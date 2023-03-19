Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолБлэкмон Тристан
17' Желтая карточкаВеселинович Ранко
43' Желтая карточкаБраун Джавейн
1:1
45' ГолЛеердам Келвин
71' Желтая карточкаРапосо Райан
87' Желтая карточкаMathias Laborda
90' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
90'+5
Ход матча
14'
43'
45'
1:1
71'
87'
90'
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
18
Такаока
Ёхеи
27
Рапосо
Райан
20
Кубас
Андрес
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Calegari
-
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
24 Уайт БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Simon Becher
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
32 матча
46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.82
Среднее время на гол
61
109
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.33
|Йовелич Деян
|1
|0.33
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шёпф Алессандро
|1
|0.25
|Блэкмон Тристан
|1
|0.25
|Браун Джавейн
|1
|0.25
|Грессель Юлиан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леердам Келвин
|1
|0
|Дельгадо Марко
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Mathias Laborda
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|3
|Даллас
|Феррейра Хесус
|3
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|3
|Чикаго Файр
|Камара Кей
|1 1
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 1