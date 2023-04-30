Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:0
Конец матча
Ход матча
28'
80'
0:0
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
-
45 Pedro ViteНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.61
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|3
|0.33
|Уайт Брайан
|2
|0.22
|Грессель Юлиан
|1
|0.11
|Ali Ahmed
|1
|0.11
|Браун Джавейн
|1
|0.11
|Шёпф Алессандро
|1
|0.11
|Блэкмон Тристан
|1
|0.11
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.2
|Рубио Диего
|1
|0.1
|Бассетт Коул
|1
|0.1
|Кабрал Кевин
|1
|0.1
|Max Alves
|1
|0.1
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Mathias Laborda
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|4
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Николсон Сэм
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
1
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3
Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
17
18
17
17
17
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Реал Солт-Лейк
|Руис Пабло
|1 3