Италия: Серия A 2021-2022
Наполи
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Торино
25
Оспина
Давид
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Наполи
Торино
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.5
|Инсинье Лоренцо
|2 (2)
|0.25
|Лосано Ирвинг
|2
|0.25
|Кулибали Калиду
|2
|0.25
|Фабиан Руис
|2
|0.25
|Ррахмани Амир
|2
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1
|0.13
|Политано Маттео
|1
|0.13
|Петанья Андреа
|1
|0.13
|Элмас Эльиф
|1
|0.13
|Руй Мариу
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьяца Марко
|2
|0.25
|Лукич Саша
|1
|0.13
|Верди Симоне
|1
|0.13
|Белотти Андреа
|1
|0.13
|Санабрия Антонио
|1
|0.13
|Брекало Йосип
|1
|0.13
|Бремер Глейсон
|1
|0.13
|Побега Томмазо
|1
|0.13
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|3
|0
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
6
33%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
6
67%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4
Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4 Наполи - Кальяри 1:1
Торино
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1
Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0 Торино - Наполи 0:2 Болонья - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 3
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 7
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|19.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Торино
Исход игры
Наполи
96.2% (127)
Ничья
3% (4)
Торино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
46.15% (60)
Нет
53.85% (70)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46.2% (61)
2:1 Наполи
30.3% (40)
3:1 Наполи
9.8% (13)
3:0 Наполи
3.8% (5)
1:0 Наполи
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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