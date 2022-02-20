Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
4:1
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
12' Желтая карточка
Гирасси Серу
1:0
14' Гол
Гирасси Серу
2:0
20' Гол
Гирасси Серу
2:1
39' Гол
Угбо Ике
49' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
53' Желтая карточка
Тардьё Флориан
3:1
75' Гол
Терье Мартен
85' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
4:1
87' Пенальти
Лаборд Гаэтан
90' Желтая карточка
Каборе Исса
90'+3

Ход матча

12'
Гирасси Серу
 
14'
Гирасси Серу
1:0
20'
Гирасси Серу
(Мелинг Биргер)
2:0
39'
2:1
Угбо Ике
(Сальмье Йоанн)
49'
 
Шавалерин Ксавье
53'
 
Тардьё Флориан
59'
 
Дингом Тристан
Н'Гессан Куаме
60'
 
Тузгар Йоанн
Угбо Ике
60'
 
Мотиба Лебо
Бальде Мама
75'
Терье Мартен
(Мелинг Биргер)
3:1
76'
Трюффер Адриен
Гирасси Серу
 
82'
 
Ларуси Яссер
Конте Абду
82'
 
Бьянкон Жулиан
Палмер-Браун Эрик
85'
 
Сальмье Йоанн
87'
Лаборд Гаэтан
4:1
90'
Тель Матис
Лаборд Гаэтан
 
90'
Диуф Энди
Буриго Бенжамен
 
90'
Чауна Лум
Майер Ловро
 
90'
 
Каборе Исса

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Ренн 91% (121)
X 7.5% (10)
Труа 1.5% (2)
Все прогнозы
Новости
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
21
Майер
Ловро
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
24
Лаборд
Гаэтан
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
2
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
Ренн
4-3-3
Труа
5-3-2

История личных встреч

Ренн
Труа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:3
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 12 0.48
Лаборд Гаэтан 9 (1) 0.36
Гирасси Серу 5 0.2
Сулемана Камалдин 4 0.16
Буриго Бенжамен 3 0.12
Трюффер Адриен 3 0.12
Тэт Флавьен 2 0.08
Агер Наиф 2 0.08
Майер Ловро 1 0.04
Траоре Амари 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.2
Бальде Мама 3 0.12
Рами Адиль 3 0.12
Дингом Тристан 2 0.08
Тузгар Йоанн 2 0.08
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Угбо Ике 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 7 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Сальмье Йоанн 5 0
Тардьё Флориан 4 0
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
12
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
10%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
6
19%
4
33%
31-45
6
19%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
9
29%
29%
2
17%
76-90

Пропущено

9
26
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
3
33%
4
15%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
6
23%
46-60
1
11%
6
23%
61-75
1
11%
4
15%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
7%
3
27%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
2
15%
76-90

Забито

46
23
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 6
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
4
9%
5
22%
1-15
8
17%
4
17%
16-30
8
17%
8
35%
31-45
8
17%
1
4%
46-60
5
11%
2
9%
61-75
13
28%
3
13%
76-90

Пропущено

24
39
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
0
0%
6
15%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
7
29%
29%
4
10%
31-45
4
17%
10
26%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
6
25%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0
Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1
Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
5. Ренн Заявка 25 12 4 9 47 - 23 40
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монпелье Заявка 25 11 4 10 39 - 34 37
9. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10. Монако 0:1 Заявка 25 10 7 8 37 - 27 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Бордо 1:0 Заявка 25 5 8 12 37 - 61 23
17. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако 0:1 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 1:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
7. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
9. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
10. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
11. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
12. Монако 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
13. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
14. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
15. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:0 Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Угбо Ике из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Уормед Омари заработал фол
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн в офсайде
  • 45'
    Гирасси Серу из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Труа: 33%.
  • 44'
    Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 44'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
  • 43'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Выглядело как неплохой момент. Буриго Бенжамен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 42'
    Гирасси Серу из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Труа: 33%.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Угбо Ике из команды Труа забивает головой!
  • Угловой
    39'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа подал угловой справа.
  • 39'
    Штрафной исполнил Шавалерин Ксавье, после его удара Альфред Гомис сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    38'
    Мелинг Биргер наказан за толчок Каборе Исса
  • 38'
    Каборе Исса из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Труа контролирует мяч.
  • 37'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Труа: 32%.
  • Угловой
    35'
    Тардьё Флориан из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
  • 34'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 34'
    Конте Абду из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Труа начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    33'
    Гирасси Серу наказан за толчок Рами Адиль
  • 33'
    Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Каборе Исса из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Терье Мартен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    31'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 30'
    Траоре Амари из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 30'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 76%, Труа: 24%.
  • 29'
    Труа контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Угбо Ике из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Агер Наиф.
  • 27'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    ШАНС! Терье Мартен вышел один на один с голкипером...
  • 27'
    Буриго Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 26'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
  • 26'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Головой пробил Сантамария Батист, но голкипер отбил его в поле!
  • 25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 74%, Труа: 26%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Тардьё Флориан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Мелинг Биргер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    ГОООООЛ - Гирасси Серу Ренн забивает ударом головой
  • 20'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 75%, Труа: 25%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Каборе Исса из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • 19'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Траоре Амари из команды Ренн пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • Фол, нарушение
    18'
    Н'Гессан Куаме наказан за толчок Гирасси Серу
  • 17'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Гирасси Серу из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 15'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Труа: 31%.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гирасси Серу первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 14'
    Головой пробил Траоре Амари, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    14'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 13'
    Майер Ловро из команды Ренн пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 13'
    Удар от ворот произведет Труа
  • Желтая карточка
    12'
    Рефери не любит споров - именно за это Гирасси Серу сейчас получил желтую
  • 12'
    Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Отличный пас сделал Лаборд Гаэтан из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Труа: 33%.
  • 10'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    9'
    Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Труа пытается что-то создать.
  • 8'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 5'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Труа: 28%.
  • Офсайд
    4'
    Гирасси Серу из команды Ренн в офсайде
  • 3'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ренн 91% (121)
X 7.5% (10)
Труа 1.5% (2)
Все прогнозы
Новости
Где смотреть матч Ренн 4:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Ренн 4:1 Труа

Исход игры
Ренн
91% (121)
Ничья
7.5% (10)
Труа
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.52% (35)
Меньше
73.48% (97)
Обе команды забьют
Да
28.03% (37)
Нет
71.97% (95)
Популярный счёт
2:0 Ренн
38.3% (51)
1:0 Ренн
27.1% (36)
2:1 Ренн
14.3% (19)
3:1 Ренн
6.8% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
3:0 Ренн
2.3% (3)
6:0 Ренн
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 