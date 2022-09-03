Стадион: Allianz Field
0:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаАрриола Пол
15' Желтая карточкаФарфан Марко
20' Желтая карточкаФрагапане Франко
0:1
55' Гол в свои воротаБоксолл Михаэл
0:2
56' ГолAlan Velasco
0:3
58' ГолФеррейра Хесус
69' Вторая желтая карточкаФрагапане Франко
80' Желтая карточкаKervin Arriaga
90'+4
Ход матча
4'
15'
20'
55'
0:1
56'
58'
69'
80'
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Даллас
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.34
|Амарилья Луис
|9
|0.31
|Лод Робин
|6
|0.21
|Фрагапане Франко
|6
|0.21
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.07
|Данлади Абу
|2
|0.07
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Коллман Брент
|1
|0.03
|Kervin Arriaga
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|16
|0.53
|Арриола Пол
|9
|0.3
|Alan Velasco
|6
|0.2
|Хара Франко
|3 (1)
|0.1
|Сервания Брандон
|2
|0.07
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Обриан Ядер
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Факундо Киньон
|1
|0.03
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.03
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|9
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|7
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|7
|0
|Фарфан Марко
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Мартинес Хосе VI
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
4
16%
4
24%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
7
28%
2
12%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
28%
4
18%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
4
22%
7
32%
76-90
Забито
20
24
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
6
30%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
13
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
8
33%
2
15%
76-90
Забито
45
41
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
5
11%
6
15%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
10
22%
9
22%
31-45
5
11%
6
15%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
10
22%
9
22%
76-90
Пропущено
42
35
14 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
6
14%
2
6%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
6
14%
7
20%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
7
17%
7
20%
61-75
12
29%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Даллас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Цинциннати
|1:0
|28
|9
|11
|8
|46 - 48
|38
|8.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|0:1
|29
|10
|2
|17
|34 - 45
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|28
|15
|6
|7
|60 - 39
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|9
|12
|8
|47 - 46
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|0:1
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Цинциннати
|1:0
|15
|5
|6
|4
|28 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|1:0
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|0:1
|15
|2
|2
|11
|13 - 31
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию