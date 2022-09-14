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США: МЛС
2022


Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
37' Желтая карточка
Аранго Кристиан
1:0
45' Гол
Коллман Брент
52' Желтая карточка
Данлади Абу
1:1
64' Гол
Вела Карлос
88' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
90'+6
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
28
Mender
Garcia
9
Амарилья
Луис
16
Крепо
Максим
25
Ибеага
Себастьен
3
Мурильо
Хесус
4
Сегура
Эдди
23
Акоста
Келлин
99
Буанга
Денис
7
Блессинг
Латиф
6
Санчес
Илье
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
11
Бэйл
Гарет
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
0:2
М
5:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.32
Амарилья Луис 9 0.29
Лод Робин 6 0.19
Фрагапане Франко 6 0.19
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.06
Коллман Брент 2 0.06
Данлади Абу 2 0.06
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Kervin Arriaga 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (1) 0.53
Вела Карлос 9 (2) 0.3
Сифуэнтес Хосе 7 0.23
Опоку Квадво 7 0.23
Холлингсхед Райан 5 0.17
Акоста Келлин 2 0.07
Мурильо Хесус 2 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Мусовски Дэниел 2 0.07
Бэйл Гарет 2 0.07
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.07
Паласиос Диего 1 0.03
Эскобар Франко 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Кьеллини Джорджо 0 0
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 7 0
Росалес Джозеф 4 1
Дибасси Бакай 4 0
Лоуренс Кемар 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Данлади Абу 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 8 0
Акоста Келлин 7 0
Мурильо Хесус 7 0
Паласиос Диего 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Холлингсхед Райан 3 1
Крепо Максим 3 0
Эскобар Франко 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Сегура Эдди 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
23
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
6
23%
2
9%
61-75
7
27%
7
30%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Забито

20
37
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
10%
3
8%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
6
30%
6
16%
31-45
2
10%
7
19%
46-60
4
20%
9
24%
61-75
3
15%
8
22%
76-90

Пропущено

25
12
6 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
4
16%
3
25%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
8
32%
3
25%
76-90

Забито

46
60
21 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
5
11%
4
7%
1-15
5
11%
8
13%
16-30
11
24%
9
15%
31-45
5
11%
13
22%
46-60
10
22%
11
18%
61-75
10
22%
15
25%
76-90

Пропущено

44
34
14 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
6
14%
7
21%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
6
14%
9
26%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
9
20%
2
6%
61-75
12
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 1:1 29 9 15 5 40 - 32 42
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 31 9 11 11 44 - 46 38
9. Интер Майами 1:1 30 10 7 13 37 - 50 37
10. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:2 31 7 6 18 32 - 61 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 2:0 31 9 7 15 35 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 2:1 31 9 6 16 38 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Интер Майами 1:1 15 8 4 3 28 - 24 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 1:1 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:2 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
8. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 2:0 15 7 2 6 19 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 2:1 16 6 5 5 22 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Коламбус Кру 1:1 15 3 10 2 21 - 21 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 16 3 5 8 24 - 32 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Ди Си Юнайтед 0:2 16 3 2 11 14 - 35 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 1:1 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 2:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 2:1 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Коллман Брент бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Аранго Кристиан получил желтую карточку от судьи
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