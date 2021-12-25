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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
 
Позже

Стадион:
Марсель

История личных встреч

Бордо
Марсель

16 матчей

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

33 матча

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
3:1
ТМК
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элис Альберт 7 0.37
Хван Ый-Чжо 6 0.32
Уден Реми 3 0.16
Онана Жан 2 0.11
Бриан Джимми 2 (1) 0.11
Адли Ясин 1 0.05
Калу Самуэль 1 0.05
Мангаш Рикарду 1 0.05
Пембеле Тимоте 1 0.05
Мешер Андре 1 0.05
Ньянг М'Байе 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Мара Секу 1 0.05
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 7 (2) 0.39
Юндер Дженгиз 4 0.22
Бамба Дьенг Амаду 4 0.22
Гендузи Маттео 3 0.17
Жерсон Сантос 3 0.17
Лирола Поль 1 0.06
Арит Амин 1 0.06
Милик Аркадиуш 1 0.06
Чалета-Цар Дуе 1 0.06
Камара Бубакар 1 0.06
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 4 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Бриан Джимми 1 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Лакукс Том 1 0
Мара Секу 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гуйе Пап 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Перес Луан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

21
4
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
10%
1
25%
16-30
8
38%
1
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
1
25%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
5
36%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

24
10
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
8%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
8
33%
1
10%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
21%
3
30%
61-75
2
8%
0
0%
76-90

Забито

28
27
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
7
25%
4
15%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
8
29%
5
19%
76-90

Пропущено

45
14
23 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 9
2
4%
3
21%
1-15
5
11%
2
14%
16-30
16
36%
2
14%
31-45
6
13%
3
21%
46-60
9
20%
3
21%
61-75
7
16%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2
Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2
Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Бордо 9.4% (5)
    X 39.6% (21)
    Марсель 50.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    Марсель
    5.90
    4.94
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бордо - Марсель онлайн


    Прогнозы на матч Бордо - Марсель

    Исход игры
    Бордо
    9.4% (5)
    Ничья
    39.6% (21)
    Марсель
    50.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    92.16% (47)
    Нет
    7.84% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    41.5% (22)
    1:1 Ничья
    39.6% (21)
    2:1 Бордо
    7.5% (4)
    0:1 Марсель
    7.5% (4)
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