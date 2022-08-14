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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
4:3
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
12' Гол
Фонтас Андреу
0:2
23' Гол
William Agada
1:2
27' Гол
Галлахер Джон
1:3
40' Пенальти
Рассел Джонни
2:3
63' Гол
Касканте Хулио
68' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
3:3
85' Гол
Хюсен Дэнни
86' Желтая карточка
William Agada
88' Желтая карточка
Саллой Даниэль
4:3
90' Гол
Дриусси Себастьян
90' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
90'+11
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Пульскемп
Джон
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
Остин
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Остин
Спортинг Канзас-Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
0:2
М
3:1
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 17 (2) 0.68
Урути Максимилиано 7 0.28
Фагундес Диего 5 0.2
Финлей Итан 5 0.2
Ринг Александр 4 0.16
Касканте Хулио 3 0.12
Хюсен Дэнни 3 0.12
Даниэль Перейра 2 0.08
Габриэльсен Рубен 2 0.08
Домингес Сесильо 2 0.08
Галлахер Джон 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 7 (2) 0.27
Саллой Даниэль 5 0.19
Вальтер Реми 3 0.12
William Agada 3 0.12
Эспиноза Роджер 2 0.08
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Зуси Грэм 1 0.04
Фонтас Андреу 1 0.04
Томми Эрик 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 2
Дриусси Себастьян 6 0
Ринг Александр 5 0
Kipp Keller 3 1
Касканте Хулио 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Галлахер Джон 3 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Лима Ник 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 10 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Саллой Даниэль 1 1
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Свит Бен 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
William Agada 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
14
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
5
16%
1
7%
1-15
5
16%
2
14%
16-30
3
10%
4
29%
31-45
3
10%
3
21%
46-60
9
29%
29%
3
21%
61-75
6
19%
1
7%
76-90

Пропущено

19
33
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
32%
3
9%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
3
16%
7
21%
46-60
2
11%
8
24%
61-75
2
11%
8
24%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 19
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
3
25%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
4
25%
5
33%
76-90

Забито

53
26
22 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 11
8
15%
2
8%
1-15
8
15%
5
19%
16-30
6
11%
6
23%
31-45
7
13%
6
23%
46-60
12
23%
3
12%
61-75
12
23%
4
15%
76-90

Пропущено

35
48
18 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
7
20%
3
6%
1-15
7
20%
7
15%
16-30
4
11%
6
13%
31-45
4
11%
10
21%
46-60
7
20%
9
19%
61-75
6
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 0:2 25 9 2 14 30 - 36 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 3 4 48 - 24 51
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 0:2 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 13 10 2 1 30 - 13 32
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 0:2 13 1 2 10 10 - 26 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 2:0 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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    • 58'
      Даниэль Перейра уходит с поля. Washington Corozo выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Рассел Джонни из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Джон Галлахер бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - William Agada бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Фонтас Андреу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Остин 4:3 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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