87'
    Дембеле Мусса II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с правой ноги!
  • 87'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    87'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    87'
    Пакета Лукас из команды Лион в офсайде
  • 87'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Лион начинает контратаку
  • 87'
    Труа пытается что-то создать.
  • 86'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Труа контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Лион: 70%, Труа: 30%.
  • 85'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    85'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа подал угловой справа.
  • 85'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Денайер Джейсон из команды Лион.
  • 85'
    Какой шанс! Робертс Патрик почти забил, но мяч вынесли с линии!
  • 85'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 84'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 83'
    Матч остановлен
  • 83'
    Лион пытается что-то создать.
  • 82'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Труа пытается что-то создать.
  • 81'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    81'
    Бальде Мама возвращается на поле.
  • 81'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Лион: 72%, Труа: 28%.
  • 80'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 79'
    Опасность предотвращена - Жиродон Джимми из команды Труа вступил в отбор удачно
  • 78'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 78'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    77'
    Робертс Патрик задерживает мяч рукой
  • 77'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Каборе Исса уходит с поля и его заменяет Дингом Тристан
  • 77'
    Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
  • 76'
    Лион контролирует мяч.
  • 75'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Лион: 72%, Труа: 28%.
  • 75'
    Бальде Мама пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
  • 75'
    Бальде Мама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    Труа контролирует мяч.
  • 74'
    Лион контролирует мяч.
  • 73'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Труа пытается что-то создать.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Эмерсон Палмиери забивает ударом с правой ноги!
  • 72'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Шакири Джердан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Лион пытается что-то создать.
  • 71'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    70'
    Гимараэс Бруно нарушает правила. Каборе Исса пострадал
  • 70'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 70'
    Контроль мяча: Лион: 72%, Труа: 28%.
  • 70'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
  • 68'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Труа пытается что-то создать.
  • 68'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Шакири Джердан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Эмерсон Палмиери из команды Лион поставил подножку. Пострадал Родригес Жерсон
  • 67'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 67'
    Какой промах! Дембеле Мусса II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 67'
    Шакири Джердан из команды Лион делает отличный кросс...
  • 67'
    Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 66'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 66'
    Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
  • 66'
    Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса II
  • 65'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Труа: 27%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Родригес Жерсон
  • 65'
    Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Рипар Рено из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Труа пытается что-то создать.
  • 64'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Лион поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 63'
    Лион пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    62'
    Бьянкон Жулиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Бьянкон Жулиан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 62'
    Труа пытается что-то создать.
  • 62'
    Труа контролирует мяч.
  • 61'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 60'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Труа: 27%.
  • 60'
    Как он промахнулся? Рипар Рено имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 60'
    О, нет. Из многообещающей позиции Тузгар Йоанн из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 60'
    Бальде Мама из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • 59'
    Труа пытается что-то создать.
  • 59'
    Труа контролирует мяч.
  • 59'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 58'
    Сандлер Филипп получил травму и заменен. Тузгар Йоанн выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    57'
    Сандлер Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Труа контролирует мяч.
  • 57'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Лион контролирует мяч.
  • 55'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Труа: 27%.
  • 55'
    Отличный пас сделал Ауа Уссем из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 55'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 54'
    Денайер Джейсон из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 54'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    54'
    Шакири Джердан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 53'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Родригес Жерсон из команды Труа подал угловой справа.
  • 52'
    Родригес Жерсон из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Труа пытается что-то создать.
  • 51'
    Лион контролирует мяч.
  • 51'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    50'
    Слимани Ислам из команды Лион в офсайде
  • 50'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 50'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Труа: 29%.
  • 50'
    Лион пытается что-то создать.
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 49'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Гимараэс Бруно сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Шакири Джердан забивает с левой ноги!
  • 48'
    Гимараэс Бруно из команды Лион делает пас партнеру.
  • Угловой
    48'
    Шакири Джердан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 48'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лион контролирует мяч.
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Труа пытается что-то создать.
  • 46'
    Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Дюбуа Лео
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Труа: 29%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • 47'
    Пакета Лукас из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 47'
    Слимани Ислам из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Бальде Мама сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Шавалерин Ксавье забивает с левой ноги!
  • 45'
    Бальде Мама из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    45'
    Синали Диоманде наказан за толчок Рипар Рено
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Труа: 29%.
  • 45'
    Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Шакири Джердан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 43'
    Выглядело как неплохой момент. Шакири Джердан из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Фол, нарушение
    43'
    Бальде Мама наказан за толчок Пакета Лукас
  • 42'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Труа контролирует мяч.
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Труа: 29%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Опасность предотвращена - Синали Диоманде из команды Лион вступил в отбор удачно
  • 38'
    Родригес Жерсон из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Труа пытается что-то создать.
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    36'
    Слимани Ислам из команды Лион в офсайде
  • 35'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Труа: 27%.
  • 35'
    Опасность предотвращена - Эль-Хаджам Уалид из команды Труа вступил в отбор удачно
  • 35'
    Слимани Ислам из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Шакири Джердан из команды Лион подал угловой справа.
  • 33'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Шакири Джердан из команды Лион находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 33'
    Лион начинает контратаку
  • 33'
    Труа пытается что-то создать.
  • 32'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Труа начинает контратаку
  • Офсайд
    32'
    Слимани Ислам из команды Лион в офсайде
  • 31'
    Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Азамум Карим получил травму и заменен. Эль-Хаджам Уалид выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    30'
    Ох, нехорошо это выглядит. Азамум Карим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Труа: 27%.
  • Травма, повреждение
    29'
    Азамум Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    29'
    Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Жиродон Джимми получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Жиродон Джимми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 27'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ауа Уссем пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Какере Максанс пострадал.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 70%, Труа: 30%.
  • 25'
    Лион контролирует мяч.
  • 25'
    Лион пытается что-то создать.
  • 24'
    Лион контролирует мяч.
  • 24'
    Рипар Рено пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
  • 24'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Труа пытается что-то создать.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    22'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа в офсайде
  • 21'
    Лион пытается что-то создать.
  • 21'
    Труа контролирует мяч.
  • 21'
    Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Рипар Рено из команды Труа подал угловой справа.
  • 20'
    Хороший удар издали нанес Бальде Мама, но отличный сейв сделал Антони Лопеш. Угловой.
  • 20'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 74%, Труа: 26%.
  • Офсайд
    19'
    Шакири Джердан из команды Лион в офсайде
  • 19'
    Гимараэс Бруно из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Хорошую попытку сделал Гимараэс Бруно. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 18'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Игрок Слимани Ислам из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 18'
    Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
  • 17'
    Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.
  • 17'
    Мало Густо из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 16'
    Шакири Джердан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    15'
    Азамум Карим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 15'
    Денайер Джейсон из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 75%, Труа: 25%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 14'
    Шанс! Слимани Ислам из команды Лион пробил головой, но мимо
  • Угловой
    14'
    Шакири Джердан из команды Лион подал угловой слева.
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 13'
    Готье Галлон отбил мяч на угловой после удара Шакири Джердан из штрафной площади.
  • 13'
    Слимани Ислам разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 12'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Бальде Мама из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 11'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Родригес Жерсон
  • 11'
    Сандлер Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.
  • 10'
    Пакета Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 10'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 71%, Труа: 29%.
  • 10'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Гимараэс Бруно из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    9'
    Шакири Джердан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 9'
    Слимани Ислам мяч отрикошетил от ворот
  • 9'
    Мало Густо из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Труа контролирует мяч.
  • Офсайд
    7'
    Слимани Ислам из команды Лион в офсайде
  • 7'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Лион поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Труа: 35%.
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Родригес Жерсон нарушает правила. Какере Максанс пострадал
  • 3'
    Бальде Мама нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 3'
    Рипар Рено из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Труа начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    2'
    Рипар Рено из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Какере Максанс.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Труа контролирует мяч.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Родригес Жерсон из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Труа пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Лион 97.1% (136)
X 2.1% (3)
Труа 0.7% (1)
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Где смотреть матч Лион 3:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Лион 3:1 Труа

Исход игры
Лион
97.1% (136)
Ничья
2.1% (3)
Труа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
33.57% (47)
Нет
66.43% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
47.9% (67)
2:1 Лион
20% (28)
1:0 Лион
10.7% (15)
3:1 Лион
10% (14)
3:0 Лион
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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