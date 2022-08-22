Стадион: SeatGeek Stadium
0:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолПерейра Габриэл
18' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
0:2
46' ГолРодригес Сантьяго
60' Желтая карточкаТеран Карлос
72' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
77' Желтая карточкаНаварро Мигель
90'+6
Ход матча
16'
18'
46'
60'
77'
23
Теран
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
-
26 Jhon Duran
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
25 Мизелл КодиВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|5
|0.19
|Шакири Джердан
|4 (2)
|0.15
|Мюллер Крис
|4
|0.15
|Jhon Duran
|3
|0.12
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.12
|Federico Navarro
|2
|0.08
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Герберс Фабиан
|1
|0.04
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.04
|Иванов Станислав III
|1
|0.04
|Омсберг Уайетт
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Оффор Чинонсо
|1
|0.04
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.5
|Talles Magno
|6 (1)
|0.23
|Перейра Габриэл
|6
|0.23
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.23
|Хавьер Тиаго
|5
|0.19
|Родригес Сантьяго
|3
|0.12
|Калленс Александр
|3
|0.12
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|8
|1
|Federico Navarro
|5
|1
|Jhon Duran
|5
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|1
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Секулич Борис
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Родригес Сантьяго
|9
|0
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
5
38%
3
18%
16-30
2
15%
7
41%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
9
15
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Забито
16
31
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
13%
6
19%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
4
25%
8
26%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
31%
5
16%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
12%
3
20%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
7
27%
6
40%
76-90
Забито
29
48
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
3
10%
7
15%
1-15
7
24%
6
13%
16-30
4
14%
11
23%
31-45
5
17%
10
21%
46-60
2
7%
7
15%
61-75
8
28%
7
15%
76-90
Пропущено
35
30
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
9%
6
20%
1-15
6
17%
6
20%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
7
20%
2
7%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
10
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|26
|9
|7
|10
|28 - 36
|34
|7.
|Коламбус Кру
|0:1
|24
|8
|10
|6
|32 - 26
|34
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|0:0
|27
|10
|3
|14
|33 - 40
|33
|11.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|26
|8
|8
|10
|35 - 38
|32
|12.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|13.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|17
|3
|5
|53 - 26
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|27
|7
|13
|7
|42 - 40
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|27
|6
|6
|15
|26 - 48
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|0:0
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|12
|5
|3
|4
|16 - 10
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|0:0
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|14
|4
|7
|3
|13 - 13
|19
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|0:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|11.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|12.
|Шарлотт
|0:0
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|14
|2
|7
|5
|20 - 25
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию