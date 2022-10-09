Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолФрагапане Франко
33' Желтая карточкаТрапп Уилл
2:0
77' ГолГонсалес Джонатан
90' Желтая карточкаГолд Райан
90'
Ход матча
17'
33'
77'
90'
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
45 Pedro ViteНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.29
|Амарилья Луис
|9
|0.26
|Фрагапане Франко
|7
|0.21
|Лод Робин
|6
|0.18
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Данлади Абу
|2
|0.06
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Гонсалес Джонатан II
|1
|0.03
|Ариага Кервин
|1
|0.03
|Mender Garcia
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|9 (2)
|0.26
|Голд Райан
|8 (2)
|0.24
|Рикеттс Тосайн
|4
|0.12
|Уайт Брайан
|4
|0.12
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|2
|0.06
|Pedro Vite
|2
|0.06
|Рапосо Райан
|2
|0.06
|Кайседо Дейбер
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Simon Becher
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|11
|0
|Emanuel Reynoso2
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Ариага Кервин
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Лоуренс Кемар
|3
|0
|Амарилья Луис
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Данлади Абу
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|9
|1
|Голд Райан
|6
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кубас Андрес
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Pedro Vite
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
3
12%
6
40%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
7
27%
3
20%
76-90
Пропущено
19
35
8 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
11%
8
23%
1-15
1
5%
9
26%
16-30
5
26%
5
14%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
4
21%
6
17%
76-90
Забито
22
25
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
6
24%
61-75
3
14%
10
40%
76-90
Пропущено
30
20
8 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
4
13%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
9
30%
8
40%
76-90
Забито
48
40
22 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
5
10%
8
20%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
12
25%
6
15%
31-45
6
13%
3
8%
46-60
10
21%
8
20%
61-75
10
21%
13
33%
76-90
Пропущено
49
55
16 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
6
12%
10
18%
1-15
2
4%
11
20%
16-30
8
16%
7
13%
31-45
10
20%
6
11%
46-60
10
20%
7
13%
61-75
13
27%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|33
|20
|4
|9
|64 - 38
|64
|2.
|Остин
|34
|16
|8
|10
|65 - 49
|56
|3.
|Даллас
|34
|14
|11
|9
|48 - 37
|53
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|14
|8
|12
|58 - 51
|50
|5.
|Нэшвилл
|1:0
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|6.
|Миннесота Юнайтед
|34
|14
|6
|14
|48 - 51
|48
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|12
|11
|11
|43 - 45
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|34
|11
|13
|10
|53 - 53
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|34
|11
|10
|13
|46 - 57
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|12
|7
|15
|40 - 57
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|34
|12
|5
|17
|47 - 46
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|11
|7
|16
|42 - 54
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|34
|10
|6
|18
|43 - 56
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|8
|11
|15
|52 - 69
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|17
|13
|2
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|17
|10
|4
|3
|28 - 15
|34
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|9
|5
|3
|27 - 15
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|17
|9
|3
|5
|29 - 19
|30
|8.
|Остин
|17
|8
|6
|3
|42 - 23
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:0
|17
|7
|5
|5
|22 - 20
|26
|2.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|3.
|Лос-Анджелес
|0:1
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|5.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|17
|3
|7
|7
|25 - 34
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|2
|5
|10
|17 - 37
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|2
|4
|11
|15 - 37
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|1
|5
|11
|21 - 42
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|17
|1
|5
|11
|17 - 42
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|26 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12