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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
0:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
16' Гол
Перейра Габриэл
18' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
0:2
46' Гол
Родригес Сантьяго
60' Желтая карточка
Теран Карлос
72' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
77' Желтая карточка
Наварро Мигель
90'+6
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
7
Jairo
Torres
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
5
Мартинс
Тьяго
II
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
80
Хаак
Джастин
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
8
Хавьер
Тиаго
43
Talles
Magno
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:0
М
3:4
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
3:4
М
2:2
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 5 0.19
Шакири Джердан 4 (2) 0.15
Мюллер Крис 4 0.15
Jhon Duran 3 0.12
Кцихос Рафаэль 3 0.12
Federico Navarro 2 0.08
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Герберс Фабиан 1 0.04
Борнштейн Джонатан 1 0.04
Иванов Станислав III 1 0.04
Омсберг Уайетт 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Оффор Чинонсо 1 0.04
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.5
Talles Magno 6 (1) 0.23
Перейра Габриэл 6 0.23
Эбер Араужо 6 (1) 0.23
Хавьер Тиаго 5 0.19
Родригес Сантьяго 3 0.12
Калленс Александр 3 0.12
Паркс Китон 2 0.08
Моралес Максимильяно 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 5 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Кцихос Рафаэль 4 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Секулич Борис 4 0
Мюллер Крис 4 0
Теран Карлос 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Кастельянос Валентин 9 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Шано Максим 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
5
38%
3
18%
16-30
2
15%
7
41%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

9
15
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Забито

16
31
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
13%
6
19%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
4
25%
8
26%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
31%
5
16%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
12%
3
20%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
7
27%
6
40%
76-90

Забито

29
48
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
3
10%
7
15%
1-15
7
24%
6
13%
16-30
4
14%
11
23%
31-45
5
17%
10
21%
46-60
2
7%
7
15%
61-75
8
28%
7
15%
76-90

Пропущено

35
30
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
9%
6
20%
1-15
6
17%
6
20%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
7
20%
2
7%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
10
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Орландо Сити 0:0 26 9 7 10 28 - 36 34
7. Коламбус Кру 0:1 24 8 10 6 32 - 26 34
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 0:0 27 10 3 14 33 - 40 33
11. Атланта Юнайтед 1:0 26 8 8 10 35 - 38 32
12. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
13. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 0:0 27 7 13 7 42 - 40 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 27 6 6 15 26 - 48 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 0:0 13 8 1 4 20 - 10 25
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 1:0 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
10. Коламбус Кру 0:1 12 5 3 4 16 - 10 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 0:0 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 0:0 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 4 3 6 12 - 15 15
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 0:0 14 4 7 3 13 - 13 19
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 0:1 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Атланта Юнайтед 1:0 13 2 4 7 12 - 20 10
11. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
12. Шарлотт 0:0 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 0:0 14 2 7 5 20 - 25 13
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 0:2 Нью-Йорк Сити онлайн

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