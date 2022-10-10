Тур: 1. Стадион: Banc of California Stadium.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаМаккарти Дакс
0:0
45' Не забитый пенальтиАранго Кристиан
0:1
53' ГолБанбери Тил
55' Желтая карточкаАнунга Брайан
81' Желтая карточкаСапонг Чарльз
90'+98
Ход матча
45'
0:0
53'
0:1
55'
81'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Лос-Анджелес
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (1)
|0.48
|Вела Карлос
|12 (4)
|0.36
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.21
|Опоку Квадво
|7
|0.21
|Холлингсхед Райан
|6
|0.18
|Акоста Келлин
|2
|0.06
|Мурильо Хесус
|2
|0.06
|Родригес Брайан II
|2
|0.06
|Мусовски Дэниел
|2
|0.06
|Бэйл Гарет
|2
|0.06
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.06
|Паласиос Диего
|1
|0.03
|Эскобар Франко
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Буанга Денис
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|23 (6)
|0.68
|Сапонг Чарльз
|5
|0.15
|Банбери Тил
|5
|0.15
|Циммерман Уолкер
|4
|0.12
|David Romney
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|2 (1)
|0.06
|Мьюл Алекс
|2
|0.06
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.06
|Махер Джек
|2
|0.06
|Ловитц Дэниел
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Дэвис Шон II
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Мур Шакелл
|0
|0
|Зубак Итан
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сифуэнтес Хосе
|8
|0
|Акоста Келлин
|7
|0
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Паласиос Диего
|7
|0
|Санчес Илье
|5
|1
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|1
|Крепо Максим
|3
|0
|Эскобар Франко
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Блессинг Латиф
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Циммерман Уолкер
|6
|1
|Леаль Рэндэлл
|7
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Маккарти Дакс
|4
|1
|Сапонг Чарльз
|5
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Анунга Брайан
|5
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Дэвис Шон II
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|David Romney
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Мур Шакелл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
21
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 20
4
10%
5
24%
1-15
4
10%
6
29%
16-30
7
18%
2
10%
31-45
8
20%
4
19%
46-60
9
23%
3
14%
61-75
8
20%
1
5%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
23%
6
30%
76-90
Забито
25
30
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
1
3%
1-15
4
16%
7
23%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
8
32%
6
20%
76-90
Пропущено
23
21
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
7
30%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
4
19%
76-90
Забито
65
51
23 В 1-м тайме 27
42 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 4
5
8%
6
12%
1-15
8
12%
13
25%
16-30
10
15%
8
16%
31-45
15
23%
8
16%
46-60
11
17%
9
18%
61-75
16
25%
7
14%
76-90
Пропущено
36
41
21 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 25
7
19%
1
2%
1-15
5
14%
9
22%
16-30
9
25%
4
10%
31-45
5
14%
9
22%
46-60
2
6%
8
20%
61-75
8
22%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|34
|19
|10
|5
|72 - 26
|67
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|34
|20
|5
|9
|63 - 50
|65
|3.
|Нью-Йорк Сити
|34
|16
|7
|11
|57 - 41
|55
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|15
|8
|11
|50 - 41
|53
|5.
|Цинциннати
|34
|12
|13
|9
|64 - 56
|49
|6.
|Интер Майами
|34
|14
|6
|14
|47 - 56
|48
|7.
|Орландо Сити
|34
|14
|6
|14
|44 - 53
|48
|8.
|Коламбус Кру
|33
|10
|16
|7
|46 - 39
|46
|9.
|Шарлотт
|34
|13
|3
|18
|44 - 52
|42
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|42
|11.
|Атланта Юнайтед
|34
|10
|10
|14
|48 - 54
|40
|12.
|Чикаго Файр
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|13.
|Торонто
|34
|9
|7
|18
|49 - 66
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|34
|7
|6
|21
|36 - 71
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|33
|20
|4
|9
|64 - 38
|64
|2.
|Остин
|34
|16
|8
|10
|65 - 49
|56
|3.
|Даллас
|34
|14
|11
|9
|48 - 37
|53
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|14
|8
|12
|58 - 51
|50
|5.
|Нэшвилл
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|6.
|Миннесота Юнайтед
|34
|14
|6
|14
|48 - 51
|48
|7.
|Реал Солт-Лейк
|34
|12
|11
|11
|43 - 45
|47
|8.
|Портленд Тимберс
|34
|11
|13
|10
|53 - 53
|46
|9.
|Колорадо Рэпидс
|34
|11
|10
|13
|46 - 57
|43
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|34
|12
|7
|15
|40 - 57
|43
|11.
|Сиэтл Саундерс
|34
|12
|5
|17
|47 - 46
|41
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|11
|7
|16
|42 - 54
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|34
|10
|6
|18
|43 - 56
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|34
|8
|11
|15
|52 - 69
|35
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|12
|5
|0
|49 - 9
|41
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Интер Майами
|17
|10
|3
|4
|34 - 28
|33
|4.
|Шарлотт
|17
|10
|1
|6
|28 - 16
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|31 - 24
|29
|7.
|Орландо Сити
|17
|9
|0
|8
|26 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|13.
|Чикаго Файр
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|13
|2
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|17
|10
|4
|3
|28 - 15
|34
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|5.
|Реал Солт-Лейк
|17
|9
|5
|3
|27 - 15
|32
|6.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|7.
|Сиэтл Саундерс
|17
|9
|3
|5
|29 - 19
|30
|8.
|Остин
|17
|8
|6
|3
|42 - 23
|30
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|11
|2
|4
|33 - 29
|35
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|17
|6
|7
|4
|27 - 29
|25
|5.
|Нью-Йорк Сити
|17
|6
|3
|8
|20 - 22
|21
|6.
|Орландо Сити
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|7.
|Коламбус Кру
|17
|3
|10
|4
|24 - 26
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|3
|6
|8
|25 - 34
|15
|10.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|11.
|Шарлотт
|17
|3
|2
|12
|16 - 36
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|17
|2
|4
|11
|19 - 37
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 20
|26
|2.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|3.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|5.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|17
|3
|7
|7
|25 - 34
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|2
|5
|10
|17 - 37
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|2
|4
|11
|15 - 37
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|1
|5
|11
|21 - 42
|8
|14.
|Колорадо Рэпидс
|17
|1
|5
|11
|17 - 42
|8
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|29 (6)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|26 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|18 (8)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (6)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Нью-Йорк Сити
|Родригес Сантьяго
|12
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12