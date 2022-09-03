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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:3
Конец матча
Даллас
0'
4' Желтая карточка
Арриола Пол
15' Желтая карточка
Фарфан Марко
20' Желтая карточка
Фрагапане Франко
0:1
55' Гол в свои ворота
Боксолл Михаэл
0:2
56' Гол
Alan Velasco
0:3
58' Гол
Феррейра Хесус
69' Вторая желтая карточка
Фрагапане Франко
80' Желтая карточка
Kervin Arriaga
90'+4
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
10
Emanuel
Reynoso2
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
9
Амарилья
Луис
7
Фрагапане
Франко
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
12
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Даллас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:1
М
5:3
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
4:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.34
Амарилья Луис 9 0.31
Лод Робин 6 0.21
Фрагапане Франко 6 0.21
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.07
Данлади Абу 2 0.07
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Коллман Брент 1 0.03
Kervin Arriaga 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 16 0.53
Арриола Пол 9 0.3
Alan Velasco 6 0.2
Хара Франко 3 (1) 0.1
Сервания Брандон 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.03
Обриан Ядер 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 9 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 7 0
Росалес Джозеф 4 1
Дибасси Бакай 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Лоуренс Кемар 2 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 7 0
Фарфан Марко 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Факундо Киньон 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Арриола Пол 4 0
Мартинес Хосе VI 4 0
Обриан Ядер 4 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
7
28%
2
12%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
4
18%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
4
22%
7
32%
76-90

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
6
30%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
13
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
8
33%
2
15%
76-90

Забито

45
41
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
5
11%
6
15%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
10
22%
9
22%
31-45
5
11%
6
15%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
10
22%
9
22%
76-90

Пропущено

42
35
14 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
6
14%
2
6%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
6
14%
7
20%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
7
17%
7
20%
61-75
12
29%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Даллас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Цинциннати 1:0 28 9 11 8 46 - 48 38
8. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
9. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 0:1 29 10 2 17 34 - 45 32
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 28 15 6 7 60 - 39 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 29 9 12 8 47 - 46 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:0 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 0:1 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Цинциннати 1:0 15 5 6 4 28 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
6. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 2:0 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 1:0 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 0:1 15 2 2 11 13 - 31 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
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    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Боксолл Михаэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      20'
      Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Арриола Пол получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:3 Даллас онлайн

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