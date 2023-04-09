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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
0:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
35' Желтая карточка
Daniel Rosero
37' Желтая карточка
Max Alves
58' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
0:1
68' Гол
Рубио Диего
71' Желтая карточка
Николсон Сэм
74' Желтая карточка
Акоста Бриан
77' Желтая карточка
Томми Эрик
90'+6
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Daniel
Rosero
19
Кастелланос
Роберт
4
Володер
Роберт
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
8
Max
Alves
7
Льюис
Джонатан
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
3:1
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
2:1
ОК
0:2
М
2:2

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
0.92

Среднее время на гол

45
97

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 1 0.14
William Agada 1 0.14
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 1 0.14
Бассетт Коул 1 0.14
Кабрал Кевин 1 0.14
Барриос Майкл 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свит Бен 1 1
Томми Эрик 2 0
Эспиноза Роджер 1 0
Вальтер Реми 1 0
Daniel Rosero 1 0
William Agada 1 0
Володер Роберт 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 3 0
Уилсон Дэнни 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Max Alves 2 0
Прайс Джек 1 0
Николсон Сэм 1 0
Барриос Майкл 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Колорадо Рэпидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Спортинг Канзас-Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 7 5 1 1 15 - 5 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 4 2 1 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 7 1 4 2 10 - 7 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 3:1 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
25.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Шарлотт
 1:3 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 1 2 1 7 - 3 5
19.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 1:3 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 1:3 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
24.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
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      37'
      Макс Алвес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Daniel Rosero получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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