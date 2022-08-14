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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
3:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
32' Желтая карточка
Грегоре
0:1
34' Гол
Talles Magno
1:1
39' Гол
Посуэло Алехандро
41' Желтая карточка
Моралес Альфредо
1:2
45' Гол
Хавьер Тиаго
48' Желтая карточка
Тейлор Роберт
55' Желтая карточка
Амундсен Мальте
2:2
63' Гол
Ласситер Ариэль
77' Желтая карточка
Шано Максим
3:2
84' Гол
Посуэло Алехандро
84' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
86' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
90'+7
27
Коллендер
Дрейк
4
Маквей
Кристофер
31
Лоу
Дэмион
3
Гиббс
Киран
2
Йедлин
Деандре
16
Тейлор
Роберт
26
Грегоре
7
Jean
Mota
22
Дюк
Брайс
8
Посуэло
Алехандро
10
Игуаин
Гонсало
1
Джонсон
Шон
26
Асеведо
Николас
4
Шано
Максим
5
Мартинс
Тьяго
II
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
10
Моралес
Максимильяно
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
8
Хавьер
Тиаго
43
Talles
Magno
Интер Майами
5-3-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Йорк Сити

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
1:3
М
2:0
М
2:3
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 8 (3) 0.32
Кампана Леонардо 8 0.32
Тейлор Роберт 3 0.12
Ласситер Ариэль 2 0.08
Васильев Индиана 2 0.08
Emerson Rodriguez 2 0.08
Дюк Брайс 1 0.04
Jean Mota 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.54
Talles Magno 6 (1) 0.25
Эбер Араужо 6 (1) 0.25
Хавьер Тиаго 5 0.21
Перейра Габриэл 5 0.21
Калленс Александр 3 0.13
Родригес Сантьяго 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Моралес Максимильяно 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Шано Максим 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 9 0
Лоу Дэмион 7 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Посуэло Алехандро 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Кастельянос Валентин 9 0
Родригес Сантьяго 8 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Шано Максим 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
5
20%
7
47%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
8
32%
2
13%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Забито

8
30
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
25%
6
20%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
1
13%
4
13%
31-45
1
13%
8
27%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
38%
5
17%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
22%
2
17%
1-15
6
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Забито

33
45
15 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
6%
7
16%
1-15
7
21%
4
9%
16-30
6
18%
11
24%
31-45
3
9%
9
20%
46-60
4
12%
7
16%
61-75
11
33%
7
16%
76-90

Пропущено

40
27
21 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 12
7
18%
5
19%
1-15
8
20%
6
22%
16-30
6
15%
3
11%
31-45
3
8%
2
7%
46-60
9
23%
4
15%
61-75
7
18%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
3. Клёб де Фут Монреаль 2:2 25 12 5 8 42 - 41 41
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 1:1 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 24 9 2 13 30 - 34 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 3 4 46 - 24 48
2. Остин 1:3 25 13 6 6 51 - 34 45
3. Даллас 3:0 26 10 9 7 37 - 27 39
4. Миннесота Юнайтед 24 10 5 9 38 - 34 35
5. Реал Солт-Лейк 24 9 7 8 31 - 33 34
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 24 10 3 11 33 - 32 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 25 8 9 8 33 - 34 33
9. Сиэтл Саундерс 24 10 2 12 31 - 29 32
10. Колорадо Рэпидс 1:1 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 25 8 6 11 27 - 40 30
12. Спортинг Канзас-Сити 3:1 26 7 5 14 26 - 45 26
13. Хьюстон Динамо 2:2 25 7 5 13 31 - 41 26
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 25 5 9 11 39 - 52 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 1:1 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Колорадо Рэпидс 1:1 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 3:0 13 7 3 3 21 - 11 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 12 7 1 4 20 - 13 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 12 6 3 3 16 - 15 21
9. Остин 1:3 12 5 4 3 29 - 18 19
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Хьюстон Динамо 2:2 13 4 5 4 18 - 16 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 12 4 5 3 22 - 22 17
13. Нэшвилл 11 3 5 3 16 - 15 14
14. Спортинг Канзас-Сити 3:1 12 4 2 6 12 - 15 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 2:2 13 6 3 4 22 - 25 21
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 1:1 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:3 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 12 5 1 6 18 - 20 16
5. Даллас 3:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
7. Спортинг Канзас-Сити 3:1 14 3 3 8 14 - 30 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Реал Солт-Лейк 12 2 4 6 12 - 22 10
10. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
11. Хьюстон Динамо 2:2 12 3 0 9 13 - 25 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 2 3 8 11 - 25 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 13 1 4 8 17 - 30 7
14. Колорадо Рэпидс 1:1 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Тейлор Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Тиаго бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Таллис Магно бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Грегоре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Майами 3:2 Нью-Йорк Сити онлайн

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