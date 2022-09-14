Стадион: Allianz Field
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаАранго Кристиан
1:0
45' ГолКоллман Брент
52' Желтая карточкаДанлади Абу
1:1
64' ГолВела Карлос
88' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
90'+6
Ход матча
37'
45'
46'
52'
64'
1:1
88'
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
16
Крепо
Максим
99
Буанга
Денис
10
Вела
Карлос
11
Бэйл
Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Буанга ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.32
|Амарилья Луис
|9
|0.29
|Лод Робин
|6
|0.19
|Фрагапане Франко
|6
|0.19
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Данлади Абу
|2
|0.06
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Kervin Arriaga
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (1)
|0.53
|Вела Карлос
|9 (2)
|0.3
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.23
|Опоку Квадво
|7
|0.23
|Холлингсхед Райан
|5
|0.17
|Акоста Келлин
|2
|0.07
|Мурильо Хесус
|2
|0.07
|Родригес Брайан II
|2
|0.07
|Мусовски Дэниел
|2
|0.07
|Бэйл Гарет
|2
|0.07
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.07
|Паласиос Диего
|1
|0.03
|Эскобар Франко
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|7
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Лоуренс Кемар
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Данлади Абу
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сифуэнтес Хосе
|8
|0
|Акоста Келлин
|7
|0
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Паласиос Диего
|7
|0
|Санчес Илье
|5
|1
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|1
|Крепо Максим
|3
|0
|Эскобар Франко
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
12%
6
26%
46-60
6
23%
2
9%
61-75
7
27%
7
30%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
26%
7
32%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
20
37
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
10%
3
8%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
6
30%
6
16%
31-45
2
10%
7
19%
46-60
4
20%
9
24%
61-75
3
15%
8
22%
76-90
Пропущено
25
12
6 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
4
16%
3
25%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
1
4%
2
17%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
8
32%
3
25%
76-90
Забито
46
60
21 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
5
11%
4
7%
1-15
5
11%
8
13%
16-30
11
24%
9
15%
31-45
5
11%
13
22%
46-60
10
22%
11
18%
61-75
10
22%
15
25%
76-90
Пропущено
44
34
14 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
6
14%
7
21%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
6
14%
9
26%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
9
20%
2
6%
61-75
12
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|29
|9
|15
|5
|40 - 32
|42
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|31
|9
|11
|11
|44 - 46
|38
|9.
|Интер Майами
|1:1
|30
|10
|7
|13
|37 - 50
|37
|10.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|31
|7
|6
|18
|32 - 61
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|9
|7
|14
|33 - 54
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|31
|9
|7
|15
|35 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|31
|9
|6
|16
|38 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Интер Майами
|1:1
|15
|8
|4
|3
|28 - 24
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|4.
|Колорадо Рэпидс
|15
|8
|5
|2
|26 - 14
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|8.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|15
|3
|10
|2
|21 - 21
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|16
|3
|5
|8
|24 - 32
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|16
|3
|2
|11
|14 - 35
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|1:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8