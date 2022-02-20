Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Выглядело как неплохой момент. Буриго Бенжамен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Штрафной исполнил Шавалерин Ксавье , после его удара Альфред Гомис сделал классный сейв. Угловой

37' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

34' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

33' Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Труа выполняет удар от ворот.

27' Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' ШАНС! Терье Мартен вышел один на один с голкипером...

27' Буриго Бенжамен разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Головой пробил Сантамария Батист , но голкипер отбил его в поле!

25' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тардьё Флориан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Ренн выполняет удар от ворот.

20' Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку

19' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Труа выполняет удар от ворот.

14' Г О О О О Л - Гирасси Серу первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Головой пробил Траоре Амари , но голкипер отбил его в поле!

13' Удар от ворот произведет Труа

12' Рефери не любит споров - именно за это Гирасси Серу сейчас получил желтую

12' Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали

12' Труа выполняет удар от ворот.

12' Отличный пас сделал Лаборд Гаэтан из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Ренн выполняет удар от ворот.

7' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Труа начинает с центра поля