Стадион: Провиденс
1:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
74' Желтая карточкаТвумаси Эма
78' Желтая карточкаУильямсон Эрик
90' Желтая карточкаХеджес Мэтт
0:0
90' Не забитый пенальтиЛориа Марвин
1:0
90' ГолЛориа Марвин
1:1
90' Гол в свои воротаЧара Диего
90'+11
Ход матча
24'
74'
78'
90'
90'
0:0
90'
1:0
90'
1:1
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
24
David
Ayala
23
Чара
Йимми
21
Чара
Диего
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 David AyalaПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Beni Redzic
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Портленд Тимберс
Даллас
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.36
|Бланко Себастьян
|5 (1)
|0.2
|Santiago Moreno
|5 (2)
|0.2
|Туилома Билл
|5
|0.2
|Чара Йимми
|4
|0.16
|Асприлья Дайрон
|4 (2)
|0.16
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.12
|Nathan Fogaca
|2
|0.08
|Лориа Марвин
|1
|0.04
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.04
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12
|0.48
|Арриола Пол
|9
|0.36
|Alan Velasco
|3
|0.12
|Хара Франко
|3 (1)
|0.12
|Сервания Брандон
|2
|0.08
|Обриан Ядер
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Чара Диего
|7
|0
|Асприлья Дайрон
|7
|0
|Уильямсон Эрик
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Бланко Себастьян
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Феррейра Хесус
|4
|0
|Твумаси Эма
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
5
23%
2
13%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
7
39%
76-90
Пропущено
23
11
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
1
9%
1-15
6
26%
3
27%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
7
30%
2
18%
76-90
Забито
40
33
12 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
5%
4
12%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
5
13%
7
21%
31-45
12
30%
3
9%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
23%
9
27%
76-90
Пропущено
36
26
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
3
8%
1
4%
1-15
7
19%
5
19%
16-30
7
19%
6
23%
31-45
6
17%
2
8%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|12
|9
|3
|41 - 18
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|6
|5
|43 - 24
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|24
|12
|4
|8
|40 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|10
|7
|7
|38 - 30
|37
|5.
|Коламбус Кру
|22
|8
|9
|5
|31 - 24
|33
|6.
|Цинциннати
|24
|8
|8
|8
|40 - 43
|32
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|7
|9
|7
|35 - 34
|30
|8.
|Орландо Сити
|24
|8
|6
|10
|27 - 36
|30
|9.
|Чикаго Файр
|24
|8
|6
|10
|27 - 30
|30
|10.
|Интер Майами
|24
|8
|6
|10
|29 - 39
|30
|11.
|Шарлотт
|24
|9
|2
|13
|30 - 34
|29
|12.
|Атланта Юнайтед
|23
|7
|7
|9
|31 - 34
|28
|13.
|Торонто
|24
|7
|5
|12
|34 - 42
|26
|14.
|Ди Си Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|28 - 47
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|3
|4
|46 - 24
|48
|2.
|Остин
|24
|13
|6
|5
|50 - 31
|45
|3.
|Даллас
|25
|9
|9
|7
|34 - 27
|36
|4.
|Миннесота Юнайтед
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|24
|9
|7
|8
|31 - 33
|34
|6.
|Портленд Тимберс
|25
|7
|12
|6
|41 - 37
|33
|7.
|Нэшвилл
|25
|8
|9
|8
|33 - 34
|33
|8.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|2
|12
|31 - 29
|32
|9.
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|6
|9
|34 - 36
|30
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|9
|3
|11
|32 - 32
|30
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|24
|7
|4
|13
|29 - 39
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|24
|5
|9
|10
|39 - 49
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|6
|5
|14
|23 - 44
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|11.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|4
|4
|18 - 16
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Колорадо Рэпидс
|12
|7
|3
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|4.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|6.
|Даллас
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|11
|5
|4
|2
|28 - 15
|19
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 23
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Орландо Сити
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|12
|3
|2
|7
|15 - 22
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|1
|7
|10 - 27
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|14.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|1
|4
|7
|17 - 27
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию