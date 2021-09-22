Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Рефери не любит споров - именно за это Пакета Лукас сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с правой ноги!

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Лион выполняет удар от ворот.

85' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

85' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Денайер Джейсон из команды Лион

85' Какой шанс! Робертс Патрик почти забил, но мяч вынесли с линии!

85' Шавалерин Ксавье нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

84' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Матч остановлен

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Бальде Мама пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

73' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Эмерсон Палмиери забивает ударом с правой ноги!

72' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Труа выполняет удар от ворот.

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Труа

67' Какой промах! Дембеле Мусса II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

67' Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Бьянкон Жулиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Лион выполняет удар от ворот.

60' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Лион

60' Как он промахнулся? Рипар Рено имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' О, нет. Из многообещающей позиции Тузгар Йоанн из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

57' Сандлер Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Труа выполняет удар от ворот.

55' Отличный пас сделал Ауа Уссем из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

55' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Труа

53' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О Л - Шакири Джердан забивает с левой ноги!

48' Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Дюбуа Лео