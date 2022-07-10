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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
1:2
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
13' Гол
Киото Ромель
27' Желтая карточка
Росель Ориоль
1:1
29' Гол
Эспиноза Роджер
32' Желтая карточка
Jojea Kwizera
61' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
1:2
63' Гол
Вальтер Реми
77' Желтая карточка
Kayden Pierre
90'+6
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
28
Коне
Исмаэль
17
Jojea
Kwizera
11
Matko
Miljevic
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
29
Мелия
Тим
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
6
Росель
Ориоль
7
Рассел
Джонни
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
20
Саллой
Даниэль
11
Шелтон
Кири
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Спортинг Канзас-Сити

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

М
7:1
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.37
Киото Ромель 7 (2) 0.37
Камара Кей 3 0.16
Торрес Хоакин 3 0.16
Бро-Гийяр Закари 2 0.11
Тойе Мейсон 2 0.11
Шуэньер Матьё 2 0.11
Уотерман Джоэль 2 0.11
Миллер Камаль 1 0.05
Джонстон Алистер 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Коне Исмаэль 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 5 (1) 0.25
Саллой Даниэль 4 0.2
Вальтер Реми 3 0.15
Эспиноза Роджер 2 0.1
Эрнандес Фелипе 1 0.05
Зуси Грэм 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 7 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Камашо Руди 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 8 0
Фонтас Андреу 4 1
Росель Ориоль 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Пропущено

14
26
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
14%
3
12%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
5
36%
6
23%
46-60
6
43%
5
19%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
3
38%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
3
38%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
4
20%
1
11%
76-90

Забито

34
17
18 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
5
15%
0
0%
1-15
6
18%
4
24%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
8
24%
6
35%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
4
12%
3
18%
76-90

Пропущено

34
35
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
8
24%
3
9%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
1
3%
5
14%
31-45
9
26%
8
23%
46-60
8
24%
6
17%
61-75
4
12%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
6. Цинциннати 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 0:0 19 7 5 7 23 - 28 26
8. Коламбус Кру 17 6 7 4 23 - 18 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Интер Майами 0:0 18 6 5 7 18 - 26 23
11. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
12. Торонто 19 5 4 10 26 - 36 19
13. Чикаго Файр 19 4 5 10 18 - 27 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 1:0 19 9 5 5 23 - 22 32
4. Даллас 19 7 7 5 30 - 23 28
5. Нэшвилл 19 7 6 6 25 - 25 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 19 6 4 9 24 - 25 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19
13. Колорадо Рэпидс 0:1 18 5 4 9 19 - 25 19
14. Спортинг Канзас-Сити 20 5 4 11 18 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Интер Майами 0:0 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
7. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 0:0 10 4 1 5 14 - 19 13
11. Чикаго Файр 9 3 3 3 9 - 8 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:0 9 7 2 0 14 - 4 23
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 0:1 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
10. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
11. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Коламбус Кру 10 3 5 2 13 - 13 14
5. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Орландо Сити 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Интер Майами 0:0 9 1 3 5 4 - 14 6
11. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 1:0 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:1 9 0 2 7 5 - 18 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Jojea Kwizera получил желтую карточку от судьи
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