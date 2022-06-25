Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Тянцзинь Тэда имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ба Дунь имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

48' Ба Дунь имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Рефери не любит споров - именно за это Genwei Yu сейчас получил желтую

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Yu Hou отбил мяч на угловой после удара Yan Shi из штрафной площади.

40' Jianan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Jianan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Отличные скиллы показывает Хунбо Инь , обводя своих соперников

36' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Фарлей Роса получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Rodrigo Henrique совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Liang Shi пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

21' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дугалич Раде нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

20' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

16' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Команда Тянцзинь Тэда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Фарлей Роса первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

13' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ба Дунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорошую попытку сделал Weijun Xie . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Xueming Liang не смог попасть в створ ударом издали

2' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру