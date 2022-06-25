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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
1:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
1:0
13' Гол
Фарлей Роса
33' Желтая карточка
Rodrigo Henrique
34' Желтая карточка
Фарлей Роса
41' Желтая карточка
Genwei Yu
51' Желтая карточка
Yilin Yang
68' Желтая карточка
Junjian Liao
82' Желтая карточка
Qiuming Wang
90'+8

Ход матча

13'
Фарлей Роса
1:0
33'
 
Yilin Yang
Xueming Liang
33'
 
Rodrigo Henrique
34'
Фарлей Роса
 
41'
Genwei Yu
 
51'
 
Yilin Yang
61'
 
Чао-Шэн Ян
Zhilue Tao
61'
 
Shuai Li II
Хунбо Инь
67'
Берич Роберт
Weijun Xie
 
68'
 
Junjian Liao
73'
Yuanjie Su
Ба Дунь
 
74'
Taoyu Piao
Yuefeng Bai
 
79'
 
Инь Цуняо
Вуканович Алекса
79'
 
Wei Cui III
Liang Shi
82'
Xuelong Sun
Yan Shi
 
82'
Yue Song
Фарлей Роса
 
82'
Qiuming Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
19
Yuefeng
Bai
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
22
Yu
Hou
34
Zhilue
Tao
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
10
Хунбо
Инь
8
Xueming
Liang
25
Rodrigo
Henrique
9
Вуканович
Алекса
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 1 0.17
Weijun Xie 1 0.17
Радонич Деян 1 0.17
Qiuming Wang 1 0.17
Eder Lima II 1 0.17
Ба Дунь 1 0.17
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 0.33
Косович Небойша 1 0.17
Вуканович Алекса 1 0.17
Дугалич Раде 1 0.17
Yilin Yang 1 0.17
Yihu Yang 0 0
Guokang Chen 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yinong Tian 1 0
Genwei Yu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Zhechao Chen 1 0
Rodrigo Henrique 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
3
50%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 10 - 6 12
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 6 9
8. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
9. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Тянцзинь Тэда 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Мэйчжоу Хакка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
15. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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