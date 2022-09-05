  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
3:4
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
5' Пенальти
Бернардески Федерико
2:0
7' Гол
Инсинье Лоренцо
2:1
19' Гол
Миллер Камаль
2:2
21' Гол
Михайлович Джордже
23' Желтая карточка
Кришито Доменико
2:3
43' Гол
Камара Кей
45' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
45' Желтая карточка
Ларьи Ричи
2:4
54' Гол
Джонстон Алистер
74' Желтая карточка
Киото Ромель
83' Желтая карточка
Тойе Мейсон
83' Желтая карточка
Бернардески Федерико
3:4
90' Гол
Инсинье Лоренцо
90'+5
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
14
Окелло
Нобл
4
Брэдли
Майкл
24
Инсинье
Лоренцо
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
11
Нельсон
Джейден
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
Торонто
4-3-3
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Торонто
Клёб де Фут Монреаль

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.3
Хименес Хесус 9 0.3
Бернардески Федерико 7 (4) 0.23
Инсинье Лоренцо 6 0.2
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.13
Брэдли Майкл 3 0.1
Deandre Kerr 3 0.1
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Акинола Айо 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.52
Михайлович Джордже 8 0.28
Камара Кей 6 0.21
Джонстон Алистер 3 0.1
Торрес Хоакин 3 0.1
Уотерман Джоэль 3 0.1
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Миллер Камаль 2 0.07
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Камашо Руди 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
Lukas MacNaughton 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Ларьи Ричи 3 0
Кришито Доменико 2 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 5 1
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Камашо Руди 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
30
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
6
21%
2
7%
1-15
1
3%
9
30%
16-30
7
24%
7
23%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
6
21%
3
10%
76-90

Пропущено

29
27
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 13
1
3%
10
37%
1-15
8
28%
3
11%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
17%
6
26%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
6
25%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
7
29%
29%
5
28%
46-60
2
8%
7
39%
61-75
2
8%
1
6%
76-90

Забито

47
53
23 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
9
19%
8
15%
1-15
4
9%
13
25%
16-30
10
21%
10
19%
31-45
5
11%
10
19%
46-60
8
17%
5
9%
61-75
11
23%
7
13%
76-90

Пропущено

53
45
30 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
7
13%
13
29%
1-15
10
19%
4
9%
16-30
13
25%
3
7%
31-45
13
25%
10
22%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
6
11%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 29 16 4 9 53 - 45 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 29 13 6 10 50 - 37 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 28 17 4 7 55 - 32 55
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 0:0 29 11 10 8 38 - 36 43
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 2:1 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 1:2 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
7. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 15 11 3 1 34 - 13 36
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 0:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 2:1 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 1:2 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 15 5 3 7 18 - 20 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 0:0 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 6 6 15 - 24 15
8. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
9. Сиэтл Саундерс 2:1 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 1:2 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • 77'
    Матье Чойниер уходит с поля. Роберт Торкельссон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    Киото Ромель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    74'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Михайлович Джордже уходит с поля. Ismael Kone выходит вместо него
  • 58'
    Нобл Окелло уходит с поля. Ифунанячи Ачара выходит вместо него
  • 57'
    Акинола Айо уходит с поля. Хименес Хесус выходит вместо него
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Джонстон Алистер бьет в цель!
  • 46'
    Джейден Нельсон уходит с поля. Кайе Марк-Энтони выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Торонто 3:4 Клёб де Фут Монреаль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     