Стадион: Q2 Stadium
Ход матча
56'
0:1
61'
24
Лима
Ник
33
Gavin
Wolff
13
Финлей
Итан
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Остин
Нэшвилл
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|21 (3)
|0.66
|Урути Максимилиано
|9
|0.28
|Фагундес Диего
|6
|0.19
|Финлей Итан
|5
|0.16
|Ринг Александр
|4
|0.13
|Джитте Мусса
|4
|0.13
|Касканте Хулио
|3
|0.09
|Хюсен Дэнни
|3
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.06
|Даниэль Перейра
|2
|0.06
|Домингес Сесильо
|2
|0.06
|Галлахер Джон
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|23 (6)
|0.72
|Сапонг Чарльз
|5
|0.16
|Банбери Тил
|4
|0.13
|David Romney
|3
|0.09
|Циммерман Уолкер
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|2 (1)
|0.06
|Мьюл Алекс
|2
|0.06
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.06
|Махер Джек
|2
|0.06
|Ловитц Дэниел
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Дэвис Шон II
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Мур Шакелл
|0
|0
|Зубак Итан
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|2
|Ринг Александр
|6
|0
|Урути Максимилиано
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Касканте Хулио
|5
|0
|Jhojan Valencia
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Джитте Мусса
|1
|1
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Циммерман Уолкер
|6
|1
|Леаль Рэндэлл
|7
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Маккарти Дакс
|3
|1
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Дэвис Шон II
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|David Romney
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Мур Шакелл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
21
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
5
13%
5
24%
1-15
5
13%
6
29%
16-30
4
10%
2
10%
31-45
7
18%
4
19%
46-60
10
25%
3
14%
61-75
9
23%
1
5%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
26%
1
5%
1-15
5
22%
4
20%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
2
9%
6
30%
76-90
Забито
24
29
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
3
13%
1
3%
1-15
3
13%
7
24%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
6
25%
5
17%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
6
26%
4
21%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Забито
64
50
24 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 20
3 Не забивали 4
8
13%
6
12%
1-15
8
13%
13
26%
16-30
8
13%
8
16%
31-45
11
17%
8
16%
46-60
14
22%
9
18%
61-75
15
23%
6
12%
76-90
Пропущено
46
39
22 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
8
17%
1
3%
1-15
9
20%
8
21%
16-30
5
11%
3
8%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
10
22%
8
21%
61-75
8
17%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8