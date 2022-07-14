Стадион: Тойота
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаШано Максим
0:1
29' ГолЭбер Араужо
50' Желтая карточкаTsiki Ntsabeleng
90' Желтая карточкаДжонсон Шон
90' Желтая карточкаХара Франко
90'+8
Ход матча
8'
29'
0:1
50'
90'
90'
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
20
Alan
Velasco
29
Хара
Франко
24
Грей
Тэйвон
43
Talles
Magno
80
Хаак
Джастин
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Даллас
Нью-Йорк Сити
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|11
|0.55
|Арриола Пол
|8
|0.4
|Alan Velasco
|3
|0.15
|Сервания Брандон
|2
|0.1
|Хара Франко
|2 (1)
|0.1
|Обриан Ядер
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.05
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|12 (5)
|0.63
|Talles Magno
|5 (1)
|0.26
|Эбер Араужо
|5 (1)
|0.26
|Хавьер Тиаго
|4
|0.21
|Перейра Габриэл
|4
|0.21
|Калленс Александр
|3
|0.16
|Родригес Сантьяго
|2
|0.11
|Паркс Китон
|2
|0.11
|Глостер Кристофер
|1
|0.05
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Феррейра Хесус
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Моралес Альфредо
|4
|1
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|4
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
2
18%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
10%
2
25%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
14
28
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
7%
5
18%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
5
18%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Забито
30
39
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
7%
6
15%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
6
20%
9
23%
31-45
3
10%
9
23%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
9
30%
7
18%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
1
4%
4
20%
1-15
5
21%
4
20%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
6
25%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|9
|9
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|12.
|Чикаго Файр
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|18
|5
|3
|10
|25 - 39
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|5.
|Миннесота Юнайтед
|20
|8
|4
|8
|27 - 25
|28
|6.
|Даллас
|20
|7
|7
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|19
|8
|3
|8
|27 - 25
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|19
|5
|7
|7
|32 - 38
|22
|13.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию