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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
33' Гол
Ллетгет Себастьян
46' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
1:1
51' Гол
Зуси Грэм
2:1
65' Гол
Арриола Пол
77' Желтая карточка
Эрнандес Фелипе
79' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
80' Желтая карточка
Твумаси Эма
90'+4
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
22
Макинтош
Кендолл
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
Даллас
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Спортинг Канзас-Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ОК
4:2
М
2:2
М
1:3
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
6:0
М
0:2
М
0:3
М
2:3
ОК
3:2
М
2:0
ОК
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
3:1
ОК
6:2
М
4:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 18 0.53
Арриола Пол 10 0.29
Alan Velasco 6 0.18
Хара Франко 3 (1) 0.09
Сервания Брандон 2 0.06
Обриан Ядер 2 0.06
Ллетгет Себастьян 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Agada 8 0.24
Рассел Джонни 8 (3) 0.24
Саллой Даниэль 7 0.21
Вальтер Реми 3 0.09
Томми Эрик 3 0.09
Эрнандес Фелипе 2 0.06
Эспиноза Роджер 2 0.06
Зуси Грэм 2 0.06
Фонтас Андреу 2 0.06
Шелтон Кири 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Володер Роберт 1 0.03
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Серрильо Эдвин 8 0
Фарфан Марко 7 0
Alan Velasco 7 0
Помикал Пакстон 6 0
Твумаси Эма 6 0
Арриола Пол 4 1
Факундо Киньон 5 0
Мартинес Хосе VI 5 0
Обриан Ядер 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 11 1
Фонтас Андреу 6 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Исима-Мирен Николя 5 0
Рассел Джонни 4 0
Свит Бен 4 0
Форд Кортни 4 0
Саллой Даниэль 2 1
Вальтер Реми 3 0
Эрнандес Фелипе 3 0
Володер Роберт 1 1
Нденбе Логан 2 0
William Agada 2 0
Зуси Грэм 1 0
Томми Эрик 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Шелтон Кири 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
3
11%
4
24%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
9
32%
2
12%
76-90

Пропущено

15
37
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
7%
4
11%
1-15
3
20%
4
11%
16-30
4
27%
4
11%
31-45
3
20%
7
19%
46-60
2
13%
9
24%
61-75
2
13%
9
24%
76-90

Забито

18
24
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
4
22%
9
38%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
5
21%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90

Забито

46
41
24 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 14
9 Не забивали 12
6
13%
3
7%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
10
22%
13
32%
31-45
6
13%
7
17%
46-60
5
11%
6
15%
61-75
11
24%
7
17%
76-90

Пропущено

39
55
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
2
5%
4
7%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
8
21%
8
15%
31-45
5
13%
11
20%
46-60
8
21%
10
18%
61-75
9
23%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 34 19 10 5 72 - 26 67
2. Клёб де Фут Монреаль 34 20 5 9 63 - 50 65
3. Нью-Йорк Сити 34 16 7 11 57 - 41 55
4. Нью-Йорк Ред Буллз 34 15 8 11 50 - 41 53
5. Цинциннати 34 12 13 9 64 - 56 49
6. Интер Майами 34 14 6 14 47 - 56 48
7. Орландо Сити 34 14 6 14 44 - 53 48
8. Коламбус Кру 33 10 16 7 46 - 39 46
9. Шарлотт 34 13 3 18 44 - 52 42
10. Нью-Инглэнд Революшн 34 10 12 12 47 - 50 42
11. Атланта Юнайтед 34 10 10 14 48 - 54 40
12. Чикаго Файр 34 10 9 15 39 - 48 39
13. Торонто 34 9 7 18 49 - 66 34
14. Ди Си Юнайтед 34 7 6 21 36 - 71 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 33 20 4 9 64 - 38 64
2. Остин 34 16 8 10 65 - 49 56
3. Даллас 34 14 11 9 48 - 37 53
4. Лос-Анджелес Гэлакси 34 14 8 12 58 - 51 50
5. Нэшвилл 1:0 34 13 11 10 52 - 41 50
6. Миннесота Юнайтед 34 14 6 14 48 - 51 48
7. Реал Солт-Лейк 34 12 11 11 43 - 45 47
8. Портленд Тимберс 34 11 13 10 53 - 53 46
9. Колорадо Рэпидс 34 11 10 13 46 - 57 43
10. Ванкувер Уайткэпс 34 12 7 15 40 - 57 43
11. Сиэтл Саундерс 34 12 5 17 47 - 46 41
12. Спортинг Канзас-Сити 34 11 7 16 42 - 54 40
13. Хьюстон Динамо 34 10 6 18 43 - 56 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 34 8 11 15 52 - 69 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 12 5 0 49 - 9 41
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Интер Майами 17 10 3 4 34 - 28 33
4. Шарлотт 17 10 1 6 28 - 16 31
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 17 8 5 4 31 - 24 29
7. Орландо Сити 17 9 0 8 26 - 28 27
8. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Нью-Йорк Ред Буллз 17 6 5 6 26 - 22 23
13. Чикаго Файр 17 6 5 6 18 - 17 23
14. Ди Си Юнайтед 17 4 4 9 22 - 34 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 17 13 2 2 39 - 15 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 17 10 4 3 28 - 15 34
4. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
5. Реал Солт-Лейк 17 9 5 3 27 - 15 32
6. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
7. Сиэтл Саундерс 17 9 3 5 29 - 19 30
8. Остин 17 8 6 3 42 - 23 30
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Миннесота Юнайтед 17 8 5 4 27 - 20 29
11. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
13. Нэшвилл 1:0 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 17 6 5 6 24 - 22 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 17 11 2 4 33 - 29 35
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 17 6 7 4 27 - 29 25
5. Нью-Йорк Сити 17 6 3 8 20 - 22 21
6. Орландо Сити 17 5 6 6 18 - 25 21
7. Коламбус Кру 17 3 10 4 24 - 26 19
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 17 3 6 8 25 - 34 15
10. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
11. Шарлотт 17 3 2 12 16 - 36 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 17 2 4 11 19 - 37 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:0 17 7 5 5 22 - 20 26
2. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
3. Лос-Анджелес 0:1 16 7 2 7 25 - 23 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 17 6 4 7 23 - 26 22
5. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
6. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
7. Портленд Тимберс 17 3 7 7 25 - 34 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 17 2 5 10 17 - 37 11
12. Ванкувер Уайткэпс 17 2 4 11 15 - 37 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 1 5 11 21 - 42 8
14. Колорадо Рэпидс 17 1 5 11 17 - 42 8
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 29 (6)
Остин Дриусси Себастьян 26 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 18 (8)
Даллас Феррейра Хесус 18 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Нью-Йорк Сити Родригес Сантьяго 12
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Арриола Пол уходит с поля. Хара Франко выходит вместо него
  • 81'
    Зуси Грэм уходит с поля. Kayden Pierre выходит вместо него
  • Желтая карточка
    80'
    Эма Твумаси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Исима-Мирен Николя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    77'
    Фелипе Эрнандес получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Эспиноза Роджер уходит с поля. Фелипе Эрнандес выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 62'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Ллетгет Себастьян бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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