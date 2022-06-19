  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
0:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
2' Гол
Каваллини Лукас
42' Желтая карточка
Факундо Киньон
0:2
44' Гол
Кайседо Дейбер
45' Желтая карточка
Фарфан Марко
54' Желтая карточка
Alan Velasco
90' Желтая карточка
Кроппер Коди
90'+5
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
20
Alan
Velasco
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
2
Годиньо
Маркус
31
Тейберт
Расселл
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
11
Дахоме
Кристиан
7
Кайседо
Дейбер
9
Каваллини
Лукас
Даллас
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Даллас
Ванкувер Уайткэпс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:4
М
1:1
М
2:0
М
3:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:2
М
1:0
М
2:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.6
Арриола Пол 7 0.47
Alan Velasco 2 0.13
Хара Франко 2 (1) 0.13
Сервания Брандон 1 0.07
Обриан Ядер 1 0.07
Факундо Киньон 1 0.07
Tsiki Ntsabeleng 1 0.07
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 5 (2) 0.31
Рикеттс Тосайн 2 0.13
Уайт Брайан 2 0.13
Рапосо Райан 2 0.13
Голд Райан 2 (2) 0.13
Дахоме Кристиан 1 0.06
Кайседо Дейбер 1 0.06
Годой Эрик 1 0.06
Блэкмон Тристан 1 0.06
Веселинович Ранко 1 0.06
Гутьеррес Кристиан 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Факундо Киньон 4 0
Фарфан Марко 4 0
Alan Velasco 4 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Арриола Пол 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 5 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
7%
4
57%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Пропущено

8
20
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
5
25%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
6
55%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
8%
4
22%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
8
33%
6
33%
76-90

Пропущено

15
28
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
7%
5
18%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
5
33%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
6. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
7. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
11. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Кайседо Дейбер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Каваллини Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Даллас 0:2 Ванкувер Уайткэпс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     