Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
1:2
Конец матча
0'
0:1
41' ГолYilin Yang
1:1
50' ГолАлессандрини Ромен
62' Желтая карточкаLiang Shi
79' Желтая карточкаYuan Zhang1
83' Желтая карточкаGuokang Chen
1:2
90' ГолКосович Небойша
90' Желтая карточкаYu Hou
90'+5
Ход матча
41'
0:1
50'
61'
62'
75'
79'
83'
84'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
30
Shuai
Li
II
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
13 Haofeng Xu
-
17 Hao Fu
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Shuai Li IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
-
28 Haochang Cai
-
33 Sheng Liu
-
34 Zhilue Tao
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|2
|0.67
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.33
|Алессандрини Ромен
|1
|0.33
|Shuai Pei
|1
|0.33
|Ruifeng Huang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|2
|0.67
|Косович Небойша
|1
|0.33
|Yilin Yang
|1
|0.33
|Yihu Yang
|0
|0
|Вуканович Алекса
|0
|0
|Guokang Chen
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|2
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Далянь Ифан
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|5.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ухань Три Таунс
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0