Стадион: DRV PNK Stadium
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолJean Mota
1:1
28' ГолИнсинье Лоренцо
2:1
44' ГолЛасситер Ариэль
56' Желтая карточкаБернардески Федерико
90'+4
Ход матча
24'
1:0
28'
1:1
44'
2:1
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
22 Дюк БрайсНападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Интер Майами
Торонто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|8 (3)
|0.31
|Кампана Леонардо
|8
|0.31
|Ласситер Ариэль
|3
|0.12
|Тейлор Роберт
|3
|0.12
|Jean Mota
|2
|0.08
|Васильев Индиана
|2
|0.08
|Emerson Rodriguez
|2
|0.08
|Дюк Брайс
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Робинсон Робби
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.33
|Хименес Хесус
|8
|0.3
|Посуэло Алехандро
|6 (1)
|0.22
|Бернардески Федерико
|4 (2)
|0.15
|Брэдли Майкл
|3
|0.11
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.11
|Deandre Kerr
|3
|0.11
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Кришито Доменико
|1
|0.04
|Акинола Айо
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|9
|0
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Jean Mota
|4
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Посуэло Алехандро
|4
|0
|Lukas MacNaughton
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
16
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
0
0%
3
19%
1-15
7
26%
3
19%
16-30
6
22%
3
19%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
8
30%
30%
5
31%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
6
25%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
26%
5
21%
31-45
2
9%
7
29%
29%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
22%
2
8%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
25%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
7
29%
29%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
38%
4
17%
76-90
Пропущено
18
23
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
4
22%
1
4%
1-15
6
33%
5
22%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Забито
35
40
17 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
6%
7
18%
1-15
8
23%
4
10%
16-30
7
20%
10
25%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
11
31%
9
23%
76-90
Пропущено
41
47
22 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
7
17%
7
15%
1-15
9
22%
7
15%
16-30
6
15%
12
26%
31-45
3
7%
12
26%
46-60
9
22%
4
9%
61-75
7
17%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0
Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|25
|17
|3
|5
|52 - 25
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|9
|7
|10
|37 - 39
|34
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|27
|9
|7
|11
|31 - 45
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|10.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|26
|6
|9
|11
|41 - 53
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|7
|4
|15
|31 - 43
|25
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|3.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 11
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|5
|5
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|3
|0
|10
|13 - 26
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию