Стадион: Сапуто
3:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаAndre Reynolds II
1:0
21' ГолКамара Кей
2:0
29' ГолКамара Кей
2:1
39' ПенальтиШакири Джердан
3:1
44' ГолБро-Гийяр Закари
57' Желтая карточкаУотерман Джоэль
3:2
57' ПенальтиШакири Джердан
61' Желтая карточкаКамашо Руди
69' Желтая карточкаВаньяма Виктор
79' Желтая карточкаСекулич Борис
85' Желтая карточкаТеран Карлос
88' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
90'+6
Ход матча
21'
1:0
29'
2:0
39'
2:1
44'
3:1
57'
57'
3:2
61'
69'
79'
85'
88'
28
Коне
Исмаэль
23
Камара
Кей
13
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Чикаго Файр
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.48
|Камара Кей
|8
|0.26
|Михайлович Джордже
|8
|0.26
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0.13
|Джонстон Алистер
|3
|0.1
|Торрес Хоакин
|3
|0.1
|Уотерман Джоэль
|3
|0.1
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.06
|Миллер Камаль
|2
|0.06
|Коне Исмаэль
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
|Jojea Kwizera
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|7 (4)
|0.23
|Jhon Duran
|5
|0.16
|Пржибылко Каспер
|5
|0.16
|Мюллер Крис
|4
|0.13
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.1
|Federico Navarro
|2
|0.06
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|1
|0.03
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.03
|Иванов Станислав III
|1
|0.03
|Омсберг Уайетт
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|12
|0
|Ваньяма Виктор
|8
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Киото Ромель
|5
|1
|Камашо Руди
|6
|0
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|8
|1
|Federico Navarro
|7
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|1
|Jhon Duran
|5
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Теран Карлос
|6
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Эспиноса Джон
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Andre Reynolds II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
6
21%
2
11%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
6
21%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
21%
5
28%
76-90
Пропущено
22
29
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
7
24%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
9
41%
2
7%
61-75
1
5%
7
24%
76-90
Забито
30
16
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
2
7%
1
6%
1-15
9
30%
5
31%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
3
10%
4
25%
76-90
Пропущено
27
12
15 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
10
37%
0
0%
1-15
3
11%
3
25%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
5
19%
4
33%
76-90
Забито
58
34
34 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
8
14%
3
9%
1-15
15
26%
7
21%
16-30
11
19%
6
18%
31-45
10
17%
6
18%
46-60
5
9%
3
9%
61-75
9
16%
9
26%
76-90
Пропущено
49
41
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 19
13
27%
3
7%
1-15
4
8%
10
24%
16-30
4
8%
5
12%
31-45
11
22%
7
17%
46-60
11
22%
5
12%
61-75
6
12%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|31
|18
|9
|4
|68 - 22
|63
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|17
|5
|9
|58 - 49
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|14
|8
|9
|47 - 37
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|31
|13
|7
|11
|51 - 39
|46
|5.
|Цинциннати
|30
|10
|12
|8
|54 - 49
|42
|6.
|Орландо Сити
|29
|12
|6
|11
|36 - 45
|42
|7.
|Коламбус Кру
|1:1
|29
|9
|15
|5
|40 - 32
|42
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|31
|9
|11
|11
|44 - 46
|38
|9.
|Интер Майами
|1:1
|30
|10
|7
|13
|37 - 50
|37
|10.
|Атланта Юнайтед
|30
|9
|9
|12
|45 - 50
|36
|11.
|Чикаго Файр
|31
|9
|8
|14
|33 - 42
|35
|12.
|Шарлотт
|30
|11
|2
|17
|35 - 46
|35
|13.
|Торонто
|31
|9
|7
|15
|49 - 57
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|31
|7
|6
|18
|32 - 61
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|30
|15
|6
|9
|60 - 45
|51
|3.
|Даллас
|31
|13
|10
|8
|45 - 34
|49
|4.
|Нэшвилл
|31
|12
|10
|9
|49 - 38
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|30
|11
|10
|9
|38 - 38
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|11
|7
|11
|47 - 43
|40
|9.
|Сиэтл Саундерс
|30
|12
|3
|15
|43 - 40
|39
|10.
|Колорадо Рэпидс
|30
|9
|9
|12
|41 - 51
|36
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|9
|7
|14
|33 - 54
|34
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|31
|9
|7
|15
|35 - 51
|34
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|31
|9
|6
|16
|38 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|29
|7
|9
|13
|44 - 61
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|4
|3
|30 - 22
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|4.
|Интер Майами
|1:1
|15
|8
|4
|3
|28 - 24
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|10.
|Коламбус Кру
|1:1
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|11.
|Чикаго Файр
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|12.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|4.
|Колорадо Рэпидс
|15
|8
|5
|2
|26 - 14
|29
|5.
|Реал Солт-Лейк
|15
|8
|5
|2
|23 - 12
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|7.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|8.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 16
|23
|13.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|5.
|Коламбус Кру
|1:1
|15
|3
|10
|2
|21 - 21
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|19 - 25
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|16
|3
|5
|8
|24 - 32
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|16
|3
|2
|11
|14 - 35
|11
|11.
|Торонто
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|12.
|Интер Майами
|1:1
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|1
|8
|20 - 25
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|15
|3
|5
|7
|15 - 26
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|1
|4
|10
|18 - 38
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|27 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|23 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8
|Портленд Тимберс
|Ванранкин Хосе Карлос
|2 8