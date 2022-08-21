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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
2:1
Конец матча
Торонто
0'
1:0
24' Гол
Jean Mota
1:1
28' Гол
Инсинье Лоренцо
2:1
44' Гол
Ласситер Ариэль
56' Желтая карточка
Бернардески Федерико
90'+4
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
8
Посуэло
Алехандро
11
Ласситер
Ариэль
10
Игуаин
Гонсало
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
24
Инсинье
Лоренцо
Интер Майами
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Торонто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 8 (3) 0.31
Кампана Леонардо 8 0.31
Ласситер Ариэль 3 0.12
Тейлор Роберт 3 0.12
Jean Mota 2 0.08
Васильев Индиана 2 0.08
Emerson Rodriguez 2 0.08
Дюк Брайс 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.33
Хименес Хесус 8 0.3
Посуэло Алехандро 6 (1) 0.22
Бернардески Федерико 4 (2) 0.15
Брэдли Майкл 3 0.11
Инсинье Лоренцо 3 0.11
Deandre Kerr 3 0.11
Нельсон Джейден 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Кришито Доменико 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 9 0
Лоу Дэмион 7 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Тейлор Роберт 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Посуэло Алехандро 4 0
Lukas MacNaughton 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Бернардески Федерико 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
16
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
0
0%
3
19%
1-15
7
26%
3
19%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
8
30%
30%
5
31%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
6
25%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
26%
5
21%
31-45
2
9%
7
29%
29%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
22%
2
8%
76-90

Забито

8
24
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
25%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
7
29%
29%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
38%
4
17%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
4
22%
1
4%
1-15
6
33%
5
22%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Забито

35
40
17 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
6%
7
18%
1-15
8
23%
4
10%
16-30
7
20%
10
25%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
11
31%
9
23%
76-90

Пропущено

41
47
22 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
7
17%
7
15%
1-15
9
22%
7
15%
16-30
6
15%
12
26%
31-45
3
7%
12
26%
46-60
9
22%
4
9%
61-75
7
17%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0
Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 25 17 3 5 52 - 25 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 0:0 26 10 8 8 33 - 34 38
6. Колорадо Рэпидс 1:0 26 9 7 10 37 - 39 34
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 27 9 7 11 31 - 45 34
9. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
10. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
11. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 26 6 9 11 41 - 53 27
13. Хьюстон Динамо 0:1 26 7 4 15 31 - 43 25
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 14 8 4 2 23 - 12 28
3. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 19 - 11 25
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 5 5 3 23 - 22 20
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 0:1 11 6 1 4 18 - 12 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 14 2 4 8 13 - 29 10
11. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 3 0 10 13 - 26 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ласситер Ариэль бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Жеан Мота бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интер Майами 2:1 Торонто онлайн

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