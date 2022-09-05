Стадион: БМО Филд
3:4
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиБернардески Федерико
2:0
7' ГолИнсинье Лоренцо
2:1
19' ГолМиллер Камаль
2:2
21' ГолМихайлович Джордже
23' Желтая карточкаКришито Доменико
2:3
43' ГолКамара Кей
45' Желтая карточкаШуэньер Матьё
45' Желтая карточкаЛарьи Ричи
2:4
54' ГолДжонстон Алистер
74' Желтая карточкаКиото Ромель
83' Желтая карточкаТойе Мейсон
83' Желтая карточкаБернардески Федерико
3:4
90' ГолИнсинье Лоренцо
90'+5
Ход матча
5'
7'
2:0
19'
2:1
21'
23'
43'
2:3
45'
45'
54'
2:4
74'
83'
90'
3:4
19
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
14
Окелло
Нобл
20
Акинола
Айо
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
28 Коне Исмаэль
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Торонто
Клёб де Фут Монреаль
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
32 матча
46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.3
|Хименес Хесус
|9
|0.3
|Бернардески Федерико
|7 (4)
|0.23
|Инсинье Лоренцо
|6
|0.2
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.13
|Брэдли Майкл
|3
|0.1
|Deandre Kerr
|3
|0.1
|Нельсон Джейден
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1
|0.03
|Акинола Айо
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.52
|Михайлович Джордже
|8
|0.28
|Камара Кей
|6
|0.21
|Джонстон Алистер
|3
|0.1
|Торрес Хоакин
|3
|0.1
|Уотерман Джоэль
|3
|0.1
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.07
|Миллер Камаль
|2
|0.07
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Коне Исмаэль
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.03
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Нельсон Джейден
|5
|0
|Lukas MacNaughton
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Кришито Доменико
|2
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|10
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|Киото Ромель
|5
|1
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Камашо Руди
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
30
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
6
21%
2
7%
1-15
1
3%
9
30%
16-30
7
24%
7
23%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
6
21%
3
10%
76-90
Пропущено
29
27
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 13
1
3%
10
37%
1-15
8
28%
3
11%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
3
17%
6
26%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
6
25%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
7
29%
29%
5
28%
46-60
2
8%
7
39%
61-75
2
8%
1
6%
76-90
Забито
47
53
23 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
9
19%
8
15%
1-15
4
9%
13
25%
16-30
10
21%
10
19%
31-45
5
11%
10
19%
46-60
8
17%
5
9%
61-75
11
23%
7
13%
76-90
Пропущено
53
45
30 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
7
13%
13
29%
1-15
10
19%
4
9%
16-30
13
25%
3
7%
31-45
13
25%
10
22%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
6
11%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|29
|16
|4
|9
|53 - 45
|52
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|29
|13
|6
|10
|50 - 37
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|8.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|28
|17
|4
|7
|55 - 32
|55
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|29
|11
|10
|8
|38 - 36
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|7.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|15
|11
|3
|1
|34 - 13
|36
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|6
|6
|15 - 24
|15
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию