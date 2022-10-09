Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПерейра Габриэл
10' Желтая карточкаКалленс Александр
45' Желтая карточкаАраужо Луис
0:2
60' ГолЭбер Араужо
64' Желтая карточкаАльмада Тьяго
1:2
67' ГолГутман Эндрю
72' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
81' Желтая карточкаПурата Хуан Хосе
83' Желтая карточкаДжонсон Шон
85' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
90'+5
Ход матча
9'
0:1
45'
60'
0:2
64'
67'
1:2
81'
83'
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
19
Араужо
Луис
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Caleb Wiley
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|9 (1)
|0.26
|Ronaldo Morell
|7
|0.21
|Альмада Тьяго
|6
|0.18
|Пурата Хуан Хосе
|6
|0.18
|Араужо Луис
|4
|0.12
|Гутман Эндрю
|4
|0.12
|Дуайер Доминик
|4
|0.12
|Леннон Брукс
|2
|0.06
|Морено Марселино
|2
|0.06
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Caleb Wiley
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Соса Сантьяго
|1
|0.03
|Edwin Mosquera
|0
|0
|Россетто Матеус
|0
|0
|Сейдич Амар
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.38
|Перейра Габриэл
|8
|0.24
|Эбер Араужо
|8 (1)
|0.24
|Talles Magno
|7 (1)
|0.21
|Хавьер Тиаго
|5
|0.15
|Калленс Александр
|5
|0.15
|Родригес Сантьяго
|4
|0.12
|Моралес Максимильяно
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.03
|Глостер Кристофер
|1
|0.03
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|6
|1
|Араужо Луис
|7
|0
|Альмада Тьяго
|4
|1
|Соса Сантьяго
|5
|0
|Гутман Эндрю
|5
|0
|Сейдич Амар
|5
|0
|Пурата Хуан Хосе
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Edwin Mosquera
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Ronaldo Morell
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|12
|0
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Асеведо Николас
|8
|0
|Калленс Александр
|7
|0
|Моралес Максимильяно
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|1
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Talles Magno
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Джонсон Шон
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
20
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
16%
2
10%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
3
10%
7
35%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
8
26%
2
10%
61-75
9
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
24
22
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
7
29%
29%
6
27%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
1
4%
4
18%
76-90
Забито
17
38
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
1
6%
7
18%
1-15
4
24%
6
16%
16-30
0
0%
5
13%
31-45
3
18%
8
21%
46-60
2
12%
6
16%
61-75
7
41%
6
16%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
13%
3
17%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
9
30%
6
33%
76-90
Забито
48
58
16 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
6
13%
9
16%
1-15
7
15%
9
16%
16-30
3
6%
12
21%
31-45
6
13%
12
21%
46-60
10
21%
8
14%
61-75
16
33%
8
14%
76-90
Пропущено
54
40
29 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 19
11
20%
9
23%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
11
20%
4
10%
31-45
8
15%
4
10%
46-60
7
13%
6
15%
61-75
10
19%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2
Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|33
|20
|5
|8
|64 - 37
|65
|2.
|Остин
|1:0
|34
|17
|7
|10
|65 - 48
|58
|3.
|Даллас
|0:0
|34
|13
|12
|9
|46 - 36
|51
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|34
|14
|6
|14
|47 - 51
|48
|5.
|Нэшвилл
|0:0
|34
|12
|12
|10
|51 - 41
|48
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|34
|12
|11
|11
|41 - 44
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|34
|13
|8
|13
|55 - 51
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1
|34
|11
|13
|10
|52 - 51
|46
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|34
|12
|7
|15
|40 - 56
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|34
|11
|9
|14
|45 - 57
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|34
|12
|5
|17
|46 - 45
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|34
|11
|8
|15
|41 - 52
|41
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|34
|11
|6
|17
|43 - 53
|39
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|34
|8
|11
|15
|51 - 68
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|17
|13
|3
|1
|39 - 14
|42
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|9
|5
|3
|26 - 14
|32
|5.
|Остин
|1:0
|17
|9
|5
|3
|42 - 22
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 18
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|24
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|0:1
|17
|3
|7
|7
|24 - 32
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|17
|2
|4
|11
|15 - 36
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|17
|1
|5
|11
|20 - 41
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|17
|1
|4
|12
|16 - 42
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Цинциннати
|Brenner da Silva
|19 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12