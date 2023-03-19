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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
14' Гол
Блэкмон Тристан
17' Желтая карточка
Веселинович Ранко
43' Желтая карточка
Браун Джавейн
1:1
45' Гол
Леердам Келвин
71' Желтая карточка
Рапосо Райан
87' Желтая карточка
Mathias Laborda
90' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
90'+5
1
Бонд
Джонатан
18
Леердам
Келвин
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
44
Эдвардс
Рахим
5
Бругман
Гастон
7
Альварес
Эфраин
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
27
Рапосо
Райан
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
24
Уайт
Брайан
11
Дахоме
Кристиан
9
Кордова
Серхио
25
Голд
Райан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-4-1
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

32 матча

46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:0
М
5:2
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:0
М
1:0
М
0:1
М
3:4
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
3:0
М
0:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.82

Среднее время на гол

61
109

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.33
Йовелич Деян 1 0.33
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шёпф Алессандро 1 0.25
Блэкмон Тристан 1 0.25
Браун Джавейн 1 0.25
Грессель Юлиан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леердам Келвин 1 0
Дельгадо Марко 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Preston Judd 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Браун Джавейн 1 0
Mathias Laborda 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 0 1 5 - 4 9
4.
Цинциннати
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Сиэтл Саундерс
 4 2 1 1 6 - 1 7
8.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Нью-Йорк Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Интер Майами
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Остин
 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
15.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Орландо Сити
 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 6 - 8 4
19.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
20.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 3 - 5 3
21.
Хьюстон Динамо
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
23.
Портленд Тимберс
 4 1 0 3 5 - 10 3
24.
Шарлотт
 4 1 0 3 3 - 8 3
25.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 2 - 4 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
28.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 2 2 4 - 6 2
29.
Колорадо Рэпидс
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Нэшвилл
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Филадельфия Юнион
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Интер Майами
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
12.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 3 4
16.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Коламбус Кру
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
20.
Остин
 2 1 0 1 3 - 3 3
21.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
23.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Шарлотт
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Цинциннати
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Орландо Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Нэшвилл
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Нью-Йорк Сити
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 3 1
19.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
20.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
24.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Колорадо Рэпидс
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 3
Даллас Феррейра Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Портленд Тимберс Макгро Зак 3
Чикаго Файр Камара Кей 1 1
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Леердам Келвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Браун Джавейн получил желтую карточку от судьи
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