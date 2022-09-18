Стадион: Джилетт
0:1
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаКамара Кей
68' Желтая карточкаМихайлович Джордже
0:1
72' ГолДжонстон Алистер
90'+6
Ход матча
56'
72'
0:1
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Хиль НачоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
28 Коне Исмаэль
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Клёб де Фут Монреаль
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
10.3%
38%
15 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|7 (4)
|0.22
|Букса Адам
|7
|0.22
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.22
|Макнамара Томас
|4
|0.13
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Ренникс Джастин
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Ривера Дамьен
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Noel Buck
|1
|0.03
|Maciel
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.47
|Камара Кей
|8
|0.25
|Михайлович Джордже
|8
|0.25
|Джонстон Алистер
|4
|0.13
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0.13
|Торрес Хоакин
|3
|0.09
|Уотерман Джоэль
|3
|0.09
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.06
|Миллер Камаль
|2
|0.06
|Коне Исмаэль
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
|Jojea Kwizera
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|7
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|1
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Боу Густаво
|4
|0
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|12
|0
|Ваньяма Виктор
|8
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Киото Ромель
|5
|1
|Камашо Руди
|6
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
31
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
9
29%
29%
16-30
4
18%
7
23%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
7
32%
6
19%
61-75
3
14%
3
10%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
15%
10
37%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
6
46%
5
19%
76-90
Забито
24
28
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
2
8%
6
21%
1-15
5
21%
6
21%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
5
21%
6
21%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Пропущено
33
22
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
9%
3
14%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
7
21%
6
27%
46-60
4
12%
9
41%
61-75
8
24%
1
5%
76-90
Забито
46
59
20 В 1-м тайме 34
26 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
11%
8
14%
1-15
8
17%
15
25%
16-30
7
15%
11
19%
31-45
7
15%
10
17%
46-60
12
26%
6
10%
61-75
7
15%
9
15%
76-90
Пропущено
46
49
19 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
11%
13
27%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
8
17%
4
8%
31-45
7
15%
11
22%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
14
30%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|6.
|Цинциннати
|0:0
|31
|10
|13
|8
|54 - 49
|43
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|0:0
|32
|16
|7
|9
|63 - 45
|55
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|0:0
|32
|12
|11
|9
|49 - 38
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|32
|11
|11
|10
|38 - 41
|44
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|7
|12
|47 - 46
|40
|9.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|9
|12
|43 - 52
|39
|10.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|10
|7
|14
|36 - 54
|37
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|32
|10
|7
|15
|39 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|7
|9
|14
|45 - 63
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|0:0
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 12
|30
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:0
|16
|8
|5
|3
|40 - 21
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|8
|3
|4
|21 - 19
|27
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|8
|2
|6
|23 - 17
|26
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|12.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Цинциннати
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 25
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 19
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:3
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8