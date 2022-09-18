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США: МЛС
2022


Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
56' Желтая карточка
Камара Кей
68' Желтая карточка
Михайлович Джордже
0:1
72' Гол
Джонстон Алистер
90'+6
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
23
Белл
Джон
8
Полстер
Мэтт
6
Макоун
Кристиан
26
Макнамара
Томас
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
12
Ренникс
Джастин
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
23
Камара
Кей
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Клёб де Фут Монреаль

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

51.7%
10.3%
38%
15 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 7 (4) 0.22
Букса Адам 7 0.22
Боу Густаво 7 (1) 0.22
Макнамара Томас 4 0.13
Бай Брэндон 2 0.06
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Ренникс Джастин 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Ривера Дамьен 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Noel Buck 1 0.03
Maciel 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.47
Камара Кей 8 0.25
Михайлович Джордже 8 0.25
Джонстон Алистер 4 0.13
Бро-Гийяр Закари 4 0.13
Торрес Хоакин 3 0.09
Уотерман Джоэль 3 0.09
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Миллер Камаль 2 0.06
Коне Исмаэль 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ваньяма Виктор 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Jojea Kwizera 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 7 0
Фаррелл Эндрю 5 1
Полстер Мэтт 6 0
Кесслер Генри 5 0
Боу Густаво 4 0
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Хиль Карлес 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Макоун Кристиан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Noel Buck 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 12 0
Ваньяма Виктор 8 0
Коне Исмаэль 6 1
Киото Ромель 5 1
Камашо Руди 6 0
Михайлович Джордже 5 0
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Камара Кей 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
31
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
9
29%
29%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
7
32%
6
19%
61-75
3
14%
3
10%
76-90

Пропущено

13
27
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
15%
10
37%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
6
46%
5
19%
76-90

Забито

24
28
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
2
8%
6
21%
1-15
5
21%
6
21%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
5
21%
6
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Пропущено

33
22
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
9%
3
14%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
7
21%
6
27%
46-60
4
12%
9
41%
61-75
8
24%
1
5%
76-90

Забито

46
59
20 В 1-м тайме 34
26 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
11%
8
14%
1-15
8
17%
15
25%
16-30
7
15%
11
19%
31-45
7
15%
10
17%
46-60
12
26%
6
10%
61-75
7
15%
9
15%
76-90

Пропущено

46
49
19 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
11%
13
27%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
8
17%
4
8%
31-45
7
15%
11
22%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
14
30%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
6. Цинциннати 0:0 31 10 13 8 54 - 49 43
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 0:0 32 16 7 9 63 - 45 55
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 0:0 32 12 11 9 49 - 38 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 1:3 32 13 6 13 46 - 48 45
7. Реал Солт-Лейк 0:0 32 11 11 10 38 - 41 44
8. Лос-Анджелес Гэлакси 30 11 7 12 47 - 46 40
9. Колорадо Рэпидс 31 10 9 12 43 - 52 39
10. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
11. Ванкувер Уайткэпс 31 10 7 14 36 - 54 37
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 32 10 7 15 39 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 7 9 14 45 - 63 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 0:0 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Реал Солт-Лейк 0:0 16 8 6 2 23 - 12 30
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:0 16 8 5 3 40 - 21 29
7. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
8. Ванкувер Уайткэпс 15 8 3 4 21 - 19 27
9. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 8 2 6 23 - 17 26
10. Миннесота Юнайтед 1:3 16 7 5 4 25 - 20 26
11. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
12. Нэшвилл 0:0 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Цинциннати 0:0 15 4 7 4 19 - 25 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 0:0 16 6 5 5 20 - 19 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 1:3 16 6 1 9 21 - 28 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 0:0 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 3:1 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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