Франция: Лига 1 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
12' Желтая карточкаГирасси Серу
1:0
14' ГолГирасси Серу
2:0
20' ГолГирасси Серу
2:1
39' ГолУгбо Ике
49' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
53' Желтая карточкаТардьё Флориан
3:1
75' ГолТерье Мартен
85' Желтая карточкаСальмье Йоанн
4:1
87' ПенальтиЛаборд Гаэтан
90' Желтая карточкаКаборе Исса
Ход матча
12'
14'
1:0
20'
2:0
39'
2:1
49'
53'
60'
75'
3:1
85'
87'
4:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
34 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
28 Нассим ШадлиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Труа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|12
|0.48
|Лаборд Гаэтан
|9 (1)
|0.36
|Гирасси Серу
|5
|0.2
|Сулемана Камалдин
|4
|0.16
|Буриго Бенжамен
|3
|0.12
|Трюффер Адриен
|3
|0.12
|Тэт Флавьен
|2
|0.08
|Агер Наиф
|2
|0.08
|Майер Ловро
|1
|0.04
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Мартин Йонас
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Угочукву Лесли
|1
|0.04
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.2
|Бальде Мама
|3
|0.12
|Рами Адиль
|3
|0.12
|Дингом Тристан
|2
|0.08
|Тузгар Йоанн
|2
|0.08
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.04
|Рипар Рено
|1
|0.04
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.04
|Родригес Жерсон
|1
|0.04
|Угбо Ике
|1
|0.04
|Домингес Брэндон
|1
|0.04
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|5
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Терье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|7
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Тардьё Флориан
|4
|0
|Батлле Лоран
|3
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
12
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
10%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
6
19%
4
33%
31-45
6
19%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
9
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
9
26
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
3
33%
4
15%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
6
23%
46-60
1
11%
6
23%
61-75
1
11%
4
15%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
7%
3
27%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Забито
46
23
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 6
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
4
9%
5
22%
1-15
8
17%
4
17%
16-30
8
17%
8
35%
31-45
8
17%
1
4%
46-60
5
11%
2
9%
61-75
13
28%
3
13%
76-90
Пропущено
24
39
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
0
0%
6
15%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
7
29%
29%
4
10%
31-45
4
17%
10
26%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
6
25%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0
Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1
Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|9.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Монако
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|37 - 27
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Бордо
|1:0 Заявка
|25
|5
|8
|12
|37 - 61
|23
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|12.
|Монако
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн 4:1 Труа
Исход игры
Ренн
91% (121)
Ничья
7.5% (10)
Труа
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.52% (35)
Меньше
73.48% (97)
Обе команды забьют
Да
28.03% (37)
Нет
71.97% (95)
Популярный счёт
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1:1 Ничья
6% (8)
3:0 Ренн
2.3% (3)
6:0 Ренн
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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