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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0:6
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
0:1
37' Гол
Уре Микаэль
0:2
45' Пенальти
Газдаг Даниэль
0:3
47' Гол
Карранса Хулиан
0:4
70' Гол
Карранса Хулиан
0:5
74' Гол
Карранса Хулиан
0:6
79' Гол
Бёрк Кори
90'+4
1
Ромо
Рафаэль
14
Найяр
Энди
44
Палссон
Виктор
93
Альфаро
Тони
97
Sami
Guediri
25
Jackson
Hopkins
8
Дуркин
Кристофер
49
Моррисон
Равел
11
Фунтас
Таксиархис
22
Берри
Мигель
77
Martín
Rodríguez1
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Ди Си Юнайтед
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

35 матчей

31.4%
14.3%
54.3%
11 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

М
7:0
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
4:1
М
3:1
М
1:5
ОК
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:2
ОК
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
2:0
ОК
3:1
М
2:3
М
0:1
М
1:1
М
1:0
ОК
3:2
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.42
Камара Ола 7 (1) 0.27
Эстрада Майкл 4 (1) 0.15
Nigel Robertha 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Смит Кимарни 1 0.04
Флорес Эдисон 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Jackson Hopkins 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 13 (4) 0.48
Карранса Хулиан 12 (1) 0.44
Уре Микаэль 9 0.33
Бёрк Кори 6 0.22
Бедойя Алехандро 5 0.19
Сантос Сержио II 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Каноуз Расселл 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Одои-Атсем Крис 3 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Моррисон Равел 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Очоа Дэвид 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 7 0
Бёрк Кори 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Вагнер Кай 4 0
Эллиотт Джек 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
7
39%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

26
13
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
27%
3
23%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
9
35%
3
23%
76-90

Забито

12
29
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
4
33%
3
10%
1-15
0
0%
7
24%
16-30
1
8%
6
21%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
4
33%
4
14%
76-90

Пропущено

27
8
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
7%
1
13%
1-15
5
19%
1
13%
16-30
5
19%
1
13%
31-45
6
22%
2
25%
46-60
7
26%
2
25%
61-75
2
7%
1
13%
76-90

Забито

30
50
15 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
5
17%
6
12%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
8
27%
11
22%
31-45
4
13%
11
22%
46-60
3
10%
7
14%
61-75
8
27%
7
14%
76-90

Пропущено

53
21
24 В 1-м тайме 6
29 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
7
13%
1
5%
1-15
5
9%
1
5%
16-30
12
23%
4
19%
31-45
8
15%
6
29%
46-60
10
19%
5
24%
61-75
11
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 25 17 3 5 52 - 25 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 0:0 26 10 8 8 33 - 34 38
6. Колорадо Рэпидс 1:0 26 9 7 10 37 - 39 34
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 27 9 7 11 31 - 45 34
9. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
10. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
11. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 26 6 9 11 41 - 53 27
13. Хьюстон Динамо 0:1 26 7 4 15 31 - 43 25
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 14 8 4 2 23 - 12 28
3. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 19 - 11 25
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 5 5 3 23 - 22 20
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 0:1 11 6 1 4 18 - 12 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 14 2 4 8 13 - 29 10
11. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 3 0 10 13 - 26 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 12 1 3 8 14 - 27 6
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Газдаг Даниэль из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион онлайн

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