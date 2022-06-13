Судье надоело, что Yu Hou тянет время и он наказал его горчичником

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guokang Chen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Первый тайм

49' Команда Мэйчжоу Хакка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

48' Отличные скиллы показывает Ruifeng Huang , обводя своих соперников

47' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

46' ШТАНГА! Так было близко к голу - Вуканович Алекса нанес удар в каркас ворот!

46' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' После штрафного удара,который нанес Wai-Tsun Dai мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

44' Zhechao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мэйчжоу Хакка будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

35' Shuai Li не смог попасть в створ ударом издали

35' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Yilin Yang имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

34' ШАНС! Yilin Yang вышел один на один с голкипером...

34' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

31' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Чао-Шэн Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

29' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

25' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Алессандрини Ромен бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

23' Отличные скиллы показывает Алессандрини Ромен , обводя своих соперников

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Эгбучунам Чисом получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Эгбучунам Чисом на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Матч возобновлен

16' Эгбучунам Чисом на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

12' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Дугалич Раде нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.

10' Лим Чхэ-Мин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' После штрафного удара,который нанес Wai-Tsun Dai мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

5' Алессандрини Ромен не смог попасть в створ ударом издали

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля