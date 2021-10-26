Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Алавес вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

97' Эльче выполняет удар от ворот.

97' Как он промахнулся? Эдгар Мендес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

96' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Мойя Антонио пробует нанести удар издали, но Франсиско Касилья держит все под контролем

93' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

90' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Алавес

88' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эльче отменен из-за положения "вне игры".

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Маскарель Омар из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Гутьеррес Хосе из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

75' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Эльче выполняет удар от ворот.

72' Мойя Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Пачеко Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эльче выполняет удар от ворот.

56' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Н'Диайе Лум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Выглядело как неплохой момент. Мохика Хоан из команды Эльче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

54' Алавес выполняет удар от ворот.

53' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Пельистри Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сегодняшная посещаемость составляет 10206 болельщиков

50' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Мохика Хоан из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Н'Диайе Лум правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

46' Должен был быть гол! Хоселу Санмартин имел отличный шанс, но Франсиско Касилья не дал голу состоятся!