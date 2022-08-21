Стадион: Сапуто
4:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолКамара Кей
2:0
39' ГолКиото Ромель
3:0
55' ГолКиото Ромель
82' Желтая карточкаКорбо Габриэле
88' Желтая карточкаХиль Карлес
4:0
90' ПенальтиMatko Miljevic
90'+6
Ход матча
26'
1:0
39'
55'
3:0
82'
88'
90'
4:0
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
28 Коне Исмаэль
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
94 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
77 Ben Reveno
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
35.7%
10.7%
53.6%
10 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|14 (4)
|0.54
|Михайлович Джордже
|7
|0.27
|Камара Кей
|5
|0.19
|Торрес Хоакин
|3
|0.12
|Уотерман Джоэль
|3
|0.12
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.08
|Джонстон Алистер
|2
|0.08
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.08
|Тойе Мейсон
|2
|0.08
|Шуэньер Матьё
|2
|0.08
|Миллер Камаль
|1
|0.04
|Коне Исмаэль
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.04
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.27
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.27
|Хиль Карлес
|5 (3)
|0.19
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.08
|Макнамара Томас
|2
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Dylan Borrero
|2
|0.08
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|Ренникс Джастин
|2
|0.08
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Каптум Вилфрид
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Ривера Дамьен
|1
|0.04
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|10
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Киото Ромель
|4
|1
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
6
26%
2
9%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
6
26%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
17%
4
18%
76-90
Пропущено
17
28
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
18%
3
11%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
5
29%
29%
6
21%
46-60
7
41%
4
14%
61-75
1
6%
5
18%
76-90
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
21%
6
33%
61-75
3
13%
2
11%
76-90
Пропущено
24
10
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
8
33%
0
0%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
4
17%
6
60%
76-90
Забито
47
40
26 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
8
17%
4
10%
1-15
9
19%
8
20%
16-30
9
19%
6
15%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
5
11%
10
25%
61-75
7
15%
6
15%
76-90
Пропущено
41
38
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 18
11
27%
3
8%
1-15
4
10%
6
16%
16-30
2
5%
7
18%
31-45
10
24%
6
16%
46-60
9
22%
5
13%
61-75
5
12%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|25
|17
|3
|5
|52 - 25
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|9
|7
|10
|37 - 39
|34
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|27
|9
|7
|11
|31 - 45
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|10.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|26
|6
|9
|11
|41 - 53
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|7
|4
|15
|31 - 43
|25
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|3.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 11
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|5
|5
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|3
|0
|10
|13 - 26
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию