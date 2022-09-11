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США: МЛС
2022


Стадион:
Портленд Тимберс
1:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Браво Клаудио
1:0
61' Гол
Асприлья Дайрон
85' Желтая карточка
Макгро Зак
88' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
90'+5
31
Ивачич
Альяз
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
19
Уильямсон
Эрик
23
Чара
Йимми
5
Браво
Клаудио
III
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
97
Сен
Клер
Дейн
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
2
Бенитес
Алан
27
Тейлор
Ди
Джей
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
28
Mender
Garcia
9
Амарилья
Луис
Портленд Тимберс
3-1-4-2
Миннесота Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
4:4
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.29
Бланко Себастьян 7 (1) 0.23
Асприлья Дайрон 7 (4) 0.23
Santiago Moreno 6 (3) 0.19
Туилома Билл 6 0.19
Чара Йимми 4 0.13
Паредес Кристиан 3 (1) 0.1
Лориа Марвин 2 0.06
Nathan Fogaca 2 0.06
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.33
Амарилья Луис 9 0.3
Лод Робин 6 0.2
Фрагапане Франко 6 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.07
Данлади Абу 2 0.07
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Коллман Брент 1 0.03
Kervin Arriaga 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 7 1
Чара Диего 8 0
Асприлья Дайрон 8 0
Уильямсон Эрик 8 0
Бланко Себастьян 6 0
Туилома Билл 4 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Жупарич Дарио 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Макгро Зак 5 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 9 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 7 0
Росалес Джозеф 4 1
Дибасси Бакай 4 0
Лоуренс Кемар 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
20
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
1
3%
2
10%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
8
28%
3
15%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
3
20%
4
16%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
3
20%
6
24%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
5
23%
6
24%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
2
11%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
8
26%
5
28%
31-45
2
6%
4
22%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
32%
4
22%
76-90

Забито

51
45
15 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 7
2
4%
5
11%
1-15
6
12%
5
11%
16-30
7
14%
10
22%
31-45
13
25%
5
11%
46-60
10
20%
10
22%
61-75
13
25%
10
22%
76-90

Пропущено

46
43
22 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
4
9%
6
14%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
11
24%
6
14%
31-45
6
13%
9
21%
46-60
7
15%
8
19%
61-75
11
24%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 30 16 5 9 55 - 47 53
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 28 9 14 5 39 - 31 41
8. Нью-Инглэнд Революшн 30 9 11 10 43 - 44 38
9. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
10. Интер Майами 29 10 6 13 36 - 49 36
11. Чикаго Файр 30 9 8 13 31 - 39 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 30 7 6 17 32 - 59 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 18 3 8 58 - 34 57
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 30 13 5 12 44 - 44 44
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 30 8 7 15 33 - 51 31
13. Хьюстон Динамо 30 8 6 16 36 - 48 30
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
5. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
6. Клёб де Фут Монреаль 15 7 3 5 26 - 19 24
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 15 5 5 5 20 - 18 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
6. Коламбус Кру 14 3 9 2 20 - 20 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 5 7 23 - 30 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Ди Си Юнайтед 15 3 2 10 14 - 33 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 14 6 1 7 22 - 21 19
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нэшвилл Мукхтар Хани 22 5 7
2. Остин Дриусси Себастьян 20 3 5
3. Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 19 6 6
4. Даллас Феррейра Хесус 18 0 5
5. Цинциннати Васкес Брэндон 16 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 10 1
2. Орландо Сити Янссон Робин 10 1
3. Остин Даниэль Перейра 8 2
4. Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 8 2
5. Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Браво Клаудио III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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