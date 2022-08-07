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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
1:1
Конец матча
Даллас
0'
24' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
74' Желтая карточка
Твумаси Эма
78' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
90' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
0:0
90' Не забитый пенальти
Лориа Марвин
1:0
90' Гол
Лориа Марвин
1:1
90' Гол в свои ворота
Чара Диего
90'+11
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
27
Асприлья
Дайрон
5
Браво
Клаудио
III
24
David
Ayala
23
Чара
Йимми
30
Santiago
Moreno
21
Чара
Диего
11
Незгода
Ярослав
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
12
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Портленд Тимберс
3-4-2-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Даллас

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:1
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
1:3
М
2:2
М
3:1
М
4:1
М
3:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
ОК
2:3
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
4:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.36
Бланко Себастьян 5 (1) 0.2
Santiago Moreno 5 (2) 0.2
Туилома Билл 5 0.2
Чара Йимми 4 0.16
Асприлья Дайрон 4 (2) 0.16
Паредес Кристиан 3 (1) 0.12
Nathan Fogaca 2 0.08
Лориа Марвин 1 0.04
Мора Фелипе 1 (1) 0.04
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 0.48
Арриола Пол 9 0.36
Alan Velasco 3 0.12
Хара Франко 3 (1) 0.12
Сервания Брандон 2 0.08
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Фарфан Марко 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 6 1
Чара Диего 7 0
Асприлья Дайрон 7 0
Уильямсон Эрик 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Жупарич Дарио 4 0
David Ayala 2 0
Макгро Зак 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Серрильо Эдвин 5 0
Обриан Ядер 4 0
Феррейра Хесус 4 0
Твумаси Эма 4 0
Арриола Пол 3 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
7
39%
76-90

Пропущено

23
11
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
1
9%
1-15
6
26%
3
27%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
7
30%
2
18%
76-90

Забито

40
33
12 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
5%
4
12%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
5
13%
7
21%
31-45
12
30%
3
9%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
23%
9
27%
76-90

Пропущено

36
26
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
3
8%
1
4%
1-15
7
19%
5
19%
16-30
7
19%
6
23%
31-45
6
17%
2
8%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
7
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 12 9 3 41 - 18 45
2. Нью-Йорк Сити 23 12 6 5 43 - 24 42
3. Клёб де Фут Монреаль 24 12 4 8 40 - 39 40
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 10 7 7 38 - 30 37
5. Коламбус Кру 22 8 9 5 31 - 24 33
6. Цинциннати 24 8 8 8 40 - 43 32
7. Нью-Инглэнд Революшн 23 7 9 7 35 - 34 30
8. Орландо Сити 24 8 6 10 27 - 36 30
9. Чикаго Файр 24 8 6 10 27 - 30 30
10. Интер Майами 24 8 6 10 29 - 39 30
11. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
12. Атланта Юнайтед 23 7 7 9 31 - 34 28
13. Торонто 24 7 5 12 34 - 42 26
14. Ди Си Юнайтед 23 6 4 13 28 - 47 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 24 13 6 5 50 - 31 45
3. Даллас 25 9 9 7 34 - 27 36
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Портленд Тимберс 25 7 12 6 41 - 37 33
7. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
8. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
9. Колорадо Рэпидс 23 8 6 9 34 - 36 30
10. Лос-Анджелес Гэлакси 23 9 3 11 32 - 32 30
11. Ванкувер Уайткэпс 24 8 6 10 27 - 39 30
12. Хьюстон Динамо 24 7 4 13 29 - 39 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 24 5 9 10 39 - 49 24
14. Спортинг Канзас-Сити 25 6 5 14 23 - 44 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
6. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
11. Цинциннати 12 4 4 4 23 - 20 16
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 4 4 18 - 16 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 12 7 3 2 21 - 11 24
3. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
4. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
5. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
6. Даллас 12 6 3 3 18 - 11 21
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 11 5 4 2 28 - 15 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 23 20
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 11 4 3 4 13 - 12 15
6. Орландо Сити 12 3 6 3 12 - 13 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 12 3 2 7 15 - 22 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Ди Си Юнайтед 10 2 1 7 10 - 27 7
13. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
8. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 1 4 7 17 - 27 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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    • Желтая карточка
      24'
      Асприлья Дайрон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:1 Даллас онлайн

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