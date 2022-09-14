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США: МЛС
2022


Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
3:2
Конец матча
Чикаго Файр
0'
19' Желтая карточка
Andre Reynolds II
1:0
21' Гол
Камара Кей
2:0
29' Гол
Камара Кей
2:1
39' Пенальти
Шакири Джердан
3:1
44' Гол
Бро-Гийяр Закари
57' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
3:2
57' Пенальти
Шакири Джердан
61' Желтая карточка
Камашо Руди
69' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
79' Желтая карточка
Секулич Борис
85' Желтая карточка
Теран Карлос
88' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
90'+6
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
5
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
17
Jojea
Kwizera
28
Коне
Исмаэль
6
Пьетт
Самуэль
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
13
Тойе
Мейсон
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
3
Борнштейн
Джонатан
22
Пинеда
Маурисио
40
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
36
Andre
Reynolds
II
26
Jhon
Duran
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Чикаго Файр

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:2
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.48
Камара Кей 8 0.26
Михайлович Джордже 8 0.26
Бро-Гийяр Закари 4 0.13
Джонстон Алистер 3 0.1
Торрес Хоакин 3 0.1
Уотерман Джоэль 3 0.1
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Миллер Камаль 2 0.06
Коне Исмаэль 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ваньяма Виктор 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Jojea Kwizera 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 7 (4) 0.23
Jhon Duran 5 0.16
Пржибылко Каспер 5 0.16
Мюллер Крис 4 0.13
Кцихос Рафаэль 3 0.1
Federico Navarro 2 0.06
Гутьеррес Брайан 1 0.03
Герберс Фабиан 1 0.03
Борнштейн Джонатан 1 0.03
Иванов Станислав III 1 0.03
Омсберг Уайетт 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 12 0
Ваньяма Виктор 8 0
Коне Исмаэль 6 1
Киото Ромель 5 1
Камашо Руди 6 0
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 7 1
Кцихос Рафаэль 6 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Теран Карлос 6 0
Секулич Борис 5 0
Эспиноса Джон 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Мюллер Крис 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Andre Reynolds II 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
6
21%
2
11%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
6
21%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
21%
5
28%
76-90

Пропущено

22
29
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
7
24%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
9
41%
2
7%
61-75
1
5%
7
24%
76-90

Забито

30
16
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
2
7%
1
6%
1-15
9
30%
5
31%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
3
10%
4
25%
76-90

Пропущено

27
12
15 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
10
37%
0
0%
1-15
3
11%
3
25%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
5
19%
4
33%
76-90

Забито

58
34
34 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
8
14%
3
9%
1-15
15
26%
7
21%
16-30
11
19%
6
18%
31-45
10
17%
6
18%
46-60
5
9%
3
9%
61-75
9
16%
9
26%
76-90

Пропущено

49
41
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 19
13
27%
3
7%
1-15
4
8%
10
24%
16-30
4
8%
5
12%
31-45
11
22%
7
17%
46-60
11
22%
5
12%
61-75
6
12%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 31 18 9 4 68 - 22 63
2. Клёб де Фут Монреаль 31 17 5 9 58 - 49 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 31 14 8 9 47 - 37 50
4. Нью-Йорк Сити 31 13 7 11 51 - 39 46
5. Цинциннати 30 10 12 8 54 - 49 42
6. Орландо Сити 29 12 6 11 36 - 45 42
7. Коламбус Кру 1:1 29 9 15 5 40 - 32 42
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 31 9 11 11 44 - 46 38
9. Интер Майами 1:1 30 10 7 13 37 - 50 37
10. Атланта Юнайтед 30 9 9 12 45 - 50 36
11. Чикаго Файр 31 9 8 14 33 - 42 35
12. Шарлотт 30 11 2 17 35 - 46 35
13. Торонто 31 9 7 15 49 - 57 34
14. Ди Си Юнайтед 0:2 31 7 6 18 32 - 61 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 30 15 6 9 60 - 45 51
3. Даллас 31 13 10 8 45 - 34 49
4. Нэшвилл 31 12 10 9 49 - 38 46
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 31 13 6 12 45 - 45 45
7. Реал Солт-Лейк 30 11 10 9 38 - 38 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 11 7 11 47 - 43 40
9. Сиэтл Саундерс 30 12 3 15 43 - 40 39
10. Колорадо Рэпидс 30 9 9 12 41 - 51 36
11. Ванкувер Уайткэпс 30 9 7 14 33 - 54 34
12. Спортинг Канзас-Сити 2:0 31 9 7 15 35 - 51 34
13. Хьюстон Динамо 2:1 31 9 6 16 38 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 29 7 9 13 44 - 61 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Атланта Юнайтед 15 8 4 3 30 - 22 28
3. Нью-Йорк Сити 15 8 4 3 33 - 18 28
4. Интер Майами 1:1 15 8 4 3 28 - 24 28
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 15 6 6 3 20 - 14 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
10. Коламбус Кру 1:1 14 6 5 3 19 - 11 23
11. Чикаго Файр 15 6 4 5 15 - 13 22
12. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:2 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
3. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
4. Колорадо Рэпидс 15 8 5 2 26 - 14 29
5. Реал Солт-Лейк 15 8 5 2 23 - 12 29
6. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
7. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
8. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
11. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
12. Спортинг Канзас-Сити 2:0 15 7 2 6 19 - 16 23
13. Хьюстон Динамо 2:1 16 6 5 5 22 - 19 23
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 6 5 3 26 - 23 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
5. Коламбус Кру 1:1 15 3 10 2 21 - 21 19
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Цинциннати 14 4 6 4 19 - 25 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 16 3 5 8 24 - 32 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Ди Си Юнайтед 0:2 16 3 2 11 14 - 35 11
11. Торонто 15 2 4 9 19 - 29 10
12. Интер Майами 1:1 15 2 3 10 9 - 26 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 15 6 1 8 20 - 25 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 4 4 6 17 - 20 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 15 3 5 7 15 - 26 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Спортинг Канзас-Сити 2:0 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 2:1 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 1 4 10 18 - 38 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 27 (7)
Остин Дриусси Себастьян 23 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Портленд Тимберс Ванранкин Хосе Карлос 2 8
Весь список
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